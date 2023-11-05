«Далёкие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»

В трогательном роуд-муви «Далёкие близкие» свою последнюю главную роль сыграл Евгений Сытый. Перед прокатом режиссерский дебют Ивана Соснина успел собрать урожай фестивальных наград — два приза на выборгском «Окне в Европу» и победа в номинации «Открытие года» на первом сочинском смотре онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Претендуя на статус не только фестивального, но и народного хита, «Далёкие близкие» представляют редкий экземпляр фильма, который можно и нужно смотреть в компании родных.
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«Далёкие близкие»
Борис Петрович (Евгений Сытый) — сапожник без сапог, точнее, учитель географии, который никогда не был в местах, которые просит отмечать детей на контурных картах. Ученики называют его Лешим за мрачный вид и неприятие технологий, коллеги недолюбливают за въедливость и педантичность, а сын Миша (Филипп Авдеев
) буквально сбегает со дня рождения отца, поскольку устал от постоянных нравоучений и упреков. Парень даже работу нашел, чтобы поменьше видеться с родителем: перегоняет машины по стране и как раз собирается в поездку на автодоме из родного Хабаровска в Москву. Этим маршрутом спонтанно решает отправиться и Борис — в Подмосковье живет его Надежда, с которой он познакомился в интернете, сойдясь на обсуждении огорода. Поэтому в качестве трофея и формального повода Борис везет даме сердца баклажан. Миша, ошарашенный причудами отца, нехотя соглашается взять его в попутчики, и двое мужчин отправляются в нелегкое путешествие — по стране и навстречу друг к другу.
Название фильма в общем-то объясняет его структуру, и оттого первая часть пути ожидаемо проходит достаточно напряженно. Но долгая дорога обладает свойством указывать на точки соприкосновения даже таких далеких друг от друга родных, как хантовские Витька Чеснок и Леха Штырь
. С каждым пройденным километром Миша и Борис действительно становятся на полшага ближе, учатся проговаривать, а не замалчивать прошлые обиды. Конечная точка маршрута перестает быть целью, потому что самое важное уже произошло в процессе — к тому же, на фоне живописнейших пейзажей, снятых из окна авто или с высоты птичьего полета.
Ивана Соснина, несмотря на победу в благозвучной номинации «Открытие года», не назовешь новичком в индустрии, хотя самородком окрестить точно можно, ведь профильного режиссерского образования у постановщика нет. Его короткометражка «Интервью
» с Алексеем Серебряковым
и Мариной Васильевой
была отмечена призами на «Кинотавре» и «Золотом орле». Но куда более важным кажется тот факт, что эта и другие работы Соснина собирали тысячи просмотров в сети. Полнометражный дебют утвердил его собственный режиссерский стиль, заключающийся в умении снимать искренние и добрые истории, способные растопить сердце любого скептика и рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Отсюда — знакомые сюжеты, дальние дороги, известные лица в кадре и честные человеческие разговоры. И пока стабильность ускользает из-под ног, «Далекие близкие» оставляют надежду на так необходимый каждому неизбежный хэппи-энд.
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