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«У самого белого моря»: Три возраста горя

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2 февраля 2023

Драма Александра Зачиняева «У самого белого моря», где о проблемах трех поколений мужчин размышляли Никита Манец, Дмитрий Куличков и Борис Галкин, получила приз за лучший актерский ансамбль на Первом международном фестивале дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», а после была показана вне конкурса выборгского смотра «Окно в Европу». Рассказываем, чего ждать от картины, в которой то и дело бушует море — за бортом и в душе каждого героя.

«У самого белого моря»: Три возраста горя

Строгая директриса школы-интернета диктует Сане (Манец) текст заявления, предполагающего отчисление по собственному желанию. Накануне подросток прыгнул на тросе с моста и сорвался в воду, веревка не выдержала. А меньше года назад у Сани погиб отец. Мама (Елена Махова) сошлась с его другом и сослуживцем — майором полиции Андреем (Куличков), которого мальчик ненавидит, считая случившееся предательством. Собственно это и послужило причиной его внутреннего бунта: сбегая из интерната, Саня крадет лодку и плывет на маленький остров неподалеку, где вместе со своим псом ведет отшельническую жизнь смотритель маяка (Галкин), потерявший счет времени. Мальчик настроен к миру крайне враждебно и ни за что не хочет возвращаться домой, будучи уверенным, что никому не нужен. Он крадет у старика ружье и бежит по лесу в ужаснейшую погоду, в итоге падая в овраг — в такой же яме собственного горя подросток пребывает внутренне, и оттуда не выбраться самому.

Утром следующего дня спасать Саньку — от себя же самого — спешит Андрей, но очередной сильнейший шторм заставляет его остаться. Герои оказываются в вынужденной изоляции, отчасти из-за погодных условий, отчасти из-за того, что мальчик закрыл монеткой динамик рации, связывающий крохотный остров с берегом. Поначалу никто ни с кем не говорит, предпочитая молчание решению проблем. Постепенно, во многом благодаря смотрителю маяка, герои начинают прощупывать почву, двигаются с опаской и большим недоверием, и тем не менее все же делают на встречу друг к другу робкие шаги, потому что в сущности у них гораздо больше общего, чем они думают.

«У самого белого моря»: Три возраста горя

Трое мужчин по сути демонстрируют причины и последствия отсутствия диалога между людьми, и что еще важнее — между людьми родными. Санька с присущим подростковому возрасту радикализмом и чувством обиды на весь мир закрывается, когда рушится его семья. Андрей как человек долга не может оставить семью друга и одновременно не может игнорировать чувства к матери Саньки, но из-за советской закалки и неумения проговорить проблемы пускает все на самотек — мальчику действительно нужен отец, но не в качестве молчаливого пришельца с «благими» намерениями. Старик как сторонний наблюдатель, выводящий остальных мужчин на разговор, в своей жизни родных потерял из-за собственных зависимостей и трусости, поэтому не хочет такого же для других, но на самое важное — сказать дочери, что не успел, и попросить прощения — решается только в экстренной ситуации.

Эпизоды со стихией, которой тут уделено отдельное место, добавляют в эту неспешную драму накал – то плеском волн отражая мысли мужчин, то их мощными раскатами провоцируя сделать и сказать что откладывали на потом. И это столкновение рационального с природным расставляет всё на свои места.


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№ 6
Юрецъ Нисов (С-Пеетербург)   8.09.2022 - 08:40
... не смотри, только зачем комментарии этим идиотизмом засорять?! читать далее>>
№ 5
Регина 19   23.08.2022 - 16:01
Любопытно будет посмотреть. Всегда интересно наблюдать становление личности. Александра помню по работе в сериале "Сердце звезды" в качестве актера. Его персонаж вызывал большой интерес у зрителя.... читать далее>>
№ 4
Lusia Happy   19.08.2022 - 14:25
ого, даже приз получил. вообще я была уверена в этом фильме. очень он нетипичный для российского кинематографа читать далее>>
№ 3
Киноман1985   19.08.2022 - 12:34
Точно не стану смотреть, хотя считаю, что фильм будет не плохим. Такая нормальная житейская драма. Сложное для восприятия кино, совсем грустная атмосфера. читать далее>>
№ 2
Игорь Федотов8   18.08.2022 - 21:56
ну а что еще должно получить награды. только такие сложные драматические фильмы, где может ничего не происходить, но вот игра будет сильной и эмоциональной. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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