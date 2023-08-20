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«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

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20 августа 2023
Ретро-драма о взрослении, ярких красках и крахе подростковых идеалов в антураже 80-х

«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Артему (Артем Фадеев) 15 лет, и он счастлив. Вместе с родителями и доброй половиной города мальчик идет смотреть на солнечное затмение – последнее в этом веке. Если загадать желание, оно обязательно сбудется, и Артем просит стать барабанщиком своей любимой группы AC/DC, потому что все остальное у него уже есть. Новолуние обещает обновление, но для парня затмение будто не заканчивается, и этот счастливый день на самом деле становится последним днем детства. На следующее утро папа (Олег Ягодин) с ансамблем народных танцев уезжает на гастроли в Лондон. И не возвращается, поскольку на родине не может реализоваться как артист: в Туманном Альбионе он просит политическое убежище, а у семьи – прощение. Но если мама (Полина Агуреева) переживает случившееся совершенно незаметно внутри себя, то мальчик выплескивает боль наружу — под горячую руку попадает купленная за ползарплаты пластинка «Back in Black» — и папа-супергерой мгновенно становится предателем, как бы переставая существовать. К тому же, в школе слухи разлетаются быстро, и Артем из балеруна (занятия балетом, по мнению папы, были для него очень важны) превращается в сына невозвращенца.

Читать Там, где живут краши: Рецензия на фильм «Страна Саша»
Отношения со сверстниками у героя действительно не особо складываются. А тут еще и одноклассник Гордей (Александр Бодров) понтуется скейтбордом, который тогда называли роликовой доской или еще проще – самокатом без ручки. Кроме того, Гордею удается заполучить не только модные недоступные вещи (кеды Adidas вместо «Два мяча»), но и внимание новенькой, которая тоже нравится Артему. Назло им обоим, а заодно и всему миру, мальчик решает поучаствовать в соревнованиях по катанию на скейтборде, сперва не особо понимая, что это такое, и подбивает своего друга, философствующего отличника Митю (Давид Мелконян), самостоятельно смастерить доску по чертежам из журнала. Как и для других героев, дефицит для них не проблема, а очередная задачка, причем не всегда со звездочкой: эксклюзивное платье шьется из шторы, а скейтборд делается из столешницы, буквально как каша из топора.

«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Отвечающий за передачу юношеской экспрессии и протеста Артем Фадеев в свои 18 лет снялся более чем в 40 проектах. Молодой актер уверенно держит на себе всю историю, не фальшивит и заставляет вместе с ним скользить по сюжету на роликовой доске, хотя сам фильм, освещенный лучами летнего солнца в приморском городе N, так и намекает хэппи-энд. Гордея, кстати, играет сын Бодрова-младшего Александр Бодров, и я для него это (пока) первая роль в кино. Помимо удачного каста хочется отметить и сам сеттинг 80-х, который в отличие от 90-х еще не успел надоесть.

Смотреть онлайн «Асфальтовое солнце»
Этим летом сразу несколько отечественных проектов о подростках вышли в прокат буквально с разницей в несколько недель. Ближе всего по настроению и тематике «Асфальтовое солнце» оказывается к «Стране Саша», где главный герой тоже переживает из-за отсутствия отца и болезненно ощущает процесс взросления – у картин рифмуются даже финалы, где в момент освобождения от прошлых обид и проблем звучит песня Сироткина (исполнителя по-своему прекрасного, но до невозможности часто используемого). А вот скейтерская линия заставляет вспомнить режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 90-х» с такой же выраженной автобиографическая интонацией. Для Хотиненко это, очевидно, очень личная история, где он оставляет место только ярким краскам, чувствам и теплой ностальгии, которая, как подростковое восприятие, стирает все плохое.


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обсуждение >>
№ 6
Киноман1985   2.08.2022 - 12:44
Сейчас не время такое смотреть. Уж очень много негатива и драм в каждой семье,. то ли еще будет. Видно что фильм выделяется на фоне других, даже трейлер в этом убеждает. Но не сейчас. читать далее>>
№ 5
_elen_black_   30.07.2022 - 09:51
Типичная кинолента, которая отображает ключевые проблемы подросткового возраста. Уже слишком много снято фильмов об этом, поэтому уже удивить абсолютно нечем. читать далее>>
№ 4
what_a_world   29.07.2022 - 10:33
Не знаю, мне как-то не очень нашла сама концепция картины - типо да, нужно говорить о таких сложных периодах и все такое, но уже столько сказано.. читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   29.07.2022 - 08:40
ну в целом картинка очень приятна глазу. думаю, что фильмы про взросление - это даже грустно скорее, чем весело смотреть... читать далее>>
№ 2
Gugenot   29.07.2022 - 01:24
Ощущение подростковой беззаботности, солнечные 80-е и несложный сюжет - очень простая формула успеха, хотя даже она не всегда работает(взять, например, любое ширпотребное кино подростковой тематики в ретроэстетике,... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
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«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски фотографии
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