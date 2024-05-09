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«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

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9 мая 2024

Фильм Сергея Урсуляка «Праведник» — масштабная историческая драма о подвиге советского офицера Николая Киселева, который вывел с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше 200 евреев. Уже после его смерти в 2005 году Киселеву было присвоено звание Праведника народов мира, его имя увековечено на Стене почета и в саду Яд Вашем — израильском Мемориальном комплексе истории Холокоста. Праведник народов мира — это человек, который, рискуя собственной жизнью, спасает людей, находящихся в смертельной опасности. Благодаря знаменитой картине Спилберга всем известно имя Оскара Шиндлера. А вот про Николая Яковлевича Киселева мало кто знает. Лента Урсуляка сделана с горячим желанием восстановить справедливость и рассказать эту потрясающую историю, увековечить имя героя и открыть еще одну неизвестную широкой публике страницу Великой Отечественной войны.

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

1942 год. Беларусь. Советский офицер Николай Киселев (Александр Яценко) сбегает из немецкого плена на оккупированной территории. Получает ранение, но остается жив, а позже возглавляет небольшой партизанский отряд. Однажды солдаты освобождают несколько десятков евреев в одной из захваченных немцами деревень, тем идти некуда, и они просят партизан пойти с ними. Постепенно к отряду прибиваются все новые и новые спасающиеся от зачистки — из Долгиново, Новогрудкино, Пинска, Гродно и других окрестных мест. А также из Гамбурга, Бухареста, Вильно – те, кто уже давно бежит от смерти. Киселев совсем этому не рад: старики, женщины, дети – обуза для партизан. Но приходит приказ: «Провести этих людей по немецким тылам и вывести за линию фронта на территорию Советского Союза, в братскую семью народов». И отказаться он не может.

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2005 год. Израиль. Центр памяти жертв Холокоста ищет свидетельства, что красноармеец Николай Киселев спасал евреев. Единственный живой свидетель – своенравный старик Моше Таль (Дов Гликман) – отказывается говорить о нем, что ставит под сомнение героический поступок претендента на звание Праведника мира. Почему молчит Таль – главная интрига фильма, открывающаяся только в самом конце. Остальное доподлинно известно: и количество спасенных (218), и их имена.

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

Снова 1942 год. Еврейское гетто в Беларуси. Отец и мать (крохотные роли Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского) смотрят на спящих детей и выбирают, кого из них отправить на «русскую сторону», спасти от неминуемой смерти, выкупив за драгоценности. Выбор падет на 17-летнего Моше Таля (Марк Эйдельштейн) и его младшую сестру Мириам. С собой у мальчика только семейная фотография и фамильная ценность – старинная итальянская астролябия, единственное воспоминание о семье, которую неизбежно расстреляют. Сестру он вскоре потеряет: ее заберет с собой гестаповец Шмюкер (Дитмар Кениг) — фанатик и маньяк, верящий, что обязан освободить оккупированную землю от евреев. Сам Моше прибьется к отряду Киселева, пытающемуся дойти и выжить. Впереди — 1500 километров пересеченной местности, по пятам — следуют немцы.

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Путь «Праведника» к экрану занял почти 15 лет. Вдохновением для создателей послужил документальный фильм Юрия Малюгина «Список Киселева» (2008), чье название отсылает к «Списку Шиндлера». Далее были встречи продюсера Тимура Вайнштейна и сценариста Геннадия Островского с потомками выведенных Киселевым людей, которые разбросаны по всему миру, но ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня, чтобы почтить память своего спасителя. Их рассказы и архивные документы легли в основу эпохального сценария «Праведника», включающего огромное количество персонажей и сюжетных линий.

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

В качестве режиссера был приглашен Сергей Урсуляк, у которого большой опыт создания исторических многофигурных драм, а также он умеет делать человечные блокбастеры без фальши и с долей юмора. Режиссер демонстрирует бережный подход к материалу — несколько раз достоверности ради в фильм даже врывается документальная хроника. В начале «Спасителя» – это черно-белые пленки, показывающие советских военнопленных, в конце – цветные кадры оставшихся в живых свидетелей Холокоста и их потомков. С главной задачей – сделать картину яркой, захватывающей – постановщик тоже справился. Для этого он, конечно, подтянул на ключевые роли любимых артистов – Александра Яценко, Евгения Ткачука, Федора Добронравова и Сергея Маковецкого.

Смотреть онлайн «Праведник»
Снимали в Беларуси (причем в тех самых местах, где происходили реальные события), в Израиле, а также в Выборге, где с нуля построили минское гетто. Безусловно, этот фильм – большой коллективный труд, объединивший усилия самых крупных в России продюсерских компаний. Можно сказать, снимали всем миром: от души и задорого. Колоссальна работа художника-постановщика Евгения Качанова и его цеха, которые даже скупали белорусские деревенские избы и перевозили в нужные места. Таких мощных массовых сцена тоже в нашем кино давно не было: иногда задействовано одновременно 400 человек. А музыка Василия Тонковидова в исполнении симфонического оркестра под руководством, конечно, Сергея Скрипки! А хронометраж в два часа 43 минуты! А финальная сцена в рапиде, на которой можно умереть от эмоционального напряжения!

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

Вообще, строго говоря, у широкоэкранного «Праведника» только один зримый минус – ему не хватает времени, чтобы рассказать за дозволенный хронометраж все, что можно было бы. Здесь очевиден сериальный размах. Сюжетных линий так много, что действие иногда захлебывается в спешке. Как много и прекрасных характеров на один-два эпизода, но они не успевают раскрыться: их убивают быстрее, чем успеваешь запомнить имена. Возникает ощущение гонки и желания дать каждому хоть пару реплик. Из самого обидного — очевидно сокращена линия Ферзя (Ткачук), фартового парня из партизанского отряда, который влюбляется в молодую иудейку Тову Липницкую (дебютантка Мария Золотухина). Сперва он пытается насильно поцеловать девушку, она отбивается и явно его боится, а в следующей сцене уже смотрит на него с неподдельным интересом (затем они женятся). В таком слайд-шоу не успеваешь понять, когда и как она успела его полюбить. Хотя на бумаге это яркая лирическая линия, заканчивающаяся свадьбой в лесу по еврейскому обряду с марлей вместо фаты. Хотя нет, заканчивается все иначе.

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Запоминающихся характеров вообще очень много. мать (Марина Зырянова), чьи сыновья умеют далеко кидать гранаты; немка (Каролина Хубер), вдова еврея, спасающая их общих детей; еврейка Дина, она же Люба (Юлия Витрук), которую все считают предательницей; самоотверженная переводчица Аня Сиротина (Любовь Константинова, несколько месяцев изучавшая для роли идиш), благодаря которой меняется отношение Киселева к евреям. Реальная Аня, прототип героини фильма, была не только связной между евреями и начальником отряда, но после войны вышла за него замуж. Здесь мы увидим лишь зарождающееся чувство между ними. За юмор в основном отвечает Сергей Маковецкий, сыгравший хромого еврея Рувима Янкеля, который не теряет жизнелюбия и шутит даже в самых ужасных ситуациях. «Я из всего умею стрелять, только покажите, как». Характерная роль, комическое амплуа, но как без него — Маковецкий для Урсуляка как талисман: он снимает его уже в десятом фильме.

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

Добро в «Праведнике» многолико и персонифицировано, а зло — преимущественно стихийно и представлено минимальным количеством лиц. точнее — единственным, если не считать эпизодического белорусского полицая. Это упомянутый выше гестаповец Шмюкер. Как и положено злодеям, он наделен сверхсилой, харизмой и интеллектом, и однажды даже цитирует Пушкина, не забывая упомянуть, что тот еврей и коммунист. Шмюкер концентрирует в себе все ужасное, что мы знаем о гестапо: он куражистый фанатик-убийца. Особенно пугает его страсть фотографировать жертв за секунду до или сразу после смерти.

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Но лучше всех — Александр Яценко, совершенно прекрасный в своей обыкновенности и рациональности. Урсуляк говорит, что Яценко для него – мерило правды, и это очень точная характеристика. Его Киселев – скромный несуетливый человек со спокойными глазами, у которого глубоко внутри очень много смелости. Она проявляется в его ответственности перед поставленной задачей, заботе о людях, в постоянных попытках понять их причуды, договориться с каждым. Бывший бухгалтер, он также хорошо знает лес и военное дело. Вместе с евреями Киселев проходит и собственный путь, с каждым километром наблюдая, как проявляются самоотверженность, силу духа и невероятная витальность в этих истощенных, измученных людях, потерявших, кажется, абсолютно все. Война требует от всех героизма каждую минуту. Стрелять, бежать, прятаться и прятать, делить еду, просто идти – даже на это не у всех есть силы. Героизм — просто идти. Просто оставаться человеком. Праведник – просто человек, который делает то, что должен. Спасать жизнь, а не лишать ее других.

«Праведник»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
Киношанс   10.05.2023 - 04:15
Спасибо всем создателям этого фильма.Отдельное спасибо режиссеру-постановщику Сергею Урсуляку.Фильм очень понравился.Вот что значит хороший сценарий и отличная работа актеров.Они не играют,они живут на... читать далее>>
№ 3
Валентина В. Орлова.   7.04.2023 - 08:30
Потрясающий фильм. Спасибо авторам. Сейчас практически не снимают в формате одной серии. Именно одна серия и даёт такой накал эмоций и чувств. Музыка выворачивает душу. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   19.02.2023 - 02:16
Александр Яценко шикарный актёр! Мне кажется, что фильм будет кассовым успехом. Тема выбрана отличная. Надеюсь, что за рубежом фильм тоже будут показывать читать далее>>
№ 1
babydylnova   19.02.2023 - 01:42
Достаточно животрепещущая тема. Хорошо, что нам продолжают открывать страницы Великой Отечественной Войны. Нужно помнить всех героев и их поступки. Однозначно буду смотреть этот фильм читать далее>>
Всего сообщений: 4
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