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«Корсаж»: Королева будет свободной

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7 декабря 2024
Новый фильм обладательницы одной из наград Берлинале Мари Кройцер — «Корсаж» — участвовал в программе Каннского кинофестиваля. В итоге награду картине принесла исполнительница главной роли — Вики Крипс была признана лучшей актрисой секции «Особый взгляд». Сыграла она Елизавету — Баварскую принцессу, императрицу Австрии, королеву Венгрии, супругу австро-венгерского правителя Франца Иосифа. Больше известную как Сисси, которой посвящено немало фильмов и сериалов. Новый — представляет знаменитую монаршую особо в непривычно современном и актуальном образе 40-летней женщины в тисках патриархального общества.

«Корсаж»: Королева будет свободной

Действие охватывает один год из жизни Елизаветы, с декабря 1877, когда ей исполняется 40 лет. К этому моменту она уже носит все вышеозначенные титулы, но предпочитает весьма затворническую, хоть и местами эксцентричную — взять хотя бы тренировки задержки дыхания в наполненной водой ванной — жизнь. Ее пугает собственный возраст, так как по меркам того времени он считается, очевидно, весьма солидным для женщины, так что она почти не ест, постоянно взвешивается, утягивает себя корсетами — кажется, почти до обмороков, хотя приступы слабости Сисси, как выясняется, умеет искусно имитировать. Официальные выходы в свет ее тяготят, но супруг (Флориан Тайхтмайстер) требует хоть иногда показываться на глаза подданным, ведь положение монаршей династии и вновь образованного государства Австро-Венгрии все более шатки. В то же время и без какого-либо дела Елизавета впадает в уныние, оттого с таким удовольствием, несмотря на вечно осуждающие взгляды, разъезжает на лошадях, фехтует, позирует перед новым изобретением — кинокамерой, навещает военные госпитали и женские лечебницы, курит и подсаживается на «лечебный» героин.

«Корсаж»: Королева будет свободной

Достоверной биографией императрицы «Корсаж» не назовешь, какие-то факты не соответствуют ее реальной биографии, другие — вроде кино, наркотиков и прочего рок-н-ролла — взяты из более позднего времени. Тем не менее, при всей приблизительности и неточности фактуры, картине будто бы удается поймать атмосферу и настроение времени, объяснить многое в характере героини и остаться при всей отдаленности описанных событий едва ли не злободневным высказыванием. Убер-патриархальное общество, символом которого становится тот самый вынесенный в заглавие фильма изуверский корсаж, лишает даже императрицу возможности дышать полной грудью.

Смотреть онлайн «Корсаж» Мари Кройцер
Маленькая дочь то и дело попрекает Сисси — то не подобает, это не положено, и вообще, маменька, вы меня своим поведением позорите. Секса нет, как и допуска к какому-либо реальному участию в политической жизни страны, ревность к потенциальным любовницам и фавориткам мужа — и та навевает скуку, лучше уж самой найти подходящую и организовать свидания. Это уныние разъедает изнутри и поглощает всех и вся, во дворце нет жизни, только чинные званые ужины или одинокие приемы пищи за длинным столом, не будет ее и ни у кого из окружения — одной служанке (Катарина Лоренц) запретят выходить замуж, другая лишится смысла жизни, когда императрица в очередном бунтарском приступе деструктивной тоски острижет свои длинные волосы. И жить тошно, но и утопиться в пруду кузена (Мануэль Рубей) нельзя, он запрещает.

«Корсаж»: Королева будет свободной


Вики Крипс — удивительно подходящий типаж, на ее безучастном унылом лице лихорадочно горят глаза, румянец от физической активности сменяется едва ли не мертвенной бледностью, плюс болезненная худоба, но в то же время совершенно здоровое, молодое, полное сил тело, изможденное голоданием, но закаленное тренировками. Ее историю в «Корсаже» трудно описать, но легко почувствовать. Эту абсолютную беспомощность при безграничной власти. И, как следствие, вот он пример первого феминистского движения, пусть не массового, а индивидуального, но такого неосознанного, естественного, органичного, что становится понятно — патриархат хоть и окажется в итоге живучее куда многих монархий, но и ему предстоит пошатнуться.

«Корсаж»

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обсуждение >>
№ 7
ba3lur   24.04.2024 - 06:49
...в целом неплохой фильм но меня как технаря и любителя музыки потрясли 2 ляпа это трактор середины 20в в событиях 1877 г и песня Rolling Stones As trars go by в исполении хора под арфу...как только Мик... читать далее>>
№ 6
Дашустик   21.10.2022 - 09:27
Но про нее и правда очень активно и очень много снимают. Хотя бы в этом году вышла "Императрица" на Нетфликсе, это уже два проекта в один год ... читать далее>>
№ 5
Igor D.88   20.10.2022 - 12:47
ей посвящено много сериалов и фильмов? и что за множество, хотя бы 5 назвал бы кто. я слышал про такую историческую личность, не больше. про других принцесс и царей снимают, и не много, иногда. читать далее>>
№ 4
Lusia Happy   20.10.2022 - 12:00
вообще Сисси была очень интересным историческим персонажем. И таким прям ярким. Думаю, заслуженно, что про нее снимают такое большое количество фильмов и сериалов читать далее>>
№ 3
Princesa_ptichka   20.10.2022 - 09:45
оо, это тоже история про Сисси? А то я недавно посмотрела Императрийцу на нетфликсе. Оказывается, это тоже про нее. Удивительный интерес к этому персонажу в этом году читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Корсаж»: Королева будет свободной фотографии
«Корсаж»: Королева будет свободной фотографии
«Корсаж»: Королева будет свободной фотографии
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