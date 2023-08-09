«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

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«Джон Уик-2» и его собака-2

Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов

Актёр рассказал о своих родителях

Илья Глинников рассказал, почему никогда не видел своего родного отца

Я не пустое место: «Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации

Сюжет второй части основан на реальных событиях

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Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Как они появились и какой след оставили. Часть II: 1994-1995