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«Знакомство родителей»: Хорошее дело браком не назовут

Спутник телезрителя >>
23 июля 2024
Голливудский фильм «Знакомство родителей» может похвастаться целой плеядой звезд: от Ричарда Гира, Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Уильяма Мэйси до молодых Эммы Робертс и Люка Брейси. Последние в 2020 году уже играли вместе в фильме Netflix «Пара на праздники», где по законам современных ромкомов всячески старались сбежать от семейных уз, несмотря на колкие фразы в духе «часики-то тикают» от родственников. В «Знакомстве родителей» им, напротив, предстоит познать все сложности брака, которым, как гласит народная мудрость, хорошее дело не назовут.

«Знакомство родителей»: Хорошее дело браком не назовут

Мишель (Эмма Робертс) грезит о свадьбе с бойфрендом Алленом (Люк Брейси) и даже тщательно продумывает тактику поимки букета на бракосочетании своей подружки — чтобы как-то уже совсем жирно намекнуть партнеру о своих намерениях. Только вот в исключительно женскую забаву вдруг вмешивается Аллен, который перехватывает букет невесты, после чего Мишель, конечно же, устраивает ему большой скандал и возвращается пожить к родителям Говарду и Грейс. Они — в исполнении Дайан Китон и Ричарда Гира — кажутся идеальной парой. Именно их положительный пример и позволил Мишель поверить в любовь и последующую за этим счастливую семейную жизнь — пока смерть, как говорится, не разлучит, пусть это и звучит не совсем современно.

Смотреть онлайн «Знакомство родителей»
Ситуация в семье Аллена, уверенного, что Мишель — его идеальная пара, ведь им даже есть о чем поговорить, — несколько иная. Там бал правит эксцентричная мама Моника (Сьюзен Сарандон), которая, хоть и живет много лет с Сэмом (Уильям Мейси), с детства прививает сыну, так сказать, свободные отношения — мол, зачем себя скреплять себя какими-то обязательствами, если ты молодой симпатичный мужчина, у которого еще все впереди. Но громкие заявления не мешают тоже, вроде бы, крепкому и обстоятельному, пусть и не совсем равноправному браку Сэма и Моники. Хотя, возможно, это всего лишь слова.

«Знакомство родителей»: Хорошее дело браком не назовут

Словесные поединки и философские монологи о ценностях семьи, замужества и женитьбы, любви, страхе одиночества, переоценке жизненных ориентиров и морально-нравственных устоях — главная составляющая «Знакомства родителей», которое прокатчики позиционируют как старый добрый ромком, но по факту картина является, скорее, трагикомедией. Недаром в основе фильма лежит пьеса, написанная режиссером и, естественно, автором сценария Майклом Джейкобсом, в основном, телепродюсером, для которого «Знакомство родителей» — полнометражный дебют в качестве постановщика, что, увы, отражается в мизансценах, несмотря на то, что участвуют в них актеры очень опытные.

Наверное, в «Знакомстве родителей» можно найти отсылки к культовой «Красотке», недаром же одну из главных ролей играет Ричард Гир, а в роли его дочери задействована Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс и звезда уже нынешних ромкомов (впрочем, наряду с «Американской историей ужасов»). Этой ностальгией по былым временам — а «Красотка» выходила в 1990-м, — когда в Голливуде можно было снимать новую «Золушку» про проститутку и не бояться хейта в интернете, пропитано всё «Знакомство родителей», герои которого всячески стараются удержать воспоминания о своей молодости и мечтах об идеальном браке, но по прошествии времени сталкиваются с неизменным кризисом. Он проявляется и в философском многословии героя Гира, и в излишней скромности или даже зашоренности героини Китон, и в каком-то почти христианском смирении персонажа Мейси или, напротив, в наглой, граничащей с вульгарностью, жажде жизни, которая характерна для героини Сарандон. Впрочем, несмотря на этот пресловутый кризис, даже родители, которые, что уж, не без греха, продолжают желать счастья своим детям. А они — в свою очередь — продолжают верить в это самое счастье. Которое — как минимум в кино — обязательно наступит. Хэппи-энд, в отличие от многого другого, в Голливуде пока не отменили.

«Знакомство родителей»

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обсуждение >>
№ 3
Igor D.88   10.02.2023 - 15:02
Нормальный позитивный фильм. Вижу Робертс и Бейси уже сыгрались, или даже больше того. Если они попадают в одни и те же проекты, врятли случайность. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   10.02.2023 - 01:41
Концовка смешная у трейлера. "Если готов признать, что ты не прав (даже если не так), то рискуй". Это на самом деле касается обоих полов. Всё нужно обговаривать в любом случае. читать далее>>
№ 1
babydylnova   10.02.2023 - 01:17
Очень интересная и злободневная тема. Многие пары встречаются с подобными проблемами. Будет интересно посмотреть комедию, так как сами недавно поженились и проходили такие же периоды. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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