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«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

Спутник телезрителя >>
19 мая 2024
Фильм дебютанта Антона Мусса «На ощупь» – психологический триллер о душеспасительной слепоте с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Звездный актер в картине начинающего постановщика появился неслучайно. Спродюсирована лента братьями Андреасян, у которых учился Мусс, и которые четыре года назад с фильмом «Непрощенный» нащупали драматический потенциал популярного комедийного артиста и телеведущего Нагиева. «На ощупь», как и та лента, полностью полагается на актерский талант и вновь исследует тему прощения, особенно когда дело касается семейной трагедии.

«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

Виктора (Нагиев) можно назвать настоящим затворником. Некоторое время назад он кардинально изменил жизнь и из успешного судьи превратился в отшельника, уехав на край земли в недостроенный отцовский дом, а из некогда заботливого родителя – в человека, не разговаривающего со своим сыном (Владислав Ценёв). Теперь круг общения Виктора – его собака и почему-то повадившийся на участок медведь. Незваного гостя отшельник даже подумывает убить. Но в этой метафорической притче, балансирующей на грани психологического триллера, Виктору гораздо важнее убить медведя внутри себя.

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Тем не менее отшельник расставляет капканы и буднично выходит на охоту – чем еще заняться за тысячу верст от большого города с его кипучей энергией таких важных, но таких бессмысленных дел. Только вот охота заканчивается неудачно вовсе не для мишки, а для Виктора, который неожиданно теряет зрение. И теперь ему – слепому – нужно выбраться из такого знакомого созерцательно, но совершенно чужого на ощупь леса – к дому, где его не ждет никто, кроме разве что верного пса.

«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

Внешние препятствия «На ощупь», кажется, растиражированы уже огромным количеством фильмов и сериалов, так или иначе рассказывающих о потере привычных нам органов чувств. Тут можно вспомнить и «Птичий короб» с Сандрой Буллок – один из самых популярных фильмов Netflix, и сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа – один из первых релизов Apple TV+. Но дебютная лента Антона Мусса не пытается экспериментировать с постапокалипсисом. Это почти камерная драма про апокалипсис внутренний, конец одной, привычной, жизни, для конкретного человека обретающий черты вселенской трагедии, но и своего рода «откровение», шанс на нечто новое – все зависит лишь от угла зрения. Или в данном случае – вообще от его отсутствия.

Дмитрий Нагиев, и в «Непрощенном», и в «Чикатило», что уж, частенько отличающийся драматическим переигрыванием, в «На ощупь» неожиданно аккуратно собран. Возможно, этому помогает и тот факт, что треть экранного времени герой Нагиева проводит в темной повязке и чаще не на крупных, а средних планах в кромешном лесу, где сценическими партнерами становятся разве что волк и медведь – настоящий, а не как в «Защитниках» Сарика Андресяна.

«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя

«На ощупь», к счастью, не претендует на звание российского «Выжившего». Это, скорее, извечный для отечественного кинопространства трактат о конфликте отцов и детей, лесе как давней народной скрепе – единственном доступном (особенно сейчас) месте, куда можно сбежать от проблем, дихотомии справедливости, особенно когда речь идет о суде – внешнем или внутреннем. В этом смысле «На ощупь» повторяет сериал «Ваша честь», уже обретший в том числе и российский ремейк, но облекает сюжет в неспешную почти монодраму о том, как порой важно расфокусировать все внешнее и заглянуть внутрь себя.

«На ощупь»

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обсуждение >>
№ 5
Могучий Сапфир   4.11.2023 - 08:54
Почему Дмитрий Нагиев убил собаку в этом фильме? читать далее>>
№ 4
shcher (Владивосток)   1.12.2022 - 02:31
Прапорщик-слепец Задов читать далее>>
№ 3
Princesa_ptichka   30.11.2022 - 20:42
Ну нет, все-таки Нагиев уже снимался в драме про столкновение самолетов - получилось у него весьма отлично. Так что я думаб, что и с этой ролью справится ... читать далее>>
№ 2
Дашустик   30.11.2022 - 19:18
Ну вот не соглашусь.. Как раз закрепившееся за ним амплуа как будто сбивает с серьезного тона фильм и все выглядит как пародия, а не драма ... читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   30.11.2022 - 18:46
Вробще выглядит так, как будто Нагиев прям идеален для этой роли. И вообще фильм берет на себя большую задачу - уверена, что он с ней отлично справится читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя фотографии
«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя фотографии
«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя фотографии
«На ощупь»: Дмитрий Нагиев теряет зрение, но обретает себя фотографии
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