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«На краю»: Высокогорные маньяки

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7 февраля 2024
Британский фильм «На краю» режиссера Говарда Джея Форда — неожиданное кино на популярную тему горных восхождений. Вместо привычного адреналинового экшна про смельчаков-скалолазов, сражающихся со стихией, зрителей ждет триллер с элементами хоррора, который начинается не просто со смерти от несчастного случая — от такого в горах никто не застрахован, — а с хладнокровного убийства.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Подружки-американки Келли (Бриттани Эшворт) и Софи (Анаис Парелло) приезжают в Италию, чтобы совершить восхождение на один из живописных пиков Доломитовых Альп. Скалолазки они, очевидно, опытные, поэтому планируют идти вверх исключительно по отвесному склону — никаких тропинок. И хвастаются этим перед поселившимися в соседнем домике парнями — четверкой друзей, также американцев, которые каждый год собираются в горах и совершают восхождения (правда, идти собираются более легким маршрутом). Вечером накануне все собираются у костра: Келли переживает какую-то личную трагедию и рано уходит спать, а Софи не прочь пофлиртовать с самым дерзким из парней Джошем (Бен Лэмб). Тот воспринимает кокетство как призыв к более активным действиям, а, получив отказ, хладнокровно убивает девушку, да еще и заставляет приятелей стать соучастниками. Обставив все как несчастный случай, Джош с товарищами не учли одного: проснувшаяся от шума Келли сумела заснять все на камеру. Теперь ее жизнь тоже в опасности — и спастись можно, только забравшись как можно выше и как можно быстрее.

Читать «Вышка» — еще один фильм на экстремальной высоте
Начинаясь весьма привычно, «На краю» стремительно превращается в не совсем стандартный фильм о горах. Характерные для жанра вводные, вроде отчаянных альпинистов и потенциально опасного восхождения, уже в завязке оборачиваются элементами совершенно иного жанра — триллера, а местами и хоррора. Главный отрицательный персонаж — Джош, и это очевидно еще до первого жестокого преступления. В невинных, на первый взгляд, разговорах друзей детства слышатся тревожные нотки: им всем есть, что скрывать, — да и Джоша они недолюбливают. Зачем идут с ним в горы, да еще и соглашаются покрывать темные делишки, станет известно лишь по ходу действия.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Психопатия прогрессирует, превращая вчерашнюю флиртующую молодежь в охотников и жертву, но Келли, поначалу кажущаяся безвольной и эмоционально разбитой, оказывается не робкого десятка. Она в прямом смысле цепляется за жизнь, которая — опять же буквально — висит на волоске; подобные сравнения как никогда уместны, так как большую часть экранного времени занимают головокружительные трюки на отвесной скале, выполненные голыми руками, без снаряжения. По сути камерное кино, формой и психологической подоплекой напоминающее недавнюю «Вышку», в эти напряженные моменты не уступает в размахе мизансцен какому-нибудь «Эвересту». Камера то и дело «опускает голову», демонстрируя убийственную высоту и отсутствие путей к отступлению: внизу — сотни метров, вверху — несколько маньяков.

«На краю»: Высокогорные маньяки

Не обходится и без душещипательных флешбэков, объясняющих увлеченность героини горами в целом и этой вершиной в частности. А также ее почти сверхспособности по части альпинизма — в экстремальных ситуациях, как известно, мозг выкручивает физические возможности на максимум и выводит тело из спящего режима. Этот известный факт в фильме напрямую связан с романтической и трагической линией в жизни девушки. Ее боль превращается в силу, а тот, кого уже нет рядом, словно ангел-хранитель говорит всплывающими в памяти полезными советами.

Смотреть онлайн «На краю»
Параллельно с этим становятся явными многочисленные дикие истории, погружающие зрителя в пучину мужского коварства и ментального нездоровья. Оказавшись, по сути, в заложниках у съехавшего с катушек на почве безнаказанности социопата, герои пытаются спастись и даже тщетно играют в благородство перед лицом неизбежной гибели. Все, кроме Келли, которой попросту надо выжить любой ценой. За себя, подругу и за того парня.


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обсуждение >>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.01.2023 - 15:51
... Иван Беляев, думаю нет. Хоть они («Вышка» и «На краю») и идут как триллеры, но первый мне очень понравился, а вот второй... Где в рецензии уже все расписали и все понятно, что там все и вся будет... читать далее>>
№ 4
Иван Беляев (Москва)   23.01.2023 - 03:35
А есть ли смысл смотреть тем, кто видел "Вышку" и страх высоты уже победил? читать далее>>
№ 3
Princesa_ptichka   20.01.2023 - 09:19
оу, горный хоррор - кажется, это что-то новое и даже весьма интересное. ну посмотрим, как-то пока даже фильмы ожидает быть не супер банальным читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   19.01.2023 - 17:04
вообще прикольно! но такие проекты чаще всего немного банальны, потому что много наснимали уже. Но думаю, что может даже получиться прикольно! читать далее>>
№ 1
Элинкаа   19.01.2023 - 16:13
Вообще очень люблю подобные проекты - когда люди попадают в экстремальные условия и им приходится справляться с психологическими и природными трудностями читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«На краю»: Высокогорные маньяки фотографии
«На краю»: Высокогорные маньяки фотографии
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