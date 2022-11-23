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«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

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23 ноября 2022

Мотивационная комедия с Кристиной Асмус в роли простой работницы хлебобулочного завода, волею судеб оказавшейся на Шри-Ланке и полностью поменявшей свои жизненные ориентиры

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

Таня Бабанина (Кристина Асмус) из Протвино — девушка во всех смыслах положительная. На завод каждое утро отправляется с удовольствием — очень уж любит свою работу, и там печет хлеб, и по утрам пирожки для своего любимого будущего мужа Бори (Арсений Робак). Последний честно выучил модные слова типа «стартап» и «аутсорс», но с бизнесом пока дела обстоят не очень — вот и сидит сильный и независимый мужчина на шее у Бабаниной. Та неладного даже и не подозревает. Потому что Таня, а особенно ее внутренняя Бабанина, — настоящая русская женщина. Все прощающая и все любящая — от родных протвинских березок до лоботряса Бори. Одна лишь мечта у Тани — после свадьбы поехать на Бали.

Смотреть онлайн «Булки» Олега Асадулина
Все, вроде бы, идет по плану. И вот молодые уже расписались в ЗАГСе — само собой в кругу семьи и близких друзей. Только вдруг Боря сообщает, что чартер на Бали отменили, отправляется решать вопросики, да так и теряется уже где-то в ночном клубе, в окружении девиц и друзей, с которыми пропивает подаренные на Бали родителями деньги. Бабанина с горя открывает свадебное игристое, а дальше все, как в тумане. С похмельем, в купальнике и пуховике оказывается простая русская женщина «на югах» — только вот не на Бали, а на Шри-Ланке. Ну ничего, и там есть большая русская диаспора — от серферов Саши (Борис Дергачев) и Кирилла (Марк Богатырев) до просветленной уборщицы-блогерши Оли (Юлия Топольницкая) и местного авторитета (Александр Ревенко), готового решить любые вопросы и угостить всех волшебными кексами.

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

«Булки» — кино, с одной стороны, совершенно непритязательное, отсылающее к старым добрым голливудским ромкомам. С другой стороны, исключительно на романтической линии, довольно предсказуемой, «Булки» вовсе не останавливаются. Скорее, используют ее лишь для жанровой оболочки, за которой на самом деле скрывается очень важный и социальный разговор.

Бабанина из Протвино — очень популярная ролевая модель для многих российских женщин, довольствующихся стабильной работой на условном заводе и лоботрясом Борей, который обязательно доведет в ЗАГС. Но делает ли это человека по-настоящему счастливым? Вот и героиня Кристины Асмус, играющей здесь по сути две роли — реальной Тани и как бы ее патриотично-консервативно настроенного внутреннего голоса, — в «Булках» проходит все стадии до поры до времени законсервированной депрессии. От абьюзивных отношений (не только с Борей, но и отчасти с мамой, подругами и случайными приятелями) до осознания и, главное, принятия самой себя. Со своими страхами и комплексами, мечтами и жизненными целями.

«Булки»: Кристина Асмус печет и плачет

Путь этот для Бабаниной не усыпан розами — та же Шри-Ланка не сказать, что принимает Таню с распростертыми объятиями, да и среди случайных знакомых, несмотря на тоже известный миф о том, что «русские своих не бросают», попадаются те еще личности. Но все эти испытания приводят обычную молодую женщину из Протвино (удивительно, кстати, но Кристина Асмус довольно органична в этой роли — и с ярким «провинциальным» макияжем, и в дешевой «шри-ланкийской» одежде) к самореализации и самодостаточности. Так, что и Боря оказывается не нужен, да и, кроме хлебобулочного завода, есть еще много способов зарабатывать любимым делом. Пироги и булки у Тани Бабаниной получаются отличные. Не это ли повод осовременить старую пословицу. Путь к сердцу — не мужчины, а своему — иногда тоже лежит через желудок. Главное — выбрать правильные ингредиенты.


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№ 9
Gugenot   29.07.2022 - 13:22
Странная рецензия, на мой взгляд. Разбирается только сюжет, а об игре актеров и о том как снято сказать, видимо нечего. Верно написано, кино абсолютно непретенциозное, сюжет очень простой, чтобы не пытались... читать далее>>
№ 8
Элинкаа   12.07.2022 - 08:50
Не совсем представляла себе Асмус в такой роли, но выглядит сама картина очень даже - не Оскар, конечно, но с легкостью говорить на важные темы тоже надо уметь читать далее>>
№ 7
what_a_world   11.07.2022 - 10:52
Мне кажется, нам нужно побольше таких фильмов - все-таки очень важно показывать людям, что жизнь для всех может быть разная, а не только для людей из столицы читать далее>>
№ 6
Lusia Happy   11.07.2022 - 10:02
бизнес на бали - это круто ахахах но немного стереотипно)) но ради развлечения и релакса посмотреть можно, почему бы и нет) читать далее>>
№ 4
Денис Панца (Раменское)   9.07.2022 - 03:23
Опять эти абьюзы, троллинги на тему патриотов - консерваторов и прочая ересь. Разучились у нас кино снимать(. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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