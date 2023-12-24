Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гром. Трудное детство»: Египетская сила в городе, которого нет

Спутник телезрителя >>
24 декабря 2023

«Гром. Трудное детство» – недостающее звено в биографии майора полиции Игоря Грома, ключевого персонажа российского комикс-издательства Bubble. В 2021 году полицейский из Петербурга уже появлялся на экранах, когда ловил «Чумного доктора». Теперь режиссер Олег Трофим предоставил зрителям возможность погрузиться в прошлое супергероя в погонах и с лихвой хлебнуть гипертрофированной эстетики «лихих девяностых». Новогодний подарок Bubble призван объяснить, откуда у товарища майора взялась страсть к шаверме и почему ему так сильно не нравится действовать по уставу. Как всегда, виноваты непроработанные детские травмы, поданные сценаристами в перерывах между трансляцией фан-сервиса и ностальгии по никогда не существовавшей эпохе.

кадр из фильма Гром. Трудное детство

Конец двадцатого века в стиле «китч». По улицам на четвереньках бегает художник-перформансист Олег Кулик (играет Антон Сергеев), прикинувшийся бешеной собакой. В телевизоре — реклама растворимых напитков а-ля Yupi и экстрасенсы, заряжающие воду. Мультфильмы «Дисней клуба», речитативы Мистера Малого. В общем, полный «Пепси, пейджер, MTV», каковой та эпоха смотрится через призму масс-культуры из века текущего. Или, скорее, песня Монеточки о странной туземной стране «Девяностые», где убивают людей и все бегают абсолютно голые. В бардаке лихого времени живет двенадцатилетний Игорь Гром (Кай Гетц) — ребенок из двора-колодца, фанатеющий от «Терминатора» и представляющий себя героем аниме жанра сёнэн. Гром выигрывает олимпиады по английскому языку и учится шахматам, но домашним мальчиком его точно не назовешь. На пару с другом Игнатом (Владимир Яганов) он пытается заработать денег в большом и опасном городе. Время больших возможностей — купюры буквально лежат под ногами. Их просто нужно научиться поднимать: таков слоган эпохи приватизации до деноминации.

Смотреть онлайн «Гром. Трудное детство»
Грому нужно срочно разжиться кругленькой суммой — 500 долларов, полторы зарплаты питерского бюджетника. Средства нужны на покупку двух билетов на самолет, который увезет Игоря и его отца Константина (Сергей Марин) в Диснейленд. Не праздности ради, но семейного благополучия для. Иноземный парк аттракционов — единственное место, где ребенок и родитель смогут провести вместе время. Гром-старший живет работой в петербургской полиции (милиция в этой вселенной исчезла вместе с СССР) и в любой момент может убежать ловить негодяев, прихватив с тумбочки табельный ТТ. Бандитов в городе, как бы он ни старался, меньше не становится, а вот сын прозябает в одиночестве, явно тоскуя без отцовской фигуры. Но законник не может остановиться — перестрелки питерских ОПГ уже происходят буквально у школы Игоря, а в городе случается новая напасть: откуда-то возникает криминальный авторитет в костюме древнеегипетского бога Анубиса, затеявший передел сфер влияния. Новый враг обладает паранормальными способностями, убирает главарей крупнейших группировок и зовет рыбу помельче к себе на поклон. Это отчасти мистическое дело станет поворотным для юного Грома, которому придется раньше времени столкнуться с жестокостью взрослой жизни.

кадр из фильма Гром. Трудное детство

«Гром: Трудное детство» — это, как понятно из названия, приквел к супергеройскому фильму «Майор Гром: Чумной доктор». Год назад первый полнометражный фильм на основе комиксов Bubble вызвал противоречивые чувства зрителей и критиков. Историю о полицейском-супергерое критиковали за восхваление охранительства, пропаганду тотального контроля и попытку продать зрителю положительный образ «неверного мента»: майор защищал порядок на улицах города исключительно неуставными методами, а, значит, и сам по сути был нарушителем общественно-государственных догм. Но создателей фильма трудно было упрекнуть в бездумной отработке госзаказа — слишком ироничной получалась линия борьбы добра со злом. «Чумной доктор» изобретательно издевался над нашей реальностью, подкидывая недвусмысленные намеки на то, что авторы сценария и режиссер всё понимают.

Читать рецензию «Майор Гром: Чумной доктор»: Полицейский с Фонтанки

Иначе откуда взялись эти разнообразные гэги вроде футболки Юлии Пчелкиной (отсылка на резонансное дело журналиста Ивана Голунова), «мусорные короли» и москвичи из высоких кабинетов, которых ну уж слишком легко не любить? Нет, по всему выходило, что «Майора Грома» делали не душные автократы, а романтики, которые верят в возможность построения гуманного полицейского государства: где моя полиция меня бережет (как умеет, зато от души), протест деструктивен, но справедлив, а потому может стать основанием для проведения реформ. Наивно, конечно, но искренне. В прокате первый «Майор Гром» провалился, но внезапно неплохо показал себя на стриминговых сервисах и даже некоторое время побыл сенсацией международных чартов Netflix. И это было справедливо: вне политического дискурса лента Bubble оказалась, может, и вторичной, но бодрой и компетентной попыткой все-таки принести в российское кино жанр супергероики. Выбор «первого отечественного супергероя» кажется не таким уж и странным — в стране годами, еще с Дяди Стёпы и золотых фразочек Глеба Жеглова, насаждался культурный ментоцентризм.

На Новый год франшиза полицейского кинокомикса, кажется, обрела изначально положенный ей таймлайн. «Трудное детство» существует в параллельных девяностых, которые воспроизводят абсолют народной памяти: так выглядит эпоха в глазах миллениала, который сам в ней толком не жил, но приблизительно что-то слышал. Петербург из юности Грома — расписанный граффити неухоженный город, утонувший в рекламе. Во дворах лебеди из покрышек, нищая полиция курит сигареты «Друг» — странно, что не бычки из общей трехлитровой банки. На улицах Северной столицы не стихают автоматные очереди. Выдуманная Bubble вселенная смешивает в одной кастрюле первый сезон «Улиц разбитых фонарей», перестроечный «Ералаш» и детские детективы серии «Черный котенок» — в итоге получается стилистический салат, смешной своей вычурностью, но занимательный, открытый для изучения. Петербурга в «Трудном детстве» стало значительно больше, у города появились знакомые местным достопримечательности: Стас Барецкий (чем не памятник питерскому флексу?), легендарная шаверма на Литейном проспекте и городской порт — одна из главных точек криминальных разборок того периода. В диалогах неожиданно всплывает отсылка на актуальные события, превратившие Питер в мемный «Расчленинград»: информатор полиции кормит рыб в Неве и «немного в Фонтанке». Жутковатая мелочь, которой в ориджине Игоря Грома уместно находиться, потому что «Трудное детство» на удивление жесток и по количеству трупов обгоняет «Чумного доктора» на круг.

кадр из фильма Гром. Трудное детство

Под стать шизофреническому миру бандитского Петербурга и набор карикатурных персонажей. В попытке поднять бабла пацаны Игорь и Игнат — в будущем один станет майором МВД, а второй бандитом и лидером фанатов «Зенита», — встречают журналиста Алексея Прищурова (фронтмен рок-группы «Курара» Олег Ягодин), явно вдохновленного образами питерского «золотого пера» Андрея Константинова и очень поверхностно Влада Листьева. Гром-старший параллельно ведет расследование в компании еще молодого Федора Прокопенко (Алексей Ведерников) и лучшего стрелка Дикого Северо-Запада Юрия Смирнова (Даниил Воробьев в коронном образе болтливого негодяя). В полицейском офисе заседает железная леди Хмурова (Ирина Розанова), а суперзлодей Анубис проигрывает в харизме своему слуге Глашатаю (Антон Адасинский) — психопату с уморительными репликами и двумя пистолетами-пулеметами. Описанные герои сыграны размашисто и нарочито странно: всем видом намекая, что относиться к происходящему на экране нужно с некоторой долей юмора. Поначалу подходить к «Трудному детству» с мыслью о веселом помотивчике даже приятно, но чем дольше длится фильм, тем более явными становятся жанровые и сюжетные недоработки.

Работу над ошибками после первого «Майора Грома» никто не проводил — более того, некоторые детские болезни фильма усугубились. «Чумной доктор» не был образцом ровного построения сюжета, но предоставлял зрителю какой-то условный стержень, за который можно было держаться. «Трудное детство» не обеспечит и такого, лихо меняя настроение картины от подросткового приключения в сторону боевика и семейной драмы. Без предупреждений и обоснований. Да, биография майора теперь выглядит чуть более объемной (в ней появился отец и Диснейленд), но это не служит оправданием для абсолютно провального детектива и утомительной круговерти персонажей — толку-то от их яркости при всеобщем беспорядке? Вместо твердого сюжета — миллион фишечек, фан-сервисных деталей (узнали, почему Гром предпочитает кулаки огнестрелу), красивого рапида. Вместо самобытности — опять заимствования со всего света. Ниточки тянутся к «С широко закрытыми глазами», «Эквилибриуму», нолановской трилогии о Бэтмене. Генеральная тема франшизы о градациях беззакония, уместного и не совсем, перекочевала из прошлого фильма без изменений. Тут тоже никаких откровений нам не подарили. Возможно, сильнейший эпизод — короткое появление взрослого Грома (Тихон Жизневский), наконец-то купившего стиральную машину в знак победы над демонами детства. Эта часть и смыслы транслирует, и выглядит хорошо: могла бы стать основой для маленькой, но действительно крепкой короткометражки с кивком оттепельному кино.

кадр из фильма Гром. Трудное детство

Такого ли новогоднего подарка мы ждали от российской комикс-вселенной, которая хочет взлететь, несмотря на все возникшие трудности? Определенно нет. «Гром: Трудное детство» может быть интересен узкой прослойке тех, кто впустил себе в сердце товарища майора (как странно это звучит) и согласился любить кинокомикс таким, какой он есть. Но и поклонникам Bubble-universe нечего получить от кино, кроме груды оммажей. В отсылках разбираться интересно, но они не заменят хорошую историю — Спилберг уже доказал это своим милым и бестолковым «Первому игроку приготовиться». Новый фильм Олега Трофима, сам того не ведая, стал экранизацией не комикса, а идеи легендарной жевательной резинки «Love is...», наводнившей отечественные ларьки в тех самых девяностых. Обертка была красивая, но вкуса хватало на минуту от силы. И ведь все равно покупали и все равно жевали — ради прикольного вкладыша.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   3.01.2023 - 20:11
Не знаю, как-то не греет вся эта история про майора Грома. Потому что первая часть полностью была списана в марвеловского формата - даже шрифт не потрудились поменять читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   3.01.2023 - 18:36
это все конечно классно, но все-таки не до конца верю, что сможет завоевать действительно много сердец и обрести фанатов читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Фандорин. Азазель», «Ковбой из Копенгагена» и «Территория-2»
«Майор Гром: Чумной доктор»: Полицейский с Фонтанки
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру
Поиск по меткам
КинопоискКомиксМаксим ГревцевРоссийские фильмы
персоны
Антон АдасинскийСтанислав БарецкийАлексей Ведерников (II)Даниил ВоробьёвКай Алекс ГетцТихон ЖизневскийСергей МаринИрина РозановаОлег ТрофимВладимир ЯгановОлег Ягодин
фильмы
Гром. Трудное детствоМайор Гром: Чумной доктор

фотографии >>
кадр из фильма "Гром. Трудное детство"
кадр из фильма "Гром. Трудное детство"
кадр из фильма "Гром. Трудное детство"
«Гром. Трудное детство»: Египетская сила в городе, которого нет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Алексей Черных
23 декабря ушёл из жизни актёр Алексей Черных.
Мурад Кажлаев
23 декабря ушёл из жизни композитор Мурад Кажлаев.
Александр Левенбук
22 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Левенбук.
Борис Матвеев
21 декабря ушёл из жизни актёр Борис Матвеев.

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Андрей Лавров
Владимир Марков
Анатолий Равикович
Дмитрий Радонов
Леонид Филатов
Елена Шанина
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Филипп Наон
Витольд Пыркош
Эдвидж Фенек
Рут Чаттертон
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?