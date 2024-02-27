Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор

Спутник телезрителя >>
27 февраля 2024

Драма Гарика Петросяна «Слон» – еще одна попытка отечественного кино осмыслить жанр монофильма. Простой работяга Сергей (Павел Прилучный) едет из Воронежа в Москву с крупной суммой денег. В столице находится дорогая клиника, а в ней дожидается операции его маленький сын. Ребенку нужно новое сердце – сильное и здоровое, как у слона. 540 километров федеральной трассы, связывающей периферию и столицу, превращены «Слоном» в диалоговый триллер с лаконичной подачей, парой сюжетных разворотов и очевидным источником вдохновения. Все-таки дальний свет машины «Лока» видно за версту.

«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор
фото: "Слон"

Сергей работает на воронежском комбинате – по 12 часов в сутки имеет дело с разделанными тушами животных. Он сидит за рулем практичного шведского универсала с бумажным пакетом, наполненным деньгами. Руки в крови, машина чужая, деньги, очевидно, тоже. Сергей созванивается с супругой Анастасией (Наталья Лански). Говорит, нашел средства на операцию для их сына Лешки (Дмитрий Орлов), который лежит в кардиологическом центре где-то неподалеку от столичной Рублевки. Спасти мальчика может только пересадка сердца. Операция стоит дорого, но деньги Сергей нашел, и уже выезжает из Воронежа в сторону Москвы. «Слон» – это одна большая дорога, в процессе которой водитель постоянно сидит на телефоне и пытается решить навалившиеся проблемы.

Смотреть онлайн «Слон» Гарика Петросяна
За спасение человеческой жизни нужно отдать около 10 миллионов рублей. Откуда у простого воронежского парня такая сумма? Сергей утверждает, что деньги и машину ему дал Петрович – очень прижимистый начальник. Он же отпустил Сергея с работы. Голоса в телефоне сразу примечают неладное: Петрович глух к семейным проблемам и даже на похороны собственной матери не пришел. К тому же, они с Сергеем когда-то были близкими друзьями, но потом страшно разругались и смотрели друг на друга волком. Последующий марафон созвонов только усиливает тревогу. Друг Дрон (Александр Рожковский) сокрушается, что они с Сергеем не смогут вместе посмотреть футбольный матч, хотя собирались (выходит, поездка спонтанная). Пожилая мать просит не делать ничего дурного, так как не хочет снова потерять сына – недавно он вышел из тюрьмы по УДО. А коллега Виталик (Олег Толстенко) прямым текстом заявляет, что Сергей ушел в самоволку и никто его с работы не отпускал. Петрович куда-то исчез, на звонки не отвечает. А еще, вместе с Петровичем, потерялся ключ от морозильной камеры, где хранят мясо...

«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор
фото: "Слон"

Сергей врет, что никакого ключа не видел, срывается на собеседника и кладет трубку. В первом акте «Слон» уже, кажется, раскрыл все карты, просто бросив своего героя на суд зрителю: разбирайся сам, достоин ли убийца прощения в предоставленных обстоятельствах. Из-за этого фильм Гарика Петросяна, ранее работавшего в жанре непритязательных комедий, создает обманчивое чувство своей исключительной простоты. Тут уже хочется взмахнуть рукой, да и окрестить новинку импортозамещенным «Локом». Российский аналог сходства совсем не скрывает, и даже, похоже, гордится родством, заимствуя из британского фестивального хита не только фабулу, но и некоторые детали: Айвен Лок в свое время тоже предпочел просмотру футбола дальнее странствие. И хоть двух героев объединяет тема хайвея и вечные телефонные звонки, едут они в противоположных направлениях, да и режиссеры смотрят в разные стороны. Стивена Найта заботила стройная, но парадоксальная морально-нравственная установка героя Тома Харди, в итоге получалась история про внутренний конфликт, вынуждающий человека отказываться от всего ради идеалов. Те телефонные разговоры были продолжением непростого характера Лока и рождали крепкую многоярусную драму.

Читать Экранизация одиночества: 5 монофильмов от отчужденном человеке
А вот Петросян явно заинтересован в другом векторе, делая своего героя не пупом земли, но точкой отсчета для социального триллера про преступление и наказание. Разворот вовне – логичное решение для кино, главный герой которого обладает дидактичной и неоспоримой мотивацией. Сына надо спасать, и для этого хороши любые средства. Никто тут Сергея осудить не сможет. Поэтому он на протяжении фильма ищет не понимания, как тот же прораб Лок, а выступает отстраненным наблюдателем историй собеседников. За каждым голосом в телефоне закреплен какой-то конфликт, и «Слон» очень хочет рассказать побольше о своем мире. Место найдется всему, но понемногу: от сломанной системы правосудия, где так легко оказаться виновным без вины, до дружеских ссор и страха потери.

«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор
фото: "Слон"

Сюжетные арки разбросаны по хронометражу очень щедро, и «Слон» спешит воспроизвести через них как можно больше хрестоматийных для российского кино тем. Жена, дежурящая у постели сына, пытается принять тот факт, что операция – это тоже риск, и даже очень хорошие врачи могут совершить роковую ошибку. Краткая версия страхов «Плотника»? Пара ментов, хороший и плохой, делают свою работу: один вежливо, другой влетая в разговор с ноги и забрасывая обвинениями – как тут не вспомнить «Майора»). Друг уже не вяжет лыко, но по первому зову летит проверить, все ли с мамой Сергея в порядке. Мама болеет, ей нельзя волноваться – и это тоже часть портрета социума, упакованного в смартфон. Легализовавшийся бандит требует от Сергея вернуть украденные деньги, но устало замечает, что поступил бы на его месте точно так же. Возникающие за время повествования фантомы многомерны, они и сами пребывают в конфликте с собой. С каждым надо поговорить – лаконично, по-пацански «обкашляв вопросики». На врага накричать, успокоить супругу, подарить надежду слабеющему ребенку. В этих амплуа Павел Прилучный очень органичен, хотя, конечно, играет он уже давно привычную для себя роль, что-то среднее между исправленным жизнью «Мажором» и раскаявшимся бизнесменом из «Рубежа». Харизмы главного актера тут ровно столько, чтобы «Слон» до самого финала удерживал необходимое напряжение и заставлял вслушиваться в каждый разговор.

Не все и не всегда получается – тут амбиции авторов «Слона» порою пролетают мимо цели. Многочисленные сюжеты неравноценны: что-то обернется сильным и действительно неожиданным твистом, другая линия так и останется смысловым скримером или сентиментальной заглушкой, призванной дать немного эмоциональной фактуры. Но все точки к финалу (а этого уже немало) будут расставлены, а заодно биография Сергея сделает несколько очень интересных кульбитов, чтобы поначалу простецкий сюжет об уголовнике завершился рассуждениями о жертвенности и прощении. На поверку «Слон» оказывается увлекательным и нервозным приключением, в котором рингтон айфона полтора часа очень хорошо встряхивает зрителя. В любой момент очередной собеседник принесет страшную весть, но останавливаться ни в коем случае нельзя. Педаль в пол, впереди – жизнь любимого человека, позади – туман вoйны. Здесь и сейчас есть только водитель, к бедам которого не хочется быть равнодушным – а больше ничего для герметичного, насыщенного микросюжетами триллера-обманки не нужно.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Поминов Антон   18.11.2022 - 12:43
... Талант - он либо есть, либо его нет. Павел Прилучный - актёр харАктерный. читать далее>>
№ 4
Nefeli   17.11.2022 - 22:18
Всегда подозревала, что Прилучный актёр с огромным потенциалом, от Бога как говорится, обязательно посмотрю фильм читать далее>>
№ 3
Princesa_ptichka   17.11.2022 - 10:34
Пока даже оценить сложно этот фильм, потому что слишком много противоречий складывается. То есть тут актер либо вывезет либо нет. А если нет, то можно сразу выключать читать далее>>
№ 2
Элинкаа   17.11.2022 - 10:31
Такое кино и правда очень сложно снимать. Нужно слишком много составляющих - очень крепкий сценарий, очень хороший актер, который будет на себе одном вывозить весь фильм читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.11.2022 - 10:12
ну что ж - это действительно попытка переосмыслить жанр монофильмы. посмотрим, что из этого вышло. даже интересно стало, как в это во все вписался прилучный читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке
«Дурной глаз», «Земун», «Крым небесный» и еще 10 фильмов ноября
Павел Прилучный спешит спасти жизнь своего сына в трейлере фильма «Слон»
«Лок» Стивена Найта: Ситдаун-трагедия
Поиск по меткам
Максим ГревцевРоссийские фильмытриллер
персоны
Наталья ЛанскиСтивен НайтДмитрий Орлов (VI)Гарик ПетросянПавел ПрилучныйАлександр РожковскийОлег ТолстенкоТом Харди
фильмы
ЛокМажорМайорПлотникРубежСлон

фотографии >>
«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор фотографии
«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор фотографии
«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор фотографии
«Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Валентина Ищенко
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Даниэль Ольбрыхский
Джон Пайпер-Фергюсон
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?