Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Спутник телезрителя >>
9 августа 2023
Фильм Райана Беллгардта «Каспер: Легенда возвращается» — новые приключения неупокоенной души маленького мальчика в мире живых людей. Придуманный еще в 1915 году Каспер, побывавший с тех пор героем и анимации, и художественных фильмов, и сериалов, по-настоящему прославился в 1995 году — благодаря картине Брэда Силберлинга с Кристиной Риччи и Биллом Пуллманом, трогательной сказки о семье, дружбе и самопожертвовании. В новой версии эти темы также становятся основными, однако финал чуть более счастливым.

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Недавно овдовевший Джеймс Орен (Джей Эр Браун) заботится о дочери-подростке Элизабет (Софи Проктор) и едва сводит концы с концами: бизнес прогорел, новой работы у мужчины нет, банк все яростнее требует возврата долгов по кредитам — сначала отключил свет, теперь — прислал уведомление о скором выселении. Решив, что утро вечера мудренее, папаша отправляется спать, а дочка, услышав какой-то шум у входной двери, обнаруживает там письмо. Из которого выясняется, что ее покойная мама — наследница огромного старинного поместья. Куда Джеймс и Элизабет отправляются следующим же утром — осмотреться и подумать, что делать дальше, продавать дом или жить в нем.

Смотреть онлайн «Каспер: Легенда возвращается»
Оказывается, что особняк, многовековая история которого обросла мифами и легендами про убиенного мальчика и призраков, не пустует: за участком приглядывают не только приветливый садовник Хуан (Херардо Давила) и его сын, ровесник Элизабет по имени Матео (Джош Эскейг), но и любопытная соседка Конни (Рейчел Джей Уиттл). А еще – приведение Каспер, которого другой призрак, злой дракон Юто, заточил в зеркалах. И пока заклятие не снято, продавать дом никак нельзя. Поначалу испугавшиеся встречи с потусторонним, дети и взрослые становятся друзьями Каспера и берутся помочь мертвому мальчику. Правда, время поджимает: сперва коллектор мистер Алесси (Марлон Лэдд) дает Оренам месяц, но после визита к нему таинственных богачей, жаждущих заполучить дом, уменьшает срок до недели.

«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов

Внешний вид титульного героя слегка изменился — новый Каспер, к примеру, обзавелся призрачной прической, — но основные сюжетные линии и характеры остались прежними (если сравнивать с фильмом 1995 года). Овдовевшие/осиротевшие отец с дочкой, новый большой дом, куда они переезжают, и его сверхъествественные обитатели — как добрые, так и не очень. И, конечно, обязательные козни недругов. Некоторые линии получились слегка схематичными, а действия — по-сказочному нелогичными, но фантастическому кино такое простительно.

Читать 26 привидений в кино
Новый «Каспер» преисполнен добротой, непосредственностью и какой-то детской наивностью — это очевидный расчет на определенную аудиторию и юных зрителей, которым точно понравится не только сам призрачный мальчишка, но придуманные для него и его новых друзей приключения и испытания. Например, шалости в духе культовой комедии «Один дома» — ведь Оренам как-то нужно отвадить вездесущих коллекторов. Так почему бы не напугать их хэллоуиновскими шуточками про страшное старое здание. Или магический квест, напоминающий те, которые выпадали на долю героев «Гарри Поттера». Или почти детективный твист, которым оканчивается потенциально романтическая линия — как известно из романов и их экранизаций, нельзя в полной мере доверять всяким девушкам в окнах и женщинам из домов напротив. Ну и финал — этакий оммаж оригинальному фильму, в то же время будто призванный подсластить горечь, которая неизменно оставалась после просмотра того «Каспера». В новом, конечно, тоже найдется место для светлой грусти, однако же в итоге все заканчивается весьма бодро и оптимистично. Мало ли печали в реальной жизни, пусть хоть на экране все будут жить долго и счастливо — и без долгов.


версия для печати

обсуждение >>
№ 4
платон стратонавтов (город-герой Ленинград)   14.01.2023 - 10:20
ПривИдение. Дебилы, прости Господи. читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   12.01.2023 - 21:32
Урааа, снова Каспер. Правда фильм самый первый про него был кажется с более симпатичным каспером. но вообще все равно здорово, на новый лад читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.01.2023 - 21:17
Каспер стремный какой-то если честно получился. Как-то прям совсем убого на мой взгляд ахахах но думаю, что фильм хороший выйдет! читать далее>>
№ 1
Элинкаа   12.01.2023 - 20:07
Вполне допускаю, что фильм может быть и неплохим, но Каспер выглядит совсем не так, как мне привычно(( Наверное, даже не хочется его смотреть, чтобы не портить образ читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Одни на каникулах»: Праздник непослушания
Авада Кедавра, товарищ: Нейросеть изобразила героев «Гарри Поттера» в советском антураже
«Сохранить как...» — 2022: необычные фильмы, которые нельзя было увидеть, но не стоит пропускать
Смотреть онлайн: «Фандорин. Азазель», «Ковбой из Копенгагена» и «Территория-2»
«Уэнсдэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
«Ведьмы»: Мышиная возня Роберта Земекиса
«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Сказка, которая выросла
«Семейка Аддамс: Горящий тур». Возврату из мертвых не подлежит
Поиск по меткам
Американское киноДетское кино / ДетимистикаНаталия ГригорьеваСказка
персоны
Райан БеллгардтДжей Эр БраунХерардо ДавилаМарлон ЛэддСофи ПрокторБилл ПуллманКристина РиччиБрэд СилберлингРэйчел Джей УиттлДжош Эскейг
фильмы
Гарри Поттер и философский каменьКасперКаспер: Легенда возвращаетсяОдин дома

фотографии >>
«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
«Каспер: Легенда возвращается»: Дружелюбное приведение против коллекторов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Васильева
9 августа ушла из жизни актриса Вера Васильева.
Юлия Борисова
8 августа ушла из жизни актриса Юлия Борисова.
Леонид Володарский
8 августа ушёл из жизни Леонид Володарский.
Уильям Фридкин
7 августа ушёл из жизни американский режиссёр Уильям Фридкин.

День рождения >>

Эммануил Геллер
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Бахтияр Закиров
Евгений Князев
Арво Кукумяги
Александр Нестеров
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Кевин МакКидд
Рона Митра
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Мини диско. Танцуют все!
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram