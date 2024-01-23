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«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

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23 января 2024

«Кто там?» – сборник новелл о страхах, которые скрываются за закрытой дверью. Со звездным актерским составом – от Владимира Машкова и Кирилла Кяро до Марьяны Спивак и Александры Бортич.

«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

В домашнем винном погребе обеспеченный ценитель (Владимир Машков) бережно расставляет бутылки и открывает одну, чтобы насладиться коллекционным алкоголем вместе с женой (Яна Сексте). Она за годы совместной жизни так и не научилась разбираться в танинах и разнообразных вкусовых оттенках красного. Разговоры о том, что все равно вино разливается в одном подвале, прерываются, когда пара слышит, что в дом ворвались грабители. Дверь в погреб закрывается: мужчина и женщина остаются со своими страхами. За финансовое благополучие беспокоится герой Машкова, за сына, неожиданно наткнувшегося на грабителей, – героиня Яны Сексте. Но судного дня не случится — этой истории уготован другой неожиданный финал.

Это лишь первая из пяти новелл сборника «Кто там?», рассказывающего об угрозах, таящихся за закрытыми дверями — в разножанровом формате, но с обязательным социальным контекстом. Полицейский-стажер (Тихон Жизневский) на первом деле оказывается в заброшенном помещении, где когда-то проходили квесты, и пытается исследовать грани полицейского произвола, найти дверь между законом и справедливостью. Мать (Марьяна Спивак) ждет на обед сына, но вместо него в дверь начинает ломиться ее бывший сожитель-абьюзер. На борту самолета с десятками пассажиров первый пилот (Кирилл Кяро) выходит из кабины, чтобы пообщаться со стюардессой (Пелагея Невзорова), а в это время второй пилот блокирует дверь и готовится к убийству не только себя, но и всех присутствующих на борту. Девочка (София Петрова) не открывает дверь строгой маме и придумывает для себя маму добрую (Александра Бортич), готовую поддержать любое — пусть и ведущее к трагическим последствиям — сумасбродство.

«Кто там?»: Осторожно, двери закрываются

Новеллы придуманы и срежиссированы практически дебютантами. Михаил Морсков, проработавший композитором на многих отечественных проектах, начал карьеру постановщика всего лишь пару-тройку лет назад с фильмом «Волшебник». Для продюсера, ответственного, например, за фильм «Миллиард» и сериал «Топи», Владимира Маслова — это первый режиссерский опыт. Для Виталия Дудки, выступившего здесь и режиссером, и сценаристом, и продюсером — это большой дебют. До этого он снимал лишь пилот Esc в хоррор-акселераторе ТВ-3. Новеллы в «Кто там?» сняты одним кадром, что обеспечивает зрителю полный эффект присутствия, ну или подглядывания — через замочную скважину закрытой двери, за которой таятся свои секреты и страхи.

Женские новеллы — с Марьяной Спивак и Александрой Бортич — представляют собой, скорее, социальные драмы, история с Тихоном Жизневским стремится практически к хоррору, а борт с Кириллом Кяро и вовсе отлетает чуть ли не к серии «Черного зеркала». Но вся эта разножанровость скроена по классическим лекалам триллеров с неожиданной развязкой и с обязательным исследованием страхов — внешних и внутренних, глубинных. Здесь нет выдуманных монстров и сказочных злодеев. Весь страх — исключительно внутри. Тебя, твоего дома или любого другого пространства, в котором ты находишься наедине с собой. И в четырех стенах могут поджидать опасности.


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обсуждение >>
№ 6
Элинкаа   21.09.2022 - 10:48
Так то мы имеем хороший актерский состав, хороший сюжет, но почему-то промо у проекта было слабоватое.. Интересно, почему? Может рассчитывают просто за счет актеров получить внимание зрителей? читать далее>>
№ 5
Киноман1985   16.09.2022 - 13:42
Понимаю что не все новеллы смогут заинтересовать. И это прекрасно видно из этого ролика. В лбом случае, это хоть что-то отличающееся от массы. читать далее>>
№ 4
Игорь Федотов8   15.09.2022 - 22:26
Куда лучше убери с этого кино противную физиономию машкова. Понравилась идея и трейлер не плохо, конечно ничего идеального не бывает. Буду смотреть по любому. читать далее>>
№ 3
Дашустик   15.09.2022 - 20:07
Нууууу, как-то неоднозначно.. Вроде звучит ракет интересно, но когда я вижу Машкова, то сразу есть сомнения. Он в последнее время не снимается в гуд кино читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   15.09.2022 - 19:27
Ну будем надеяться, что фильм получится неплохим. А то конечно у нас могут распиарить, а потом выходит ну совсем не то)) так что хочется верить, что будет класс читать далее>>
Всего сообщений: 6
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