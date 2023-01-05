«Ирония судьбы в Голливуде»: Водочки нам принеси

«Ирония судьбы в Голливуде» — комедийная мелодрама, снятая в США российским режиссером Марюсом Вайсбергом по мотивам картины Эльдара Рязанова. Действие этого не дословного, но близкого к оригиналу ремейка — находится место даже для эпизода с походом в баню — разворачивается также под Новый год, но в типовом американском пригороде. И вместо городов главные герои в исполнении Эммы Робертс и Томаса Манна путают улицы.
Важный день для Марго (Робертс) и Гриффина (Манн) — он собирается сделать предложение, она готова его принять. Проснувшись утром, оба с воодушевлением собираются по делам, а вечером встречаются в ресторане. Правда, не друг с другом. Марго ждет, что ее парень, обладатель черного пояса по карате и имени Кип (Льюис Тан
), с которым она встречается целых три месяца, встанет на одно колено и протянет кольцо. Гриффин же заготовил для возлюбленной Клементины (Мэделин Петш
) — популярной в масштабе провинциального города блогерке и модели с рекламных постеров для скамеек и автобусов — трогательную речь и заветную коробочку. В итоге оба не получают желаемого: Кип и не собирался жениться, а Мэделин не нравится, что ее руки и сердца просят в простецком семейном ресторанчике, а не во время прямого эфира на званом ужине. С одной стороны, ничего страшного — не такая уж сильная любовь была у Марго, да и Гриффин не против повторить речь в другой обстановке. С другой — обидно, ведь девушка уже наобещала семье, что приведет жениха на свадьбу сестры, а молодой человек хотел простой и скромной романтики. Погруженные в эти мысли герои сталкиваются на выходе из ресторана — а уже на следующий день Гриффин, который каждый год 31 декабря ходит с русским другом в баню, проснется в кровати Марго. В полной уверенности, что это его квартира.
Надо отдать должное авторам голливудской «Иронии судьбы» — главный российский новогодний фильм они все же адаптируют, и не только под новое место и время действия, но и в какой-то степени под американский формат легких романтических мелодрам. Все появляющиеся, в хорошем смысле, клише – не из советского кино, так что новая «Ирония» выходит вполне самостоятельным произведением, по ходу которого расставлены этакие сцены-якоря: думается, дань уважения Рязанову и его, уже очевидно, бессмертному творению. Они также слегка отретушированы: поход в американскую баню, хоть и с русским другом, получается все же умеренно пьяным, да и алкоголь из организма Гриффина выветривается куда быстрее, чем в случае с Женей Лукашиным — просыпается в чужой кровати парень уже вполне трезвым, даже не приходится поливать его из чайника.
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«Ирония судьбы в Голливуде» Марюса Вайсберга
Слово «Голливуд» в названии говорит, конечно, не о месте действия, а о принадлежности к жанру, формату фильма. Об общей атмосфере этакой сказки, но простой, понятной, реалистичной — одним словом, голливудской, как принято называть все истории с неизбежным хэппи-эндом. Предсказуемым, но все же изящно зарифмованным в данном случае с рязановской «Иронией». Из Эммы Робертс и Томаса Манна выходит довольно трогательная пара. Они не походят на своих советских прототипов, но возникает совсем иная химия: Марго — обаятельная растяпа, Гриффин — сентиментальный тихоня, но оба чувствительны к знакам, совпадениям, готовы на авантюры и точно собираются жить долго и счастливо — и вместе. Местные «Галя» и «Ипполит», Кип и Клементина, добавляют комедии, не превращаясь при этом, как и в оригинале, в антагонистов. Тут все сплошь положительные, а злодейка — судьба.
«Ирония судьбы в Голливуде» получилась неожиданно адекватным ответом на извечный вопрос о том, зачем вообще нужны ремейки. Авторы не пытались ни превзойти оригинал, ни создать что-то уникальное — скорее перенести действие в иные предлагаемые обстоятельства, сохранив при этом идеальную задумку. Осовременить фабулу, омолодить персонажей, поселить их во многих смыслах в другом мире. Чтобы доказать универсальность того сценария. И, наверное, ответить на еще один вопрос, так или иначе хоть раз всплывавший в головах всех жителей России: почему каждый Новый год мы смотрим «Иронию судьбы»?
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