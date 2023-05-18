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«Любовники»: Мы с друзьями идем в баню

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18 мая 2023

Комедия «Любовники» — своего рода мужской ответ «Любовницам», где Паулина Андреева, Саша Бортич и Юля Александрова мстили мужчинам, которые не могли довольствоваться только законным браком и шли «на сторону». В нынешней части, как и оригинал, снятой режиссером Еленой Хазановой, уже Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий проявляют гендерную солидарность и, вроде как, помогают мужикам, натерпевшимся от женщин. Хотя на самом деле, конечно, думают лишь о себе и своих проблемах.

«Любовники»: Мы с друзьями идем в баню

Возвращаясь с концерта сына Вера (Наталья Ионова-Чистякова) застает своего мужа Сашу (Павел Прилучный) в постели с любовницей. Понятно, что после такого Вера супругу больше не верит и… отправляет его на курсы терапии. Саша выбирает семинар «Проснись, мужчина» для мужчин, травмированных женщинам. Там и жертвы домашнего насилия, и неравной любви, и просто натерпевшиеся всякого от «слабого пола». Саша, придумавший для тренинга полулегенду о том, что от него ушла жена, с советами коуча (Михаил Брашинский) в корне не соглашается и прямо с курсов уводит двоих самых униженных и оскорбленных: парикмахера Лешу (Роман Курцын), который променял жену на любовницу из Иваново, в итоге отжавшую его салон красоты, и гинеколога Пашу (Алексей Золотовицкий), которого жена постоянно подозревает в изменах, хотя он может смотреть на других женщин исключительно — без шуток — по работе.

Смотреть онлайн «Любовницы»
Так троица, повторяющая по архетипам Труса, Балбеса и Бывалого, под звон рюмок в баре отправляется в новые приключения Шурика. Под оптимистичные крики Саши, который, как выясняется, журналист «модного глянцевого издания HotDog, пишущего про домашних питомцев богатых и знаменитых, о том, что надо показать всем, «кто в доме хозяин». Сначала нужно все-таки привести в чувства строгую жену Паши (Елена Муравьева), потом отомстить любовнице Леши, а то слишком радуется она незаконно доставшемуся ей салону красоты, который Леша построил с нуля. Постепенно руки доходят и до оставшейся в памяти — несмотря на последующее похмелье — истории трогательного парня (Кузьма Сапрыкин) с курсов терапии о связи с замужней женщиной. Ну а далее молва о борцах за мужское достоинство разлетается по всей Москве, а «офис» Шурика и команды превращаются густонаселенные «Сандуны». Баня, несмотря на эпохи, по-прежнему остается в России вечной мужской скрепой.

«Любовники»: Мы с друзьями идем в баню

Вышедшие в 2019 году «Любовницы», несмотря на популярный жанр, все-таки имели модный и на тот момент (по крайней мере в России) не самый банальный феминистический настрой. Даже набор дел «народных мстительниц» был сделан с фантазией — чего стоит только история с двумя сестрами-близнецами в исполнении Натальи Кудряшовой. «Любовники», напротив, поражают какой-то невообразимой скукой «кейсов» — от босса (Геннадий Смирнов), переспавшего с секретаршей, которая обвиняет его в «как это называется, харассменте» и делает из него нового «как его там зовут — Вайнштейна», до криминального олигарха (Максим Виторган), уставшего от влюбленных в деньги девушек и притворяющегося на очередном свидании учителем литературы, живущем в двушке в Чертаново, с мамой. Такого рода шутки, кажется, и способны развеселить разве что троицу горе-купидонов. Даже в недавнем реалити «Мистер Икс», где куча девушек боролась за фейкового миллионера, оказавшегося простым уборщиком, о гендерных и социальных стереотипах было рассказано гораздо больше!

Читать «Пришло наконец время, когда женщине есть, что сказать»: Интервью с Еленой Хазановой
«Любовники», даром что претендуют на коллективную защиту и более современный аналог «О чем говорят мужчины», лишь доказывают штамп о мужском эгоизме. Несмотря на то, что история здесь, вроде как, о троих парнях, каждый из которых по-разному и с определенной степенью условностей «пострадал» от женщин, все одеяло перетягивает на себя журналист Саша, непонятным журналом HotDog заработавший на безбедную жизнь, ну и для пущего развития сюжета окунувшийся не только в «глянец», но и в блогинг, без которого уже сложно представить российское кино, претендующее на широкую зрительскую аудиторию. Для привлечения внимания, кстати, в фильме даже сняли Карину Кросс, которая теперь не пропускает ни одного реалити-шоу. Но и она, и другие артисты и артистки, среди которых немало и талантливых людей, — проходят в «Любовниках» серой массой, не вызывающей ни иронии, ни любви, ни сочувствия. Опять же потому, что фильм этот по сути про одного беспринципного парня Сашу в исполнении тоже уже набившего оскомину Прилучного. Со штампованной журналистской профессией и будто бы высосанной из пальца проблемой. Даже странно, что сценарий «Любовников» написал не Александр Цыпкин — Саша, безусловно, его герой.

Смотреть онлайн «Любовники»
Несмотря на провокационное название, создатели «Любовников» пытаются сделать из этой истории своего рода психологический сеанс и затронуть такую актуальную для нашей страны проблему травматичной маскулинности. Но, увы, получается лишь терапия в духе Лабковского с вечными строками из Киркорова «Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь». Что ж, вполне себе слоган и для решения о просмотре фильма.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 9
АнтонРита   17.11.2022 - 09:21
Половина коротких, грубых, с многочисленными ошибками и жаргонизмами комментариев на торрентах, куда интереснее и информативнее, чем эта с позволения сказать "рецензия на фильм". Наверное, авторша... читать далее>>
№ 8
Алехандро Первый (Москва)   9.11.2022 - 00:38
Посмотрю только ради Курцына. Больше там никто не интересен. Набор стандартный, режиссер прежний, растиражированная зеркальная идея. Видимо, денег девать некуда, вот и шлёпают эти многочисленные разновидности... читать далее>>
№ 7
Алехандро Первый (Москва)   9.11.2022 - 00:34
... И никто особо не видит. Потому что нет там ничего особенного и талантов тоже. Просто вступил в КГБ или МВД. Больше на первый вариант похож. Или незадолго до "Желтого глаза тигра" или он... читать далее>>
№ 6
Дашустик   7.11.2022 - 09:56
Удивительно, что карьера у Приличного так резко пошла в году год как примерно, при том что явных каких-то причин для этого лично я вообще не вижу читать далее>>
№ 5
babydylnova   4.11.2022 - 22:41
Идите в баню со своими "Любовниками", уже надоели вечные посты про них. Никакого смысла в этом фильме нет. Он для смеха и расслабления, а подносят его так, как будто там куча интересных деталей... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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