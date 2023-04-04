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«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней

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4 апреля 2023

«Звёзды мне укажут путь» — мелодрама режиссера, сценариста и продюсера Филиппа Абрютина про девочку, мечтающую стать певицей, и ее папу — уличного бариста и музыканта, которые отправляются покорять Москву. Главные роли сыграли юная, но уже весьма опытная актриса Елизавета Бугулова и Иван Соловьев.

«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней

В приморском городке закончился сезон, а, значит, у Гены (Соловьев), который варит кофе и поет на набережной, почти не осталось клиентов. Последние деньги отбирают «крышующие» хлебное место скорее комического, чем устрашающего вида бандиты — тем не менее хорошенько повозить героя по асфальту им удается. Оставшись с расцарапанной щекой и без средств к существованию, Гена ночует на пляже, в своем кофейном фургончике, всерьез подумывая о том, что машину пора продать и рвануть покорять Москву. Собирается в столицу и его дочь, 10-летняя Александрина (Бугулова), она же Саша — ее как солистку школьного хора отобрали для участия в большом музыкальном конкурсе. Одна беда — мама (Алена Чехова) не разрешает ехать, так как ее денег, заработанных на бесконечных сменах на «скорой», едва хватит на один билет. И тут папа Гена, до этого в воспитании дочери особо не участвовавший ни морально, ни материально, вызывается помочь — все равно ведь едет в Москву, так что уговаривает бывшую (даже не жену, подругу) отпустить девочку с ним.

«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней

Так начинается дорожное приключение — поначалу весьма неловкое. Горе-папаша, ничего толком не знающий о своей дочери, сперва пытается изображать строгость и устанавливать правила. Но с Сашей, натурой тонкой, подверженной паническим атакам и неврозам — она не может спать без света и постоянно дезинфицирует руки, — подобные методы не работают. И, впервые прислушавшись к собственному ребенку, Гена вдруг понимает и как они похожи — взять хотя бы явно унаследованный от него музыкальный талант, — и как ей не хватает отцовской любви. На самом деле, и материнской тоже, но не поющая, а работающая одна за всех мама-фельдшер в фильме героически отодвинута на задний план — это история все-таки про дуэт, а не про трио.

Смотреть онлайн «Звёзды мне укажут путь»
В дороге, к слову, рождается не только семейный, но и творческий тандем. Стоит Гене впервые услышать, как поет его Александрина, как руки сами тянутся к гитаре. Отрепетировав у костра на обочине, герои выходят на площадь, где, преодолевая природную робость, девочка борется со страхом сцены, а папа учится поддерживать чадо. Понятно, что по закону жанра — а «Звезды мне укажут путь» сняты, как по учебнику, точнее по лучшим голливудским мелодраматическим лекалам — все не может быть сразу и окончательно идеально. И героям, уже вроде бы достигшим взаимопонимания и соглашения по вопросу о кормлении бродячих псов и о том, какое имя дать фургону (Lucky, он же «Счастливчик»), предстоит пройти финальное испытание. Рядом с которым московский вокальный конкурс покажется незначительным и ничего не значащим состязанием.

«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней

Фильм Абрютина — понятный, простой, предсказуемый и держится на обаянии исполнителей главных ролей, на возникающей между актерами и впрямь какой-то семейной химии. Обрамленной саундтреком в виде нескольких духоподъемных песен о том, что никогда нельзя сдаваться и останавливаться, и еще парочкой душещипательных баллад о семье. И дополненной читающимся глубоко между строк ненавязчивым, но все же довольно интересным и актуальным социальным подтекстом — вот уж показательная история об ушедшем из семьи и от ответственности отце, матери-одиночке и их глубоко травмированном уже в 10 лет ребенке.


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обсуждение >>
№ 7
Евгенистансан   14.11.2022 - 21:43
Иван Соловьев справился с главной ролью в "Любовь и другие иллюзии", так что за него я спокоен. Обычно провал в отечественном кино по детским ролям, но чуйка подсказывает что тут режиссер уделит... читать далее>>
№ 6
Дашустик   9.11.2022 - 10:06
Нууууу.. Я не очень большая фанатика подобного кино, когда его снимают в России. Как-то у нас не получается про вдохновение, лучше про страдания)) читать далее>>
№ 5
Lusia Happy   8.11.2022 - 10:50
а мне даже понравилось! очень просто и симпатично. думаю, что даже если фильм убдет не гениальным, то это никак не скажется на его душевности читать далее>>
№ 4
Princesa_ptichka   8.11.2022 - 10:30
ну кстати сюжет выглядит достаточно милым и простым. такие фильмы иногда нужны миру. потому что все время смотреть что-то слишком эмоциональное уже просто невозможно читать далее>>
№ 3
Элинкаа   8.11.2022 - 08:37
Может это и не так плохо, что фильм простой? У нас так много выходит либо пошлых, либо слишком замороченных картин, что таких не хватает читать далее>>
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«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней фотографии
«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней фотографии
«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней фотографии
«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней фотографии
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