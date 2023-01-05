«Ирония судьбы в Голливуде»: Водочки нам принеси

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«Астерикс: Земля богов» // Старая сатира о самом главном

Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар снялись в новой кампании Saint Laurent

Реальности нет, но вы держитесь

Док небесный: неигровое кино в 2022 году

Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

На момент съёмок они были несовершеннолетними

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен

Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

Новости кино

«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине