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Пять причин посмотреть фильм «Мира»

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3 апреля 2024
«Мира» – новая работа режиссера «Времени первых» Дмитрия Киселева, которая в декабре 2023-го выходила в кинотеатральный прокат, но, кажется, не дособрала своего: «Чебурашка» мало кому оставил шансы на спасение. «Мира», кстати, не только масштабный фильм-катастрофа, но и тоже по-своему семейное кино, где для проработки детско-родительских травм и недоговоренностей используется, правда, не милый ушастый зверек, а системы видеонаблюдения и практически апокалиптические события, обрушивающиеся на Владивосток. Рассказываем, почему этот фильм стоит посмотреть.

Пять причин посмотреть фильм «Мира»

Небанальные локации Владивостока

Действие фильма «Мира» происходит в недалеком будущем или даже альтернативном настоящем, причем не в Москве или Санкт-Петербурге, а во Владивостоке, который все чаще становится еще одним отечественным киногероем: стоит вспомнить, например, фильмы «Напарник» и «На районе». Однако именно в «Мире» удивительная эклектика Владивостока – российского приморского города, попавшего под влияние юго-восточных соседей, – напрямую влияет на сюжет. Метеоритный дождь, который должен был пройти лишь по касательной, буквально разрушает город, еще вчера живущий полной жизнью и предвкушающий чудо (за самобытный колорит отвечает Илья Лагутенко). Жителей пытаются перевезти на остров Русский, не затронутый катастрофой, а начальники всех мастей, кажется, и не сильно переживают за то, что теперь этот уникальный город практически полностью оторван от всей остальной страны.


Удивительный дуэт молодых артистов – Вероники Устимовой и Евгения Егорова

Именно во Владивостоке остается 15-летняя Лера Арабова, которую из разрушенного города пытается – с помощью голосового помощника Миры, отслеживающего камеры видеонаблюдения, вывести ее отец (Анатолий Белый, признан иноагентом минюстом РФ), много лет назад сбежавший от семьи в космос. И по сути именно Лера, роль которой стала первой по-настоящему большой работой для актрисы Вероники Устимовой, становится главной героиней этой ленты. Именно ее – одну из немногих – волнует не только собственная жизнь, но и жизнь брата (Александр Петров), пусть и неродного, да и вообще всех людей, оставшихся в разрушенном городе. Компанию Лере составляет оптимистичный Миша, у которого вместо одной руки высокотехнологичный протез, а вместо сердца, конечно, пламенный мотор. Роль Миши сыграл Евгений Егоров. На кастинг, где ему нужно было показать себя не только как талантливого актера, но даже проделать трюки, он, кстати, пришел сразу после операции по удалению аппендицита. Мужество, с которым Егоров, бросился в пучину актерских проб, сразу же поразило режиссера картины Дмитрия Киселева. А Вероника Устимова, кстати, была первой претенденткой на роль Леры – тогда Киселев сразу понял, что нашел главную героиню, но группа не приняла его слова всерьез. В итоге после 4-5 месячного кастинга и практически 200 других кандидаток Вероника Устимова все-таки получила роль Леры.

Пять причин посмотреть фильм «Мира»

Талантливые эпизоды Татьяны Догилевой и Владимира Симонова

Отца Леры сыграл актер Анатолий Белый, который как раз к релизу «Миры» попал в «черные списки» и лишился возможности продолжать актерскую деятельность в России. К счастью, из «Миры» его не вырезали, и его герой Валерий Арабов получился очень интересным, сложным, неоднозначным и надломленным отцом, который делает всё ради спасения дочери. Кроме того, в актерском составе «Миры» есть и неожиданные «семейные» пары. Это не только Дарья Мороз (бывшая жена Арабова и мать Леры) и Максим Лагашкин (новый муж героини Мороз). Но и Татьяна Догилева с Владимиром Симоновым, которые сыграли неравнодушных жителей Владивостока, готовых спасти не только Леру, но и своего любимого кота, даже если вокруг все рушится буквально на глазах.


Технологичная режиссура с большой однокадровой сценой

«Мира» отличается не только сильным актерским составом, но и технологичной режиссурой, за которую отвечал постановщик «Времени первых» Дмитрий Киселев, когда-то начинавший погружение российского кино в мир компьютерной графики еще в качестве второго режиссера на «Дозорах» Тимура Бекмамбетова. А еще Киселев снимал полнометражный «Чернобыль: Зону отчуждения», для которого специально сделал табличку со всеми временными перипетиями, куда погружаются персонажи сериала. Одну из ключевых сцен «Миры» – падения метеоритов, разрушения города и спасительного бегства Леры – он решил снимать одним непрерывным кадром, что оказалось огромным вызовом для всей съемочной группы. Она, впрочем, прекрасно справилась с поставленной режиссером задачей. Что же касается сцен, происходящих в космосе, то над ними Киселев работал с командой «Времени первых», в том числе и с консультантом – Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным.

Пять причин посмотреть фильм «Мира»

Не только экшн, но и семейная драма

Масштабный экшн «Миры» сделан на уровне больших фильмов-катастроф и ни в чем не уступает голливудским аналогам, однако главной в фильме остается все-таки семейная история. И это касается не только спасения отцом дочери, а самой Лерой – ее брата, но и в целом поводом для большого семейного разговора, который только сейчас набирает обороты в российском кино. Тема «отцов и детей», конечно, была популярна всегда, но многие отечественные фильмы избирают в качестве основного конфликта столь характерное для всех нас тотальное молчание или даже замалчивание травм. Вот и в «Мире» вместо честного и беспристрастного разговора с семьей Арабов выбирает путь бегства в космос, где на протяжении нескольких лет так и не может установить доверительный контакт со своей дочерью. И только страшный метеоритный дождь наконец заставляет их поговорить по душам. Хотя простой человеческий диалог – и отца с дочерью, и космонавтов с начальниками, и супругов бывших и нынешних – мог бы уберечь от катастрофы отдельно взятую семью, город и даже целую страну. Даже без использования искусственного интеллекта с таким актуальным сейчас именем Мира.

Фильм «Мира» смотреть в онлайн-кинотеатре KION.


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обсуждение >>
№ 2
KiraaHoi   5.02.2023 - 21:41
... Да бросьте вы это. Отличный фильм как для молодежи, так и для семьи. А статья и правда неубедительная - после нее не хочется идти в кино. читать далее>>
№ 1
Silva N (Белгород)   5.02.2023 - 02:11
И есть ОДНА причина, по которой не надо смотреть этот фильм... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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