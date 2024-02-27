«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор

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Новости кино «Оппенгеймер», «Наследники» и «Медведь» стали лауреатами премии Гильдии киноактеров США В актерских категориях отметили Киллиана Мерфи и Лили Гладстоун

Интервью Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие» Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

Новости кино Телевизионную премьеру фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» приурочили к 65-летию со дня рождения режиссера Картину сегодня в полночь покажет Первый канал

Спутник телезрителя «Кентавр»: Таксист на драйве 25 февраля, 21:05, viju TV1000 русское

Рецензии на фильмы «Балабанов. Колокольня. Реквием»: Сквозь тусклое стекло Пронзительное воспоминание Любови Аркус о друге-режиссере, которого мы не знали