«Асфальтовое солнце»: Братство роликовой доски

Ретро-драма о взрослении, ярких красках и крахе подростковых идеалов в антураже 80-х
Артему (Артем Фадеев
) 15 лет, и он счастлив. Вместе с родителями и доброй половиной города мальчик идет смотреть на солнечное затмение – последнее в этом веке. Если загадать желание, оно обязательно сбудется, и Артем просит стать барабанщиком своей любимой группы AC/DC, потому что все остальное у него уже есть. Новолуние обещает обновление, но для парня затмение будто не заканчивается, и этот счастливый день на самом деле становится последним днем детства. На следующее утро папа (Олег Ягодин
) с ансамблем народных танцев уезжает на гастроли в Лондон. И не возвращается, поскольку на родине не может реализоваться как артист: в Туманном Альбионе он просит политическое убежище, а у семьи – прощение. Но если мама (Полина Агуреева
) переживает случившееся совершенно незаметно внутри себя, то мальчик выплескивает боль наружу — под горячую руку попадает купленная за ползарплаты пластинка «Back in Black» — и папа-супергерой мгновенно становится предателем, как бы переставая существовать. К тому же, в школе слухи разлетаются быстро, и Артем из балеруна (занятия балетом, по мнению папы, были для него очень важны) превращается в сына невозвращенца.
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Там, где живут краши: Рецензия на фильм «Страна Саша»
Отношения со сверстниками у героя действительно не особо складываются. А тут еще и одноклассник Гордей (Александр Бодров
) понтуется скейтбордом, который тогда называли роликовой доской или еще проще – самокатом без ручки. Кроме того, Гордею удается заполучить не только модные недоступные вещи (кеды Adidas вместо «Два мяча»), но и внимание новенькой, которая тоже нравится Артему. Назло им обоим, а заодно и всему миру, мальчик решает поучаствовать в соревнованиях по катанию на скейтборде, сперва не особо понимая, что это такое, и подбивает своего друга, философствующего отличника Митю (Давид Мелконян
), самостоятельно смастерить доску по чертежам из журнала. Как и для других героев, дефицит для них не проблема, а очередная задачка, причем не всегда со звездочкой: эксклюзивное платье шьется из шторы, а скейтборд делается из столешницы, буквально как каша из топора.
Отвечающий за передачу юношеской экспрессии и протеста Артем Фадеев в свои 18 лет снялся более чем в 40 проектах. Молодой актер уверенно держит на себе всю историю, не фальшивит и заставляет вместе с ним скользить по сюжету на роликовой доске, хотя сам фильм, освещенный лучами летнего солнца в приморском городе N, так и намекает хэппи-энд. Гордея, кстати, играет сын Бодрова-младшего
Александр Бодров, и я для него это (пока) первая роль в кино. Помимо удачного каста хочется отметить и сам сеттинг 80-х, который в отличие от 90-х еще не успел надоесть.
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«Асфальтовое солнце»
Этим летом сразу несколько отечественных проектов о подростках вышли в прокат буквально с разницей в несколько недель. Ближе всего по настроению и тематике «Асфальтовое солнце» оказывается к «Стране Саша
», где главный герой тоже переживает из-за отсутствия отца и болезненно ощущает процесс взросления – у картин рифмуются даже финалы, где в момент освобождения от прошлых обид и проблем звучит песня Сироткина (исполнителя по-своему прекрасного, но до невозможности часто используемого). А вот скейтерская линия заставляет вспомнить режиссерский дебют Джоны Хилла
«Середина 90-х
» с такой же выраженной автобиографическая интонацией. Для Хотиненко это, очевидно, очень личная история, где он оставляет место только ярким краскам, чувствам и теплой ностальгии, которая, как подростковое восприятие, стирает все плохое.
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