Пять причин посмотреть фильм «Мира»

«Мира» – новая работа режиссера «Времени первых» Дмитрия Киселева, которая в декабре 2023-го выходила в кинотеатральный прокат, но, кажется, не дособрала своего: «Чебурашка» мало кому оставил шансы на спасение. «Мира», кстати, не только масштабный фильм-катастрофа, но и тоже по-своему семейное кино, где для проработки детско-родительских травм и недоговоренностей используется, правда, не милый ушастый зверек, а системы видеонаблюдения и практически апокалиптические события, обрушивающиеся на Владивосток. Рассказываем, почему этот фильм стоит посмотреть.
Небанальные локации Владивостока
Действие фильма «Мира» происходит в недалеком будущем или даже альтернативном настоящем, причем не в Москве или Санкт-Петербурге, а во Владивостоке, который все чаще становится еще одним отечественным киногероем: стоит вспомнить, например, фильмы «Напарник
» и «На районе
». Однако именно в «Мире» удивительная эклектика Владивостока – российского приморского города, попавшего под влияние юго-восточных соседей, – напрямую влияет на сюжет. Метеоритный дождь, который должен был пройти лишь по касательной, буквально разрушает город, еще вчера живущий полной жизнью и предвкушающий чудо (за самобытный колорит отвечает Илья Лагутенко
). Жителей пытаются перевезти на остров Русский, не затронутый катастрофой, а начальники всех мастей, кажется, и не сильно переживают за то, что теперь этот уникальный город практически полностью оторван от всей остальной страны.
Удивительный дуэт молодых артистов – Вероники Устимовой и Евгения Егорова
Именно во Владивостоке остается 15-летняя Лера Арабова, которую из разрушенного города пытается – с помощью голосового помощника Миры, отслеживающего камеры видеонаблюдения, вывести ее отец (Анатолий Белый
, признан иноагентом минюстом РФ), много лет назад сбежавший от семьи в космос. И по сути именно Лера, роль которой стала первой по-настоящему большой работой для актрисы Вероники Устимовой
, становится главной героиней этой ленты. Именно ее – одну из немногих – волнует не только собственная жизнь, но и жизнь брата (Александр Петров
), пусть и неродного, да и вообще всех людей, оставшихся в разрушенном городе. Компанию Лере составляет оптимистичный Миша, у которого вместо одной руки высокотехнологичный протез, а вместо сердца, конечно, пламенный мотор. Роль Миши сыграл Евгений Егоров
. На кастинг, где ему нужно было показать себя не только как талантливого актера, но даже проделать трюки, он, кстати, пришел сразу после операции по удалению аппендицита. Мужество, с которым Егоров, бросился в пучину актерских проб, сразу же поразило режиссера картины Дмитрия Киселева. А Вероника Устимова, кстати, была первой претенденткой на роль Леры – тогда Киселев сразу понял, что нашел главную героиню, но группа не приняла его слова всерьез. В итоге после 4-5 месячного кастинга и практически 200 других кандидаток Вероника Устимова все-таки получила роль Леры.
Талантливые эпизоды Татьяны Догилевой и Владимира Симонова
Отца Леры сыграл актер Анатолий Белый, который как раз к релизу «Миры» попал в «черные списки» и лишился возможности продолжать актерскую деятельность в России. К счастью, из «Миры» его не вырезали, и его герой Валерий Арабов получился очень интересным, сложным, неоднозначным и надломленным отцом, который делает всё ради спасения дочери. Кроме того, в актерском составе «Миры» есть и неожиданные «семейные» пары. Это не только Дарья Мороз
(бывшая жена Арабова и мать Леры) и Максим Лагашкин
(новый муж героини Мороз). Но и Татьяна Догилева
с Владимиром Симоновым
, которые сыграли неравнодушных жителей Владивостока, готовых спасти не только Леру, но и своего любимого кота, даже если вокруг все рушится буквально на глазах.
Технологичная режиссура с большой однокадровой сценой
«Мира» отличается не только сильным актерским составом, но и технологичной режиссурой, за которую отвечал постановщик «Времени первых» Дмитрий Киселев, когда-то начинавший погружение российского кино в мир компьютерной графики еще в качестве второго режиссера на «Дозорах
» Тимура Бекмамбетова
. А еще Киселев снимал полнометражный «Чернобыль: Зону отчуждения
», для которого специально сделал табличку со всеми временными перипетиями, куда погружаются персонажи сериала. Одну из ключевых сцен «Миры» – падения метеоритов, разрушения города и спасительного бегства Леры – он решил снимать одним непрерывным кадром, что оказалось огромным вызовом для всей съемочной группы. Она, впрочем, прекрасно справилась с поставленной режиссером задачей. Что же касается сцен, происходящих в космосе, то над ними Киселев работал с командой «Времени первых», в том числе и с консультантом – Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным.
Не только экшн, но и семейная драма
Масштабный экшн «Миры» сделан на уровне больших фильмов-катастроф и ни в чем не уступает голливудским аналогам, однако главной в фильме остается все-таки семейная история. И это касается не только спасения отцом дочери, а самой Лерой – ее брата, но и в целом поводом для большого семейного разговора, который только сейчас набирает обороты в российском кино. Тема «отцов и детей», конечно, была популярна всегда, но многие отечественные фильмы избирают в качестве основного конфликта столь характерное для всех нас тотальное молчание или даже замалчивание травм. Вот и в «Мире» вместо честного и беспристрастного разговора с семьей Арабов выбирает путь бегства в космос, где на протяжении нескольких лет так и не может установить доверительный контакт со своей дочерью. И только страшный метеоритный дождь наконец заставляет их поговорить по душам. Хотя простой человеческий диалог – и отца с дочерью, и космонавтов с начальниками, и супругов бывших и нынешних – мог бы уберечь от катастрофы отдельно взятую семью, город и даже целую страну. Даже без использования искусственного интеллекта с таким актуальным сейчас именем Мира.
Фильм «Мира» смотреть в онлайн-кинотеатре KION.
обсуждение >>