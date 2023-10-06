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«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

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6 октября 2023
Дебютная картина Тины Мастафовой «Тембот» — история юноши из Нальчика, зажатого обстоятельствами и обязательствами. Рассказываем, как здесь показана теснота жизненных перспектив в республике — без сравнений с другими выпускниками кабардино-балкарской мастерской А.Н. Сокурова.

«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

Молодой парень Тембот (Марат Таумурзаев) мечтает открыть собственный бизнес, ради чего влезает в долги, совмещая кредит у опасного человека с двумя работами (охранником и пекарем). Мать (Марина Мичостишхова) корит его то словом, то взглядом, то делом, всячески давая понять: слишком похож на пропащего отца, который, очевидно, из семьи ушел довольно давно (и не отвечает на постоянные звонки сына). Тумаки судьбы себя тоже не заставляют ждать: сначала Тембота бросает на деньги приятель — партнер по бизнесу, потом — избивает заемщик, оставляя вместе с синяками новый дедлайн: неделя. Юноша соглашается уехать из Нальчика в Дагестан, чтобы заработать на лучшую жизнь в каменоломне.

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Поворотные точки в жизни титульного героя — сплошь неприятности, которые он терпеливо выносит: то один, то в компании трех друзей. Ключевой конфликт проговаривается в пикировке с матерью: «Я хочу свое место», — говорит Тембот сразу перед тем, как отправиться смотреть помещение для аренды. Однако ни в родном доме на улице Атажукина, ни на рабочих местах, ни в гостях у приветливой папиной сестры, чья жизнь представляется юноше семейной идиллией, не найти ему ни денег, чтобы отдать долг, ни постоянного пристанища.

«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

Полнометражный дебют Тины Мастафовой — выпускницы кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова — подстать герою: не во всем удачливый, но искренний и терпеливый. Огрехи монтажа и артистизма — большинство актеров непрофессионалы — компенсируются фактурой, сдержанной страстью и, главное, поиском. «Пример интонации» — как вслед за фильмом Сокурова прозвали фонд, поддерживающий его студентов и вообще молодых кинематографистов, — это лучшее определение «Тембота». В каждой сцене Мустафина с оператором Иваном Турухано будто ищут подходящий жанр и тембр — правда, для всей картины.

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Притча и высокая драма — застревают в горле: Таумурзаев как будто стесняется даже коснуться экранной матери, и это демонстрирует дистанцию поколений — одну из болезнейших точек момента — пожалуй, сильнее, чем их высокопарные споры. Формат дружеского роад-муви артистам куда органичнее — как и размеренный темп производственной драмы с погрузкой дагестанского камня, застольными шутками и курьезной прогулкой по рынку. Последняя, кстати, предшествует пику трагедии, что подчеркивает характерную для фильма контрасность соседних эпизодов.

«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике?

Сюжет «Тембота» вообще движется на встречных эмоциях: жизнелюбивые зарисовки неизбежно чередуются с вмешательствами сценарного фатума, который для персонажей, по сути, играет ту же роль сурового родителя. Особенно мир враждебен к главному герою — будто бы слишком открытому для окружающей сдержанности. В финале душевную траекторию Тембота уточняет речь муллы — нет хуже пригрешения, чем разочаровать мать, — и, хочется верить, что кабардино-балкарское кино выйдет из тени этих навязанных обязательств, на которые жалуются в документальном эпилоге участники съемочной группы (и не только; это фрагмент документальной картины «Мы» Марьяны Калмыковой). Если хочется жить, а не выживать, нужно давать дорогу молодым.

Смотреть онлайн «Тембот»

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обсуждение >>
№ 4
Секретарь   17.03.2023 - 09:57
Фильм посмотрела, понравился, тронул до глубины души. Режиссер - дебютант, может не просматривается отточенное мастерство сюжета, но смысл заложен глубокий. Парень - подросток, только начинается его становление... читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   21.02.2023 - 01:05
Какой-то странный трейлер. Парни странно обнимаются, что-то взрывается и мать главного героя давит. Не особо меня впечатлило это зрелище, поэтому скорее всего пропущу читать далее>>
№ 2
Igor D.88   20.02.2023 - 15:10
Вот почему нельзя брать деньги в долг, да еще на бизнес. Когда нет не идеи, не плана не надежных партнеров. Получил по делу. читать далее>>
№ 1
babydylnova   20.02.2023 - 01:36
Суровый город со своим сводом правил. Рада нетипичному сюжету, хоть он и лежит на поверхности, но о таком мало снимают. Интересно было бы посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Алексей ФилипповДебютРоссийские фильмы
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Марьяна КалмыковаТина МастафоваАлександр СокуровМарат ТаумурзаевИван Турухано
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«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике? фотографии
«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике? фотографии
«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике? фотографии
«Тембот»: Легко ли быть молодым в Нальчике? фотографии
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