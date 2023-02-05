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«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Спутник телезрителя >>
5 февраля 2023
Отличный детский фильм «Календарь ма(й)я» снят по одноименному роману Виктории Ледерман. Премьера фильма состоялась на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле, там он получил две главные награды — «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий». На втором фестивальном показе, на «Окне в Европу» в Выборге, картина также была высоко оценена зрителями и заняла почетное третье место в конкурсе «Выборгский счет», обойдя множество серьезных авторских работ. Поскольку хорошее современное кино для детей — явление уникальное, обращаем внимание на этот релиз и рассказываем, почему он будет интересен не только детям.

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Вам бы хотелось попасть в прошлое, исправить свои и чужие ошибки и сделать правильно то, что вы упустили? Героям «Каледаря Ма(й)я» такая возможность представилась. Все началось, разумеется, в мае, под конец учебного года, когда учительница (Анна Уколова) повезла 6 «А» на экскурсию в Гатчину. Автобус оказался тесноват, и некоторым ребятам пришлось ехать на одном сиденье по трое. Рядом оказались три отщепенца класса – задира Елизаров (Данила Уютов), толстяк Карасев (Руслан Паньшин) и заморыш Зюзина (Милана Копничева). По пути педагог и водитель решили завезти класс в интересное место — на раскопки. Там недавно археологи обнаружили удивительный камень с высеченными на нем непонятными знаками. Похоже, этим буквам уже тысяча лет, но что бы они могли значить, еще никто не разгадал. Когда все отвлеклись, Елизаров взял да и добавил на камень своих значков — нарисовал мелком сегодняшнюю дату, 23.05. А на другой день он, а заодно и двое его соседей по автобусу с ужасом обнаружили, что время для них пошло в обратном порядке. Каждый новый день они просыпаются на сутки раньше и проживают те дни, которые у них уже были. Да, теперь они могут изменить прошлое и много чего исправить и в собственных жизнях, и вокруг себя. Но что толку, ведь они живут наоборот, и с каждым днем будут становиться все моложе, а потом и вовсе исчезнут.

Смотреть онлайн «Календарь ма(й)я» Виктории Фанасютиной
Нет, это не ремейк «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и не «День сурка» для самых маленьких, хотя история, придуманная писательницей Викторией Ледерман, незаметно отсылает к самым разным произведениям о времени. Эта захватывающая повесть способна приковать внимание даже тех детей, которые не очень любят читать. Фильм, снятый на киностудии им. Горького режиссером Викторией Фанасютиной, получился столь же увлекательным, а главное — сделан на совесть. Помимо сюжета, определенно, привнесшего половину успеха экранизации, здесь нескучная операторская работа, интересно подобранные питерские локации и отличная, вызывающая уважение работа с актерами-детьми. Юные артисты прекрасно понимают характеры своих персонажей, сливаются с ними, а также здорово работают как партнеры, чувствуют друг друга и не фальшивят в игре и диалогах. Особенно хорош Руслан Паньшин, играющий Юру Карасева.

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Юра, умный пухлый мальчик, живет с бабушкой и винит себя в смерти скоропостижно скончавшегося деда, профессора археологии (Федор Добронравов). Юру скоро ждет суровое потрясение: еще несколько дней, и его любимый дедушка оживет и нужно будет попытаться его спасти. У других подростков тоже полно проблем. Отец Лены Зюзиной сидит в тюрьме, мать бесконечно работает, и у девочки на попечении целая куча мелких братьев и сестер. Если Юру в классе дразнят Винни-Пухом, то Лену презирают за бедность. Наконец, главный виновник бед Глеб Елизаров живет с папой-вoенным (Юрий Батурин) и ненавидит его новую девушку Веру (Равшана Куркова). Они хотели пожениться год назад, а Глеб сказал, что живым в этом случае они его больше не увидят. Семейные разногласия сделали его ершистым и жестким. Детям, не общающимся до этого ни с кем в классе, предстоит объединиться, чтобы заставить часики тикать в нужную сторону. Вместе они отлично дополняют друг друга: условно, один отвечает за мысли, другая за чувства, третий за действия.

Конечно, удивительная возможность выпала на долю ребят — прожить уже прошедшие дни снова и исправить все свои ошибки, преодолеть страхи, научиться понимать себя и друг друга. Каждому из героев удается вырасти над собой, понять и признать свою неправоту, исправить отношения с родными, защитить товарища, устроить кому-то праздник. Попав в фантастические обстоятельства, ребята становятся настоящими друзьями, научаясь действовать сообща и извлекая раз за разом уроки из уже прожитых дней. Проживая назад, они становятся взрослее. Настолько, что уже становятся способны понять, что в жизни далеко не все можно исправить, но зато можно внимательнее относиться к каждой проживаемой минуте и успевать любить людей, которые живут рядом.


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обсуждение >>
№ 7
Екатерина Копничева (Сочи)   14.11.2022 - 22:29
Хороший фильм Получился! читать далее>>
№ 6
Алексей Смирнов44   1.09.2022 - 14:25
Мне почему то казалось, что фильм будет связан с племенем Майя и в нем будет много загадок, хотя получилось по другому) Собираюсь смотреть, название фильма меня очень заинтересовало &#128760; читать далее>>
№ 5
Элинкаа   1.09.2022 - 09:51
Вообще выглядит очень даже мило! Как-то хочется, чтобы у нас возродилось хорошее семейное кино, которое было еще в советские времена, в 00=ых даже читать далее>>
№ 4
Дашустик   31.08.2022 - 09:45
Хорошо бы, чтобы побольше таких фильмов к нас выходило - мало по-настоящему душевных картин для детей и подростков в последнее время читать далее>>
№ 3
Игорь Федотов8   30.08.2022 - 12:31
Пускай снято и для детей, как раз такого доброго фильма и не хватает. Вокруг мрак и без просвета, а кино к 1 сентября будет хоть одной радостью для школьников. читать далее>>
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«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году фотографии
«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году фотографии
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