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Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

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15 октября 2023
Вслед за отечественным полотном «Сердце Пармы» компания «Централ Партнершип» выпустила другой исторический эпос — «Средневековье», где борьба за землю и власть раздирает не будущие территории Российской Империи, а знаменует начало конца для империи Священной Римской.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

После смерти Карла IV, в конце XIV — самом начале XV веков Европа погружается в хаос и междоусобицу, к которым, естественно, прилагаются голод, вoйны и чума. Дошло даже до того, что было выбрано сразу два папы — в Риме и во французском Авиньоне. Старший сын Карла IV Вацлав (Карел Роден) погряз в долгах и врагах — далеко не все хотят видеть на престоле слабого короля. Его сводный брат Сигизмунд (Мэттью Гуд) — наследник куда более находчивый и хитрый, хотя старшего родственника вроде как поддерживает: империя большая, королевств на всех хватит. Превращение Вацлава из наследников в императоры должен финансировать пан Рожмберк (Тиль Швайгер), но его королевское вымогательство уже порядком достало, да и других забот полон рот: бедные крестьяне что-то совсем не хотят платить в очередной раз повысившиеся сборы, а у Рожмберка на носу свадьба с красавицей Катериной (Софи Лоу), по совместительству — племянницей французского короля.

Смотреть онлайн «Cредневековье» Петра Якла
Без подковерных игр, конечно, борьба за власть не обходится. И вот уже верный вельможа Вацлава — пан Бореш (Майкл Кейн) — придумывает хитроумный план: заполучить деньги Рожмберка, похитив его невесту. Сам Бореш, конечно, таким не занимается, но у него есть знакомые наемники под предводительством Яна Жижки (Бен Фостер), которые за несколько грошей готовы на любые провокации. Понятно, что похищение оказывается далеко не самой простой операцией, в ходе которой приходится иметь дело и с будущими королями, и крестьянами, и любовью, и предательствами. Но самое главное, если судить по фильму «Средневековье», именно из этого произрастает новый национальный герой — великий чешский полководец Ян Жижка, по легендам не проигравший ни одной битвы.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

«Средневековье» — самый дорогой проект в истории чешского кино (бюджет оценивается в $20 миллионов). Снял его спортсмен, актер и режиссер Петр Якл, несколько лет подряд вынашивавший замысел байопика Яна Жижки и за свою карьеру обросший связями в большом европейском кино (он, например, играл в сериале «Борджиа»). Чтобы не навлечь на себя обвинения в непочтении к истории, что случается всегда и во всех странах, если берешься за подобные проекты, при написании сценария Якл решил сосредоточиться на пути становления Жижки, о котором каких-то доподлинных фактов особо и нет. Поэтому неудивительно, что для эпоса в формате «отрочество лидера» выбор пал на давно всем знакомый сюжет о «похищении прекрасной Елены» (влияние «Трои» Вольфганга Петерсена на чешского постановщика очевидно). От эстетизации мужского тела, популярной в середине «нулевых», Петр Якл, правда, отказался, предпочтя современные сериальные веяния в духе «Игры престолов» и «Ведьмака». В «Средневековье» все-таки тоже темные во всех смыслах времена, озаряемые лишь скромным светлым платьем Катерины — невольной разменной монеты в этих не самых продуманных интригах финансового и политического толка.

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Основной упор Петер Якл делает, конечно, на звездный — по меркам чешского кино и нынешнего российского кинопроката — актерский состав. Преимущественно британские артисты с полной самоотдачей разыгрывает по большому счету далекую от них историю становления Яна Жижки, который, пожалуй, больше известен возрастным советским зрителям, когда-то смотревшим чехословацкую «Вoйну за веру» и польских «Крестоносцев». Тут и Майкл Кейн в вечном образе мудрого «дворецкого», и красавец Мэттью Гуд, за обманчивой внешностью которого всегда скрывается нечто большее, и как-то давно не появлявшийся на экране — еще и в неожиданных усах! — Тиль Швайгер. Всех их, конечно, затмевает мужественный Бен Фостер, чей герой не теряет полководческой харизмы, даже когда лишается глаза. Как известно, Жижка в итоге потерял оба, но не перестал сражаться. Это, правда, уже совсем другая история.


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обсуждение >>
№ 7
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   21.10.2022 - 21:47
... Я ещё в школе в советское время проходил историю гуситских войн, несколько исторических романов читал, и несколько фильмов ещё тогда были сняты - "Ян Гус", "Ян Жижка", "Против... читать далее>>
№ 6
Егор Ш. (Москва)   21.10.2022 - 21:07
... Фильм в прокате с начала сентября и пока что всё свидетельствует о его коммерческом провале: при бюджете в двадцать миллионов долларов он едва набрал три с половиной по всему миру. читать далее>>
№ 5
Igor D.88   21.10.2022 - 12:54
Большие панорамные сражения, просто великолепны. Задействовали много народу, костюмы шикарны. Все просто супер. читать далее>>
№ 4
Princesa_ptichka   21.10.2022 - 09:57
вообще героев чехии обычно наверное вряд ли простой зритель знает. хорошвя возможность познакомиться с ними. даже как-то интересно читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   21.10.2022 - 09:26
ну я смотрю этоь фильм активненько уже пиарится. да вообще пока все говорит о том, что это должен быть успешный проект. есть хотя бы предпосылки к этому читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии фотографии
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