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«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV

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11 марта 2023
Фильм Шона МакНамары «Русалка и дочь короля» — историческая фантастика, действие которой разворачивается в альтернативной (если учитывать наличие русалок) Франции XVII века, которая больше, впрочем, похожа на сказку. Тут есть и король с принцессой, и замок, и мифические существа, и, конечно, всепобеждающая любовь. А самое невероятное, пожалуй, — Пирс Броснан в роли Людовика XIV.

«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV

Вернувшись из очередного победоносного вoенного похода, король Франции (Пирс Броснан), уже находящийся на троне дольше всех предшественников, задумывается о хрупкости собственного бытия и неизбежности смерти. Умирать, а тем более переставать править он не намерен, так что привлекает к решению проблемы лучшие умы королевства. Придворный ученый и лекарь, доктор Лабарт (Пабло Шрайбер) уверен, что секрет вечной жизни кроется на дне океана. По легенде, в затонувшем городе Атлантида проживают настоящие русалки, у которых внутри и сокрыто бессмертие. Его можно заполучить в момент грядущего лунного затмения при помощи некой операции (у доктора имеется подробная схема!). В общем, все складывается наилучшим образом, осталось только поймать русалку. Для этого в опасное морское приключение направляют лучшего капитана по имени Ив (Бенджамин Уокер). Тем временем во дворце ждут прибытия особого гостя: оказывается, у Людовика есть дочь Мари Жозеф (Кая Скоделарио), всю жизнь проведшая в монастыре. Она обожает купаться и в особенности нырять — и не подозревает об истинном происхождении. А также о том, что вскоре ей придется сражаться за жизнь полуженщины-полурыбы.

«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV

Помимо вышеупомянутых героев, в истории, как полагается, присутствуют и другие, потому что на каждого хорошего парня должен приходится плохой — и наоборот. Науке противопоставлена религия и духовность в лице сыгранного Уильямом Хертом отца Лашеза (у Людовика XIV и впрямь был духовник-иезуит по имени Фрасуа де ла Шез, чье имя в итоге и по сей день носит парижское кладбище Пер-Лашез). Свободолюбивому и честному моряку Иву — богатенький наследник-герцог (Бен Ллойд-Хьюз), мечтающий породниться с королем. А сам Людовик вступает в конфронтацию с дочерью: он считает, что важнее монаршего вечного царствования не может быть ничего, она уверена, что жизнь русалок имеет значение.

«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV

В остальном же все по-сказочному предсказуемо и неминуемо ведет к финалу в духе «и жили они долго и счастливо» — что истинная правда и с точки зрения реальной истории, ведь даже Людовику XIV осталось еще добрых 30 лет здравствовать и править (действие фильма, как гласят начальные титры, разворачивается в 1684 году). В этом контексте уместными выглядят и прочие преувеличения. Видеоряд слепит позолотой Версаля, в многочисленных окнах, фонтанах и мраморной плитке которого, по задумке, должно бесконечно отражаться солнце — символ короля. Пирс Броснан в этой роли — выбор неочевидный, но актер старается, балансируя, как, видимо, и полагается образу столь легендарной личности, на грани сумасбродства и рассудительности, эгоизма и сострадания — в общем, гения и злодейства.

Смотреть онлайн «Русалка и дочь короля» Шона МакНамары
Авторы не стали экономить ни на декорациях, ни на костюмах, самые вычурные из которых, впрочем, носит массовка. На ее фоне главные герои выделяют скромностью одеяний, а наряды принцессы Каи Скоделарио стильно переосмысляет тогдашнюю моду, подчеркивая одновременно и монастырское строгое воспитание, и королевские гены, и свою уникальность: не только общее чувство прекрасного, которому претят яркие макияжи и прочие излишества в облике, но и непревзойденный музыкальный слух, позволяющий ей как писать музыку, так и понимать язык обитателей подводного мира. Последние, пожалуй, самая слабая с визуальной точки зрения сторона картины: довольно привычные глазу нарисованные русалки плещутся в флуоресцентной воде, издавая нечленораздельные, но мелодичные звуки. Их драма, однако, понятна без слов, как и мораль сей сказки на все времена. Особенно сегодняшнее, когда все берет в руки женщина. Точнее — женщины, одна с хвостом, одна без.


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обсуждение >>
№ 7
Лег Д.   14.01.2023 - 15:29
Затрудняюсь оценить фильм по всем направлениям. Не люблю грязь и ляпы в фильмах. А здесь очень крупный ляп. Интересно как она доскакала на коне от Версаля до морского берега... Ближайшее море от Версаля... читать далее>>
№ 6
Евгений любитель кино (Курск)   12.10.2022 - 13:48
За интересной историей к "Пиратам Карибского моря", за красивым подводным миром к "Аквамену", это фэнтези уступает по качеству всем. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   12.08.2022 - 12:54
Макнамара помню снимался в сериале Части Тела, там играл хирурга, а потом исчез. Оказывается он в режиссеры подался. Вполне преуспеет на новом месте. читать далее>>
№ 4
Lusia Happy   12.08.2022 - 09:33
господи, трейлер это конечно пипец ахахах очень смешно. ну выглядит пока как какой-то бред и не очень заявляет о своем успехе читать далее>>
№ 3
Дашустик   12.08.2022 - 09:31
Если честно, и сюжет немного странный - какая-то смесь дворцовой эпохи и сказки - и снято не очень красиво, графика сильно в глаза бросается читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV фотографии
«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV фотографии
«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV фотографии
«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV фотографии
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