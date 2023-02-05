«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

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Лайфстайл Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар» Как оказаться в списке номинантов на «Оскар» благодаря соцсетям

Интервью Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы» Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик

Обзор сериалов «Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки

Рецензии на фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: Мы вместе – а это уже повод Нетрезвая прогулка «Квартета И» по Москве: без смысла и повода, но с душой