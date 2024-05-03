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«Велга»: Я — чайка

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3 мая 2024
3 мая в программе «Закрытый показ» на Первом канале — неспешная драма «Велга» по мотивам одноименного рассказа Бунина. Главную роль в картине, где мир застыл в безвременье под шум волн, исполнила Ольга Бодрова, а режиссерское кресло заняла дебютантка Анастасия Нечаева.

«Велга»: Я — чайка

Раскатистые волны, гул моторной лодки, рыбные сети, высокое хмурое небо — все это с детства окружает Велгу (Ольга Бодрова), всем сердцем любящую свой родной поселок. В отличие от сверстников она не рвется покинуть эту безмятежную обитель, где хочет прожить долгую и счастливую жизнь со своим возлюбленным Кириллом (Антон Федосеев). Они с детства вместе, рука об руку, готовые вместе бежать вдоль берега моря, говорить обо всем или же просто молчать, лежа на песке. Робкая Велга не ждет подвоха, но все меняется с приездом ее родной сестры — красавицы Снеги (Александра Тулинова), которая променяла морские просторы на городскую суету и уехала учиться в балетную школу. До ее возвращения у Велги как единственной девушки в компании юношей не было конкуренток, да она никогда и не мыслила такими категориями.

Смотреть онлайн Фильм «Велга»
Конечно, история не замыкается на любовных перипетиях двух сестер. Показан и отец их семейства (Алексей Гуськов), тихо горюющий после смерти жены. Боль от потери продолжает идти за ним по пятам, не позволяя даже прикасаться к предметам из прошлого: мужчина запрещает дочкам доставать любимый мамин сервиз, который они раньше использовали только все вместе, вчетвером. Тем не менее он продолжает жить, ходить в море, следить за своими уже взрослыми девчонками, и потому Велга ставит отца в пример другому обитателю их поселка — тоже бывшему моряку, чей образ воплотил Сергей Шакуров. Он сыграл одинокого хромающего пенсионера, который, как говорят, отсидел в тюрьме, и оттого не подпускает к себе ни души. Жизнь для него превратилась в доживание, и только Велга из жалости навещает его, помогая по дому. Во время одного из таких визитов ей удается расшевелить отшельника, который прежде не хотел выходить хотя бы из собственной комнаты.

«Велга»: Я — чайка

Оба героя в исполнении маститых артистов отечественного кино по сути олицетворяют мир людей, замкнувшихся на себе и своем прошлом. Просто кому-то удается с этим справиться и существовать дальше со своим горем, а кому-то для внутренних перемен необходимо внимание другого человека. Когда Кирилл выбирает Снегу, Велга, несмотря на свой юный возраст, тоже перечеркивает для себя будущее, ведь оно больше не сможет соответствовать придуманному ею высокому идеалу.

Кирилл также страдает, разрываясь между чистыми и невинными отношениями с Велгой и своей страстью к Снеге, в чьем взгляде скрыта дьявольская притягательность. Парень один уходит в море и терпит крушение у небольшого острова вдали от дома. Узнав об этом от местной шаманки, Велга бросается на помощь возлюбленному, но в ответ получает лишь холодное: «Твоя любовь никому не нужна». Потеряв смысл своего существования, заложница собственных ожиданий и мечт, она уходит под воду. Такой же открытый финал и в бунинском рассказе, по форме напоминающем притчу — героиня оборачивается чайкой, чтобы спасти любимого, но в конце концов в стенаниях ее звучит радость. У Нечаевой исход, хоть и столь же метафоричен, но, кажется, более конкретен: хрупкая Велга превратится в светлое воспоминание, оставив своих близких с тяжелым осознанием утраты, которое не смогут заглушить ни шум моря, ни крики чаек.

Фильм «Велга» смотрите на Первом канале 3 мая.

«Велга»

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обсуждение >>
№ 6
Lusia Happy   27.10.2022 - 15:27
очень интересно, как они передадут Бунина на экранах. потому что сделать это достаточно тяжело. писатель, которого нужно только читать! читать далее>>
№ 5
Элинкаа   27.10.2022 - 08:42
Ну хоть убей, вообще не прельщает меня данная картина. Конечно, Бунин, это мощь! но смотреть на его экранизацию, еще и с таким составом актеров, ну нет( читать далее>>
№ 4
Princesa_ptichka   27.10.2022 - 08:05
да уж, Бунина поставить в кино это прям совсем тяжко. Наверное, здесь будет только по мотивам. Потому что писатель все всегда передавал через природную составляющую, обращал внимание на детали читать далее>>
№ 3
Дашустик   26.10.2022 - 07:13
Мне всегда казалось, что именно Бунина очень тяжело переносить в кино/на сцену, у него очень многое в полутонах, в намеках, которые книга дает, а вот на экране сложно передать читать далее>>
№ 2
babydylnova   26.10.2022 - 00:37
Сложное, потому что это рассказ Бунина и с двойным дном. Должны показать всю суть влюбленных, их треугольник и вывести к чему-то. Хоть и говорят, что скучно получилось. Но такие кадры атмосферные со съемок,... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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