Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

Спутник телезрителя >>
21 марта 2024

«Петрополис» режиссера Валерия Фокина снят по сценарию Кирилла Валерьевича Фокина. Фантастика, триллер, притча, антиутопия — все эти термины и жанры достаточно точно описывают кино, задуманное еще несколько лет назад, «замороженное» в связи с пандемией и превратившееся из-за нее, не растеряв масштаба высказывания и месседжа, в камерное действо в театральных декорациях. Что, надо сказать, вполне ожидаемо, даже органично, учитывая творческую биографию постановщика. А нынешние реалии, в контексте которых картина в итоге появляется на больших экранах, добавляют ей зловещей актуальности — мы все как будто живем накануне апокалипсиса, точнее «Петрополиса».

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

Эмигрировавший из России в США еще ребенком вместе со сбежавшими от Первой чеченской родителями Владимир Огнев (Антон Шагин) вырос в подающего надежды ученого-антрополога. Он читает лекции про новые религии и научный прогресс, поглядывая на сидящую в аудитории молодую девушку – свою невесту Анну (Юлия Снигирь). За ними обоими наблюдает и некий японец по имени Озири (Джунсуке Киносита), который предлагает Владимиру присоединиться к секретному отделу при ООН и прогнозировать, с помощью тестов и фокус-групп, реакцию людей на гипотетическое существование инопланетян и их прибытие на Землю. Согласившись, Огнев очень быстро начинает подозревать, что пришельцы — никакая не гипотеза, а позже и вовсе узнает, что некоторые люди давно находятся с ними в контакте. И теперь мечтает попасть в эту группу избранных — в том числе потому, что его жизнь почти разрушилась от этого знания, а на очереди, как думается герою, может быть гибель и всего остального мира.

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

Пришельцы уже давно стали для кинематографистов идеальным фоном для разной глубины разговоров о судьбах людей. Одни показывают гостей из космоса, упражняясь в визуализации собственных фантазий, Фокин же оставляет их невидимыми, голосами в головах, снежинками и огоньками в небе, что куда многозначительнее и страшнее любых «чужих». Есть ли они на самом деле, так и остается вопросом без однозначного ответа, ведь историю по-прежнему творят люди, хоть и уверившиеся в то, что за ними неотрывно следят из космоса.

Звучит все это масштабно, однако внешне кино смотрится чуть ли не камерным, по крайней мере, лаконичным, строгим и сдержанным. Изначально должны были и впрямь снимать в разных странах — от США до Японии — но в итоге эта идея оказалась невыполнимой физически. И фильму это, возможно, пошло на пользу — появилась в прямом смысле скрепляющая все действо декорация в виде бетонного коридора без начала и конца, со множеством дверей, каждая из которых мгновенно переносит героя и зрителя в нужное место и время, будь то калифорнийский пляж, японское кафе или питерская квартира, научный институт или помещение для контакта с внеземной цивилизацией. Или бункер — но можно ли спастись в нем от конца света? От себя самого — точно нельзя.

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

Подобная театральность идет «Петрополису», режиссер виртуозно работает с пространством, светом, цветом и мизансценами, будь они разыграны в замкнутом пространстве или же в вычурно, с голливудским размахом, нарисованном, открытом — где серый океан растворяется в не менее тревожном сером небе, затянутом облаками, за которыми, предположительно, зависли космические корабли. Связующим кино и театр приемом становится речь, она же создает удивительный смыслообразующий эффект. Говорящие на разных языках герои в кадре понимают друг друга без переводчиков (для зрителя, впрочем, есть субтитры), но такое единение человечества оказывается мнимым. Договориться все равно не получится, в воздухе с самого начала повисает катастрофическая безысходность, превращающаяся по ходу действия из предчувствия в уверенность. Тем более что сам фильм, по сути, воспоминание Огнева, который впервые появляется в бетонной коробке комнаты-бункера то ли в качестве спасенного, то ли в участи пленника, и всю дорогу ведет разговор-допрос с невидимым собеседником.

«Петрополис»: Сам себе апокалипсис

Сюжет «Петрополиса» сегодня отзывается особенно болезненно. Не только потому, что угроза конца света — по крайней мере, в том его виде, к которому мы привыкли, — стала как никогда осязаемой, сколько по причине глобального сходства вымышленной ситуации с реальной. По ощущениям, попадание предельно точное, и умозрительное втoржение пришельцев только акцентирует внимание на глобальных проблемах человечества — это не космический экшен, а притча космического масштаба. С философскими рассуждениями о свободе воли и ответственности и с куда более приземленными идеями о тотальной милитаризации и жестокости власти. И о свойственных человеку вечных поисках виновных извне — а ведь, чтобы уничтожить себя, нам не нужны никакие инопланетяне. Ад — больше не другие, это мы сами.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Дашустик   26.10.2022 - 07:14
Что-то со времен Стиляг почти нигде не видела актера, исполняющего главную роль. Но сама картины смотрит очень интересно, прям оригинально на фоне всего остального читать далее>>
№ 4
Princesa_ptichka   25.10.2022 - 11:30
ой, как неожиданно видеть наших в коллабе с японцами. даже не ожидала, что такое вообще делают)) ну прикольно, посмотрим обязательно читать далее>>
№ 3
Элинкаа   25.10.2022 - 09:29
Вообще выглядит очень интересно! Редко у нас выходят хотя бы сколько нибудь оригинальные проекты с хорошими идеями, мыслями читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   25.10.2022 - 09:29
ну есть чем зацепить, да. только вот не представляю, у нас обычно фильмы такого жанра ну прям плохо выходят. надеюсь, что этот фильм заслужит нашего внимания читать далее>>
№ 1
babydylnova   25.10.2022 - 00:20
Вау, с первых секунд трейлера зацепил фильм. Очень масштабный, разносторонний, глубокий. С удовольствием посмотрю этот шедевр. Лишь бы в трейлере не показали самые крутые моменты фильма и нас будет ждать... читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Корсаж», «Сердце пармы» и еще 9 фильмов октября
Новые дикие: Восемь примечательных фильмов ММКФ-2022
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
В Санкт-Петербурге поддержат производство «Петрополиса» и ещё девяти фильмов
Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь
Поиск по меткам
Наталия ГригорьеваНаучная фантастикаРоссийские фильмытриллер
персоны
Джунсуке КиноситаЮлия СнигирьВалерий ФокинКирилл ФокинАнтон Шагин
фильмы
Петрополис

фотографии >>
«Петрополис»: Сам себе апокалипсис фотографии
«Петрополис»: Сам себе апокалипсис фотографии
«Петрополис»: Сам себе апокалипсис фотографии
«Петрополис»: Сам себе апокалипсис фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Уткин
19 марта ушёл из жизни спортивный комментатор Василий Уткин.
Витаутас Таранда
18 марта ушёл из жизни артист балета, хореограф Витаутас Таранда.
Умар Зиёев
17 марта ушёл из жизни певец Умар Зиёев.

День рождения >>

Ольга Битюкова
Александр Вертинский
Вера Воронкова
Игорь Головин
Марина Денисова
Георг Отс
Саёра Сафари
Елена Шамова
Антон Шпиньков
Пётр Адамчик
Мари-Кристина Барро
Тимоти Далтон
Рис Дарби
Соня Метелица
Гэри Олдман
Кокс Хаббема
все родившиеся 21 марта >>

Афиша кино >>

Немая жизнь
биография, драма, исторический фильм
США, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Летучий корабль
романтическая сказка, приключения, комедия
Россия, 2024
Обнажённая муза Пьера Боннара
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2023
Как Иван Пигарёв сон изучал
Россия, 2024
Охота на киллера
детектив, криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2024
Стражи Вселенной: Как приручить динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Теория простых чисел
драма
Франция, Швейцария, 2023
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2022
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Лето. Нулевые
трагикомедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?