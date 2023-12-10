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«Крушение»: Сбитый летчик

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10 декабря 2023

Вслед за «Операцией Фортуна» Гая Ричи, которая стала одной из немногих легальных голливудских новинок, в российский прокат вышел экшн «Крушение» с Джерардом Батлером, главным героем всевозможных спасательных операций, ну и тоже голливудской звездой, так что пока кинотеатрам есть на что надеяться. Однако «Крушение», несмотря на наличие Батлера и по большому счету очевидное название, это не просто условный «ответ» отечественному «Экипажу», а сложный боевик, где находится место и авиа, и уже сугубо земным катастрофам.

«Крушение»: Сбитый летчик

Пилот Броуди Торранс (Батлер) отправляется на рейсе авиакомпании с гордым названием Trailblazer далеко не в первый, как можно предположить из названия перевозчика, а, кажется, в последний путь. И погода не сказать, что летная — приближается шторм, — и на борту, перевозящем всего лишь 14 пассажиров, оказывается опасный преступник Луи Гаспар (Майк Колтер), к счастью, с надсмотрщиком из ФБР. Рейс, следующий из Сингапура в Токио, а потом на Гавайи, ожидаемо сталкивается с преградами. Случайная молния полностью обесточивает воздушное судно — так, что теперь ни пилот, ни его напарник (Ань Йосон) не могут связаться с землей. И это при том, что летят они при шторме, когда самолет то и дело бросает в зону турбулентности. Но Торранс готов на всё, и вместе со вторым пилотом они — тут уж впору сказать героическими — усилиями все-таки сажают самолет. Даже не на опасную и для членов экипажа, и для пассажиров воду, а на кусок земли где-то в районе Филиппинских островов.

Читать Рецензия на фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
Казалось бы, можно выдохнуть, но тут истинный сюжет «Крушения» только начинается. Оказывается, приземлился исчезнувший с радаров рейс, который пытается найти авиакомпания Trailblazer и их привлеченный эксперт (Тони Голдуин), не просто на островах республики Филиппины, где из столицы Манилы смогут приехать спасательные отряды, а на как будто безлюдном острове, на самом деле контролируемом повстанцами. И вожак повстанцев Джунмар (Ивэн Дэйн Тейлор) зарабатывает деньги, в основном, тем, что берет в заложники граждан иностранных государств — тот случай, когда азиаты не котируются, а британцы и американцы с их паспортами ценятся.

«Крушение»: Сбитый летчик

За годы голливудского проката даже не самых выдающихся фильмов мы привыкли, что Джерард Батлер спасает всех — как Лиам Нисон, который тоже соглашается на любые фильмы, особенно, если там всё начинается с самолета, или как Брюс Уиллис, спасший все наши 90-е и начало «нулевых» со своим «Крепким орешком». Но в «Крушении» Батлер геройствует, исходя из схемы своего персонажа. Это уже не Падение «Олимпа» и «Лондона», и даже не «Гренландия», а уж тем более не «300 спартанцев». Здесь Батлер — буквально сбитый летчик, который, будто капитан «Титаника», не дает погибнуть свои пассажирам. Но если бы не случайный заключеннный Торранс, даже герой Батлера так бы и остался исключительно в волнах нашей памяти.

Смотреть онлайн «Крушение»
«Крушение» из жанра фильма-катастрофы ловко переключается в шпионский боевик, где рукопашный бой и количество патронов в случайно найденном оружии оказываются гораздо важнее в деле выживания, чем умение завести самолет. Французский режиссер Жан-Франсуа Рише, прославившийся «Врагом государства №1» с Венсаном Касселем, точно знает в этом толк, и именно поэтому превращает унылый экшн во главе со спасителем Джрардом Батлером в увлекательный и неоднозначный боевик о поисках свободы и втором шансе, который как минимум пригодится всем пассажирам рейса «Сингапур-Токио-Гавайи» компании-«первопроходца» Trailblazer.


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обсуждение >>
№ 5
Иван Беляев (Москва)   30.01.2023 - 03:44
Фильмы с Батлером - как теплое пиво, Да теплое, да мерзкое, но это же пиво! читать далее>>
№ 4
babydylnova   26.01.2023 - 05:17
Вау, а это мне нравится. Очень насыщенный и интересный сюжет. Да еще и с такими актерами, просто супер. Будем ждать, думаю, что фильм всем понравится. читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   25.01.2023 - 20:15
Предвкушаю отличную киноленту. Как раз недавно смотрел похожий фильм с участием этого актёра. Называется "Проповедник с пулемётом". Батлер офигенный! читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   25.01.2023 - 18:48
Что ж, грех не посмотреть кино с Джерадом Батлером - кажется, он красив вообще в любом возрасте. Да и кстати не похоже на типичный боевик даже читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   25.01.2023 - 14:49
ооо, прикольно! Здорово, что этот фильм покажут в России, хоть что-то еще можно будет посмотреть)) но а так он выглядит вполне себе интересным, особенно с красавчиком Батлером читать далее>>
Всего сообщений: 5
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