«Гостья из космоса»: Самые странные обитатели планеты Земля

Анимационный фильм «Гостья из космоса» производства датской студии Nordisk снят по мотивам детской книги «Малыш Аллан – человеческая антенна» Питера Фредина и Лайны Кнутцон. Точно так же она называется в оригинале. Предупреждаем, что в этом фильме нет страшных инопланетных чудовищ: девочка-пришелица внешне почти не отличается от обычного земного ребенка. Зато ее раса сильнее земной кое в чем другом.
«Гостья из космоса» — второй полнометражный мультфильм режиссерки Амалии Нэсби Фик
, дебютной работой которой стала анимация «Невероятная история гигантской груши
» (2017). Премьера истории про корабль-грушу прошла в рамках детской программы Берлинского МКФ, где фильм был отмечен наградой, а затем картину ждал и коммерческий успех. Новая работа Нэсби рассказывает о дружбе застенчивого мальчика с Земли и девочки из соседней галактики, оказавшейся на планете в исследовательских целях.
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«Невероятная история гигантской груши»
Действие фильма происходит во время летних каникул, когда 11-летний малыш Аллан, замкнутый в себе мальчик, узнает о разводе родителей. Вскоре после этого они с отцом переезжают из собственного дома в многоквартирный человейник на окраине города. Аллан, никогда не имевший друзей, попадает под влияние странного пожилого соседа Уолта. Тот ожидает вторжения инопланетной флотилии и уговаривает мальчика подняться на крышу, став человеческой антенной для лучшей передачи сигнала «оттуда». Во время грозы конструкция, на которой Уолт подвешивает Аллана, рушится, и ребенка в самом деле спасает от гибели инопланетная гостья, наблюдающая за происходящем из малолитражного космолета. У нее, конечно же, зеленая кожа и три ноги — во всем же остальном она ничем не отличается от обычной земной девочки. И даже имя у нее европейское – Бритни. Цель ее визита весьма буднична и совсем не воинственна: ей необходимо собрать материл для школьного проекта о жителях планеты Земля.
Между Алланом и Бритни завязывается дружба, которой способствуют проблемы с космолетиком: он теряет управление и невидимость, барахлит, падает на местный стадион, а оттуда конфискуется еще одним соседом мальчика. Вернуть корабль и отправить Бритни домой оказывается не так-то просто, ведь за ней начинает охоту сумасшедший коллекционер звериных чучел, мечтающий сделать зеленую девочку одним из своих лучших экспонатов.
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Краткая история «Назад в будущее»
«Гостья из космоса» — развлекательный и добрый 3D-мультфильм с яркими, даже гротескными персонажами-типажами, характерными для детского кино, и таким же неказистым, но безобидным детским юмором. В число вызывающих симпатию персонажей, помимо ключевого дуэта, входят названный выше сумасшедший старик Уолт, напоминающий Эммета Брауна из «Назад в будущее
», корпулентная темпераментная водительница грузовика и присвоивший себе космолет Роберт, чья собачка страдает запорами. В злодейском стане — президент клуба уфологов Патрик, умертвляющий живых существ, и его горбатая прислужница. Мотивы последней остаются загадкой, а вот Патрик стал злым из-за полученной в детстве психической травмы (спойлер: его не любили животные). Есть еще родители Аллана: страшно занятая мама и папа-рохля.
Всем этим дикарям-землянам, но в первую очередь, малышу Аллану маленькая инопланетянка преподаст важный урок. Дело в том, что на ее планете люди давно научились слышать чужие мысли и, что не менее важно, выражать свои чувства. Присущая Бритни непосредственность и эмоциональный интеллект делают ее чуткой к проблемам других: она никак не может понять, почему этот мальчик все время говорит, что у него все хорошо, если его родители только что развелись, и у него явно на душе тоскливо? Девочка пытается понять Аллана и озвучивает то, в чем он не может признаться даже себе. Перестать подавлять эмоции – главная, по мнению девочки, задача человека, потому что, как выясняется, так существует не только Аллан, а большинство жителей планеты, включая даже негодяев. Благодаря Бритни — девочке, так сильно похожей на человека, — внутренне меняется большинство героев фильма.
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«Гостья из космоса»
Конечно, в картине много и базовых вещей. Что нельзя унывать и бездействовать, а любовь — всего важней. Все ошибки будут исправлены, всем невинно убиенным белочкам будет возвращена жизнь (да, это тоже спойлер, не рассказывайте детям). Но главное все же то, что на примере Аллана, его семьи и новых соседей маленьким зрителям станет понятно, что скрытность – это почти всегда плохо. Что невысказанность делает человека несчастным, а разбираясь в собственных чувствах и желаниях, можно научиться понимать мысли и других людей. Быть живой антенной – это быть эмпатичным человеком.
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