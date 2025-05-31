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Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать»

Спутник телезрителя >>
31 мая 2025
Времена изменились и лента «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» Гая Ричи может претендовать на звание самого кассового зарубежного и – о, чудо – легального релиза в России. Претендент, впрочем, отличный – после тяжеловесного «Гнева человеческого» Ричи вернулся в былую форму и вместе со сценаристами «Джентльменов» теперь иронизирует над персонажами шпионских боевиков и, конечно, над Джеймсом Бондом, которому после Дэниэла Крейга пока так и не нашлась замена.

Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции Фортуна: Искусство побеждать»

Под топот каблуков дорогих ботинок в лондонском секретном подразделении обсуждается будущая – не менее секретная – операция (в ролях ее начальников и идеологов – Кэри Элвис и Эдди Марсан). Из одного – опять же секретного – объекта украли нечто ценное, но что это, кто украл и главное зачем – никто не знает. Ответы на эти вопросы и предстоит выяснить эффективному агенту Орсону (Джейсон Стэйтем) по прозвищу «Фортуна». Не нужно объяснять, что это прозвище он получил неслучайно: Орсону удаются любые дела. Единственный его недостаток – большой бюджет, который разведчик тратит не только на работу, но и на дорогое вино и обязательный отпуск желательно где-то на Мальдивах в отеле класса «люкс».

Смотреть онлайн «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи
Но пока до отдыха далеко и Орсону все-таки приходится работать. Вместе с новичком Джей-Джеем (Багзи Мэлоун) и гением технологий, да к тому же женщиной Сарой Фидель (Обри Плаза). Несмотря на происки конкурентов (а там все тоже сплошь элитные агенты), команде, которой, конечно, благоволит Фортуна во всех смыслах, довольно быстро удается выйти на след, ведущий к эксцентричному миллиардеру Грегу Симонсу (Хью Грант) – торговцу оружием и фанату голливудского актера, звезды шпионских боевиков Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).

Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции Фортуна: Искусство побеждать»

В «Операции "Фортуна"» Гай Ричи собирает всех своих любимых актеров – и тех, с кем работает годами, своего рода талисманами типа Джейсона Стэйтема, и тех, с которыми начал сотрудничать лишь недавно, но это партнерство уже дало свои плоды. Под эту категорию легко попадает Хью Грант, после «Джентльменов», где ему пришлось играть пройдоху-журналиста, перевоплотившегося в миллиардера Симонса. У этих героев, впрочем, немало общего – они оба считают себя повелителями мира. Но Ричи на то и Ричи, чтобы низвергать высокомерные устои сильных мира сего. Перезагрузку карьеры красавчика Джоша Хартнетта – тоже вполне можно отнести к достижениям британского режиссера. В мрачном «Гневе человеческом» Хартнетту досталась роль напарника-неудачника Стэйтема, пожалуй, единственного там персонажа с несколько комическими нотками. В «Фортуне», видимо, долго спящий комедийный талант Хартнетта и вовсе сбивает с ног: его герой – актер, который играет актера. И да, это не тавтология, а вполне себе режиссерское техническое задание, с которым Хартнетт справляется на ура.

Над залихватским мужским разгоном возвышается во всех смыслах шикарная Обри Плаза – женщина, у которой «работает коробочка в голове» и которая не стесняется шутить на тему зашкаливающего тестостерона, который далеко не всегда является признаком ума. В последние годы Ричи все чаще вводит в свои брутальные экзерсисы ярких героинь – стоит вспомнить, например, Мишель Докери в тех же «Джентльменах». Обри Плаза выводит Ричи на новый уровень и разрушает все стереотипы о женщинах, компьютерных гениях и высоколобых разговорах об искусстве не только кино.

Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции Фортуна: Искусство побеждать»

Актерский ансамбль у Гая Ричи всегда имел большое значение, но именно в «Операции "Фортуна"» он приобретает ключевое концептуальное звучание. «Искусство побеждать» – это своего рода фильм в фильме. Фантазия британского режиссера на тему уже порядком устаревшего Джеймса Бонда, приправленная не только фирменным экшеном постановщика «Большого куша», но порой и даже юмором братьев Коэн с их «После прочтения сжечь». В финале «Операции Фортуна» полыхает реально, хотя и этот огонь дает повод для нового кино, где жанр шпионской комедии про «принеси то – не знаю, что» будет актуальным всегда.

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

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обсуждение >>
№ 4
WZ (Warmia i Mazury)   24.04.2023 - 18:03
Нууууу.... Так. Любителям всяких там Марвеловских Франшиз - понравиться должно. Очень качественно снятый фильм с совершенно тупым и незатейливым сюжетом. Таки и близко не уровень лучших фильмов Гая Ричи... читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.01.2023 - 11:00
... Lusia Happy, не кажется. Я, его посмотревший и планирующий еще разок сходить, говорю, фильм — огонь! Даже не так, а вот так — огнище! Да что там говорить, у Ричи откровенного проходняка и... читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.01.2023 - 12:12
Вааау, чувствую, что это будет бомба! Потому что даже пародия на Бонда звучит как-то прям забавно. так что посмотрим, мне кажется, круто будет читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   12.01.2023 - 10:14
мне кажется, что фильм будет огонь! по крайней мере, у Гая Ричи плохого не бывает! Так что рада, что хоть его пустят в прокат, будет что посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» фотографии
Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» фотографии
Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» фотографии
Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать» фотографии
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