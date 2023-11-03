Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Спутник телезрителя >>
3 ноября 2023
Триллер с Мэлом Гибсоном «В эфире» вырос из завоевавшей немало международных фестивальных наград короткометражки Talk («Разговор») режиссера Ромуальда Буланже, который и снял полнометражный фильм про «не просто диджея на радио» Элвиса, буквально заставляющего быть от него «без ума».

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Примерный семьянин Элвис (Гибсон) перед сном развлекает свою дочь страшной, но смешной сказкой и уходит на работу — он уже много лет ведет ночной эфир на радиостанции «Клот». Слушатели, как, впрочем, и команда проекта одновременно и любят, и ненавидят Элвиса, ведь в эфире он обычно хоть и ведет задушевные разговоры, но общается с «полуночниками» без прикрас, рубит, как говорится, правду-матку. С коллегами тоже особо не церемонится. Ведущего Джастина (Кевин Диллон) считает слишком скучным для вечернего эфира, редактора своего шоу Мэри (Алиа Серор-О’Нилл) то и дело задевает дурацкими шуточками, новичка-звукорежиссера Дилана (Уильям Моусли) сразу же грозится уволить, а начальницу Сэм (Надя Фарес) и вовсе не слушает, несмотря на катастрофическое падение рейтингов. Возможно, именно в отместку за это Сэм все-таки попросила Элвиса выйти в эфир ровно в день его рождения. Эфир, который оказался, пожалуй, самым сложным за всю карьеру радиоведущего.

Смотреть онлайн «В эфире» Ромуальда Буланже
К странностям на работе эксцентричный диджей привык, его давно не смущают сумасшедшие слушатели, которые не только звонят в эфир со странными просьбами, но и приходят в офис радиостанции — в надежде получить доступ к «открытому микрофону». Так, например, ровно перед этим эфиром на «проходной» Элвиса застиг «Мессия», но опытный ведущий остановил псевдопророка — эфир для полуночников — слишком маленькая аудитория для «второго пришествия», ему бы на телевидение или запилить стрим в соцсетях. Но вот — уже во время передачи — скучные первые звонки от изменивших жен и страдающих бессонницей парней, которые просто хотят поговорить «за жизнь», прерываются голосом незнакомца, утверждающего, что он взял в заложники жену и дочь Элвиса, и всему виной этому сам ведущий, однажды переспавший с ассистенткой, не запомнив даже ее имя и фамилию. Незнакомец утверждает, что он очень любил эту девушку, которая из-за домогательств Элвиса в итоге совершила самоубийство. И теперь герою Мэла Гибсона нужно искупить вину — ценой жизни семьи, коллег и своей собственной.

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

«В эфире» скроен по всем законам герметичного триллера, когда действие в большей степени развивается в одном пространстве и вокруг одного героя. Он, в том числе и благодаря драматичному Мэлу Гибсону, как на качелях, манипулирует зрительскими эмоциями — сродни его противоречивому герою. Элвис действительно вызывает разные чувства: хамоватый радиоведущий, даже самому себе не способный признаться в собственном профессиональном крахе, эксцентричный абьюзер, вываливающий свой комплекс неполноценности на коллег и случайных любовниц, или все-таки хороший отец и муж, представитель старой формации, уверенный, что счастье любит тишину, а не блоги с красивыми фото в соцсетях? На эти вопросы нет ответа практически до самого финала ленты, которая вслед за главным героем точно так же заставляет зрителя бросаться то в жар, то в холод, то в любовь, то в ненависть, то в чувство ужаса от почти мистического голоса за кадром, то в ироничный смех от множества ложных финалов.

Да, фильм Буланже по степени интерактивности и хронике настоящих событий столь же обманчив, как и «прямой эфир» на современных радио и телевидении. Это по-настоящему виртуозная «игра», отдающая дань уважения бессмертному триллеру Дэвида Финчера с Майклом Дугласом в главной роли, но при этом ухищряющаяся еще и подражать хулиганскому «Эксперименту «Офис» по сценарию Джеймса Ганна. И в этой экспериментальной игре главное — все-таки услышать свой собственный голос, который может быть гораздо страшнее и 24-часовых радиоволн, и угроз, доносящихся из динамиков. В конце концов — все из этого может оказаться далеко не тем, чем кажется на первый взгляд.


версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Igor D.88   4.11.2022 - 13:34
Мэл Гибсон красавец, по сей день снимается в нормальных интересных проектах, конечно есть слабенькие малобюджетные, но не пал так как Ванн Дамм, вчерашний изменник Лундгрен читать далее>>
№ 5
Lusia Happy   4.11.2022 - 09:59
жду выхода фильма! класс! обязательно гляну, потому что Гибсон - это конечно потрясающий актер. очень давно его кстати нигде не видела читать далее>>
№ 4
Princesa_ptichka   4.11.2022 - 09:31
ооо, его даже в прокат выпустят. ну это прям здорово! по описанию фильм будет шикарным, особенно с таким то актером. в общем-то будем ждать! читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   3.11.2022 - 21:57
очень горю желанием увидеть. чувствую очень интересно получится. не удивительно, что вначале была короткометражка, которые практически всегда получаются хорошими. читать далее>>
№ 2
babydylnova   3.11.2022 - 20:15
Оу, это что-то очень интересное. Мне нравится этот актер, хорошо вживается в роли. С удовольствием, ждем выхода. Думаю, это будет шикарно. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября
Радиоведущий Мэл Гибсон спасает семью и коллег в трейлере фильма «В эфире»
Поиск по меткам
Американское киноМария ТокмашеватриллерФранцузское кино
персоны
Ромуальд БуланжеМэл ГибсонКевин ДиллонУильям МоуслиАлия Серор-О'НиллНадя Фарес
фильмы
В эфиреИгра

фотографии >>
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
«В эфире»: Все без ума от Элвиса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Мочалова
2 ноября ушла из жизни актриса Галина Мочалова.
Евгений Ширяев
2 ноября ушёл из жизни композитор Евгений Ширяев.
Юрий Темирканов
2 ноября ушёл из жизни дирижёр Юрий Темирканов.
Владимир Урбанович
1 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Владимир Урбанович.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Сергей Дружко
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Расёмон
детектив, драма, криминальный фильм, экранизация
Япония, 1950
Человек ниоткуда
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2023
Привет, мама
драмеди
Россия, 2023
Дочь болотного царя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
Катя-Катя
детский фильм
Россия, 2023
Мой ленивец-убийца
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Страшилка и Тайна города Света
детский фильм, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, 2023
Будика — Королева воинов
боевик, исторический фильм, фэнтези
Великобритания, 2023
Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя
комедия, криминальный фильм
Россия, 2023
Край надломленной луны
драма
Россия, 2023
Полтергейст
фильм ужасов
США, 2023
Пусть всё горит
драма, фильм ужасов
Испания, 2021
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен