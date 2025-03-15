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«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует

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15 марта 2025
Французская лента «Шагни вперед» Седрика Клапиша, автора «Испанки» и «Русских матрешек» — фильм с лирическим сюжетом, лишенный отрицательных героев и мучительных драм, который рассказывает историю о возрождении балерины после травмы и воспевает танцевальное искусство всеми доступными кино способами.

«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует
фото: Arna Media

В театре парижской оперы во время исполнения балета «Баядерка» случается досадный инцидент. Непосредственно перед выходом на подмостки прима-балерина Элиза (настоящая актриса парижского балета Марион Барбо, для которой это первая роль в кино) становится свидетельницей любовной сцены между бойфрендом и одной из танцовщиц. С трудом справляясь с волнением, она исполняет свою партию, но в финале первого акта не выдерживает — падает и подворачивает ногу. Врач говорит, что Элизе придется сделать двухлетний перерыв в профессии, и 26-летней актрисы, всю жизнь посвятившей танцам, это гораздо большая трагедия, чем потеря неверного приятеля. Хромота вынуждает ее менять образ жизни, и она едет с дружественной семейной парой в Бретань, где судьба сводит Элизу с труппой современного танца под руководством хореографа Хофеша Шехтера (играет сам себя). Последний приглашает балерину порепетировать с ними.

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Режиссер Седрик Клапиш любит молодежь. Все его картины посвящены сердечным историям, страху одиночества и прочим трогательным драмам юной жизни — вплоть до поисков пропавшего кота. В «Шагни вперед» он делает то, что умеет лучше всего: снимает группу милых молодых людей, размышляющих о смысле жизни, активно самовыражающихся, старающихся жить наполненно и красиво. Первые 15 минут обходятся вообще без диалогов — это интермедия, демонстрирующая идеальную, возвышенную красоту балета. В нем все строго координировано и точно, разум и тело танцоров мобилизованы, чувства подчинены движению. Но как бы изящна и привычна ни была прежняя жизнь, приходится менять все, если возможности тела иссякают. Элиза начинает наблюдать за увлекательной работой труппы Шехтера, приехавшей с репетиционным туром в Бретань, в гостевой дом Жозиан (Мюриэль Робин) — покровительницы одаренных людей. Глядя на них, девушка проникается их философией и сопоставляет классическое танцевальное искусство с современным, открывая для себя альтернативный танец. И иную гармонию.

«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует
фото: Arna Media

До встречи с этими жизнерадостными людьми Элиза чувствовала себя героиней классического балета и говорила о том, что танцы будто придумали, чтобы продемонстрировать женщинам неизбежность их грустной судьбы. «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» — все классические сюжеты рассказывают о женщинах, у которых все идет наперекосяк. Героиня в белой пачке — это женщина с разбитым сердцем, и нет ни одного классического балета про счастливицу, которая ведет себя как хочет. Что позволяют далекие от строгих правил современные танцы, раскрепощающие человека, выпускающие его на волю из тюрьмы самоограничений. «Человечнее черпать вдохновение в своих сомнениях и слабостях», — учит Элизу парень из труппы.

Смотреть онлайн «Шагни вперед» Седрика Клапиша
Затяжные разговоры о внутренней свободе и движении как смысле жизни в «Шагни вперед» зачастую выглядят наивными, а сюжет — искусственным, однако сама дилемма, перед которой оказывается главная героиня, довольно интересна. Марион Барбо очаровательна — и заставляет почувствовать возрождение, которое ее Элиза находит в современном танце. Сентиментальность же истории компенсируют отличная музыка и впечатляющая операторская работа. Особенно Алексису Кавырчину удались вступительные титры с графикой, танцевальные номера и пейзажи Бретани.

«Шагни вперед»: Человек живет так, как он танцует
фото: Arna Media

В сюжете также заложено несколько параллельных линий: например, отношения Элизы с эмоционально замкнутым отцом (Дени Подалидес), все еще переживающим смерть жены. Папа, всегда мечтавший, чтобы Элиза стала юристом, совсем не умеет выражать любовь, и девушку это мучает. Еще один забавный персонаж – физиотерапевт Янн (Франсуа Сивиль), который, наоборот, слишком чувствителен — и в любую минуту готов заплакать. Его суетливость и попытка сблизиться с Элизой на почве общей боли (обоих бросили возлюбленные) выглядит нелепо, но всерьез пожалеть его не удается: в сентиментальном мире Седрика Клапиша долгим терзаниям места нет. Еще одна пара героев, оттеняющая танцевальную магистральную тему, — Сабрина (Сухейла Якуб) и Лоик (Пио Мармай). Они — странствующие кулинары, с которыми Элиза и попадает в Бретань. Приготовление изысканной пищи – это ведь тоже искусство. Даже — своего рода балет. Особенно, если речь о Франции.

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Главный же акцент сделан на хореографии и философии танца. «Шагни вперед» местами похож на документальную картину о балете — продолжение громкой «Парижской оперы». Фильм, в первую очередь, снят для тех, кого интересует эта категория искусства. Противопоставление же современного танца классике, переданное даже на уровне дихотомии холодных и теплых оттенков, вопреки ожиданиям, не утверждает превосходства ни одной из сторон. Пуанты и белые пачки «Баядерки» остаются нужными и важными, как мечты, как стремление к идеалу. Но двигаться со вкусом, наступая на землю полной стопой, а не кончиками пальцев, дышать полной грудью — это сама жизнь. Здесь и сейчас.

«Шагни вперёд»

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обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:44
Понять фильм сложно, разве что можно посмотреть из-за красивых постановочных сцен балета и пейзажей. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 18:03
Всегда пропускал танцоров диско)) Не понимаю интереса смотреть на судорожные дерганья молодняка)) читать далее>>
№ 5
georgzoritch   17.10.2022 - 07:54
Если думать не только о танцах, а о всей прожитой жизни, то нельзя забывать все подряд. Была когда то поговорка:"Кто плохое помянет-тому глаз вон, а кто хорошее забудет-тому оба". В Св.писании... читать далее>>
№ 4
Igor D.88   14.10.2022 - 12:27
Вот кто полюбил все части Шагни вперед да и вообще любит танцы любого направления, фильм принесет удовольствие. Я как бы пас.. читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   14.10.2022 - 11:47
фильмы про балерин обычно очень красивые получаются. возможно отчасти даже трагичными, но всегда интересными читать далее>>
Всего сообщений: 7
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