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Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Спутник телезрителя >>
1 января 2024
«Чебурашка» – новое прочтение классики, еще на этапе первого трейлера словившее хейт относительно компьютерного зверька (за его эмоции и голос отвечает актриса Ольга Кузьмина). Следует успокоить зрителей – милого ушастика прорисовали в итоге хорошо. Гораздо более спорно – по крайней мере, психологически – выглядит общая картина, повествующая не только о дружбе с непохожими на других, как было в советском мультфильме, но и о безутешном взрослом одиночестве, трагических ошибках и потерянных детях.

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

В условной испаноязычной стране на условной плантации по сбору цитрусовых вдруг появляется необычный зверек, просто помешанный на апельсинах или по-новогоднему — мандаринах, которые он чистит буквально одной правой. Только вот работникам плантации неожиданный гость совсем не нравится, и его сразу хотят истребить – расставляют капканы. Но планы по поимке «вредителя» рушатся: надвигается мощный циклон с ураганом.

Смотреть онлайн «Чебурашка»
Примерно в это же время уже на другом континенте – в условной России, окрашенной в цвета позитивно-альтернативного Советского Союза, – идет курортный сезон. Его жемчужина – дендрарий, растения которого сохраняет мизантроп и аккуратист Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), отучающий местных хулиганов от вандализма страшными байками в духе «а сейчас тебя съест огромная пальма». Хулиганы верят – все-таки не стоит забывать, что действие происходит в альтернативной вселенной. В ней людей не смущает даже апельсиновый град, пришедший с тем самым условно латиноамериканским или испанским циклоном. И, конечно, с Чебурашкой, который, словно Тотошка из Канзаса вдруг оказался в стране Оз. Не 03, как было у Сигарева, и не собранной из картонных коробок и прочей макулатуры, как в советском мультфильме, а в яркой, приморской, пряничной, открыточной, сладкой практически до приторности.

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

У аккуратиста Гены есть дочь Таня (Полина Максимова), которая как раз знает лучшие рецепты сладостей. Но Таня с Геннадием Петровичем давно не общается, а пятилетний сын Тани, в свою очередь, не разговаривает с родителями – не от обиды, а просто потому, что пока не может. Семейные проблемы у Тани не единственные. Над ее малым бизнесом нависла большая угроза – в лице экзальтированной владелицы шоколадной фабрики «Радость моя» Риммы (Елена Яковлева) с капризной внучкой Соней (Ева Смирнова) и коварным приспешником Ларионом (Дмитрий Лысенков).

Римма и Ларион – своего рода реинкарнация старухи Шапокляк и ее крыски Лариски. Гена в новом «Чебурашке» хоть и не крокодил, но в герое Сергея Гармаша можно угадать нотки известного советского мультипликационного персонажа – внешне не самый симпатичный, но внутри, конечно, добрый, хоть и отягощенный тяжелой семейной травмой. Вообще новый «Чебурашка» – он именно о травмах, вполне себе человеческих. Оттого и дружелюбный зверек, чудом залетевший в эту внешне красочную, но таящую «скелеты в шкафу» реальность, действительно выглядит как элемент чужеродный. И дело даже не в его внешнем виде – то ли «белорусской ушастой овчарки», то ли «попузьяны», то ли йети, а в его внутренней чистоте и наивности – качествах, давно забытых людьми, даже если и живут они в условно прекрасном мире.

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Новый «Чебурашка» наполнен отсылками к советской классике – если вспоминать мультфильм, то тут даже не забыли про друга Гены Валеру (Федор Добронравов), который следит за зоопарком, играет в шахматы и, кажется, один из первых понимает, что неизвестное науке животное отличается не только душевностью, но умом и сообразительностью. Помимо очевидного оммажа мультфильму Романа Качанова, в новом «Чебурашке» есть и по-детски очевидные шутки под рефрен «Тепленькая пошла», и не менее комичные приключения под цитаты из «Трех мушкетеров». Ну а во второстепенных линиях вполне можно углядеть пасхалки из «Кухни» (в частности Сергея Лавыгина с репликой «Эт самое»), с которой когда-то начался союз режиссера Дмитрия Дьяченко и продюсеров Yellow, black and white, теперь доросших до производства новогодних блокбастеров. «Последний богатырь» и «Холоп», кстати, тоже их рук дело.

За открыточной пасторалью и насмотренностью авторов, впрочем, скрывается вовсе не праздничное семейное кино, а большой, местами обескураживающий сеанс психотерапии – и с трагическими флэшбеками из молодости Геннадия Петровича (вместо Гармаша тут Артем Быстров), и с душераздирающей сценой отречения Гены от Чебурашки под аккомпанемент Севары с композицией «Там нет меня». Недаром русский язык маленький зверек учит не только по азбуке, где «мама моет раму», но и по словарю Даля, где находится место слову «безысходность», значение которого смышленое животное уже ближе к финалу картины стойко ассоциирует с человеком. Уж лучше быть игрушкой, пусть даже странной и безымянной, – у людей слишком много горя, обид, недомолвок, плохих поступков, секретов и тайн.

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Новый «Чебурашка» – он о тотальном молчании, которое способен разрушить лишь вымышленный терапевтический зверек, ну или еще какой-нибудь придуманный волшебник в голубом вертолете. Молчании не физическом – за эту прямую метафору отвечает внук Геннадия Петровича, а моральном. Проще пугать хулиганов страшными байками и раскладывать дома вещи в математическом порядке, чем прийти и поговорить с дочерью, или хотя бы один раз честно обсудить все свои травмы с самим собой. Поначалу молчаливый «Чебурашка» будто бы заново открывает взрослым мир букв и слогов, из которых при желании можно выложить не только слово «безысходность», но и, например, «дружба», «любовь», «семья», а там уже и до «мира» во всех его смыслах недалеко.


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обсуждение >>
№ 13
Хван   17.03.2023 - 22:59
Только что просмотрел "нашумевший"-именно в кавычках фильм " Чебурашка".. То, что нашумел он искуственно стало понятно через 5-10 минут просмотра, и сборы его ни чем не оправданны,... читать далее>>
№ 12
tina-vvv   7.02.2023 - 05:16
Некогда уважаемые актеры Гармаш, Добронравов и некогда любимая мной Яковлева! Просто испанский стыд! Неужели совсем плохо с деньгами? читать далее>>
№ 11
Омут   28.01.2023 - 09:36
«Чебурашка»… Побитые кассовые рекорды, сумасшедший рейтинг, возгласы типа «Это наш ответ Пиноккио!» и умилительные «Какой же добрый фильм!». Ребята, «добрый фильм» - это когда Сережа в грузовике... читать далее>>
№ 10
Надежда Михеева   5.01.2023 - 02:44
... А сыну фильм очень понравился читать далее>>
№ 9
Надежда Михеева   5.01.2023 - 00:45
... Человек - это сейчас не звучит гордо((( не буду приводить много примеров, расскажу про сегодня. Привезли сына инвалида 1 группы на сеанс. На стоянке для инвалидов ни одного места... Все места заняты... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых фотографии
Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых фотографии
Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых фотографии
Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых фотографии
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