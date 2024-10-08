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«Бешенство»: Человек человеку - волк

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8 октября 2024

Психологический триллер «Бешенство» — мрачная притча о людских зависимостях с Алексеем Серебряковым в роли отца и дебютантом Всеволодом Володиным в роли сына. Снял «Бешенство» режиссер кассового рекордсмена — «Чебурашки», а также франшизы «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко, и это, пожалуй, первая в его фильмографии драма.

«Бешенство»: Человек человеку - волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

Бывший бизнесмен Игорь (Алексей Серебряков) скрывается в тайге с сыном Вовкой (Всеволод Володин). У первого финансовые проблемы, у второго — ломка, поэтому Игорь и решает отсидеться в алтайской глуши, где лечит сама природа. Вот только переночуют у друга Юры (Георгий Дронов), простого деревенского мужика, а на утро уже отправятся в отдаленный охотничий домик. Методы перевоспитания уже взрослого отпрыска у отца специфические — чтобы Вовка не сорвался на очередную дозу, которую, конечно же, предусмотрительно припрятал в ботинок, родитель заботливо приковывает его наручниками к кровати и включает телевизор с мультфильмами (увы, не «Чебурашкой») — пусть отвлекается.

Смотреть онлайн «Бешенство» Дмитрия Дьяченко
Но на деле гораздо более серьезным «отвлекающим» маневром оказывается нападение на деревню волков, заразившихся бешенством. Эпидемия звериной болезни распространяется довольно быстро — сначала местный егерь (Александр Устюгов) обнаруживает несколько трупов животных и пытается объяснить полицейскому Абызову (Евгений Ткачук), что нужно закрывать территорию на карантин, а уже через пару часов волк буквально врывается в домик Юры. Так что в итоге герои Серебрякова и Володина, не дождавшись утра, бегут из деревни в глубь беспросветной тайги, а егерь с полицейским отправляются по волчьему следу, который, конечно же, совпадает с путем, который предстоит пройти скрывающимся отцу с сыном.

«Бешенство»: Человек человеку - волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

«Бешенство» отчасти можно назвать парафразом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — еще одного фильма с Алексеем Серебряковым в роли отца, которому лишь долгая дорога дает возможность наладить отношения с сыном. Только если дебютное роуд-муви Александра Ханта, несмотря на тяжелую проблематику, отличало яркое красочное изображение, то первый по-настоящему драматический фильм режиссера Дмитрия Дьяченко решен в суровой гамме сумеречной российской зимы. И уж тем более силен контраст с идиллической картинкой солнечного «Чебурашки», о котором невозможно забыть. Хотя по смыслу обе картины стоят не так далеко друг от друга. И в «Бешенстве», вслед за кассовым хитом отечественного проката, также поднимается вечно актуальная тема отцов и детей, которые долгие годы не могут нормально поговорить друг с другом. Только в предыдущей, сказочной детской картине, напряженность оборачивалась зависимостью Гены от порядка, а в триллере для взрослых — наркоманией Юры.

Несмотря на попытку вдумчиво исследовать наркозависимость и его причины — а начинающему актеру Всеволоду Володину довольно убедительно удалось сыграть свою роль, — «Бешенство» нельзя назвать типичным социальным кино. Лишено оно и нравоучительности, которой грешат другие отечественные картины подобной тематики. Акценты здесь совершенно другие. У Дмитрия Дьяченко вместе с оператором Юрием Никогосовым и сценаристом Алексеем Казаковым получилось достойно «упаковать» острую проблематику в жанр захватывающего «мужского» экнш-триллера, на протяжении которого через борьбу с зараженными животными люди наконец начинают борьбу со своими пороками. И по степени напряженности, силе саспенса референсом «Бешенства» вполне можно считать картину «На грани» (1997) с Энтони Хопкинском и Алеком Болдуином. Без медведя в тайге, конечно, тоже не обойдется.

«Бешенство»: Человек человеку - волк
фото: PR-служба компании "Вольга"

Если животные «Бешенства» заразны, то практически все герои — зависимы. Не только от наркотиков или алкоголя (самогон, конечно, обязательная составляющая деревенского ужина), но главным образом — от власти и денег. За взятку на многое готов закрыть глаза деревенский мент Абызов, из-за своих финансовых делишек когда-то упустил воспитание сына герой Алексея Серебрякова. И какая из всех типов зависимости самая убийственная — крайне важный и не самый простой вопрос. На который, впрочем, «Бешенство» дает свой — вполне конкретный — ответ.

«Бешенство»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
Лиляна Лиляна   9.03.2023 - 10:25
... Поддерживаю! Не буду смотреть сей шедЭвр только потому, что там Серебряков, не буду портить себе настроение. Он мне ещё с Доктора Рихтера сильно не зашёл и я не смотрю сериалы, где он играет. читать далее>>
№ 7
shiko perviy   25.02.2023 - 14:07
Волчье бешенство - а что, аллегория более, чем подходящая (почитаешь тут некоторые комментарии - и поверишь). Скажем, всякого рода политические писУльки, не имеющие к обсуждаемому фильму никакого отношения... читать далее>>
№ 6
Alinore   23.02.2023 - 17:24
Серебрякова видеть совсем НЕ хочу, ни в каком виде... Те вещи, которые он озвучил на каспаровском междусобойчике - похоронили его для меня и как человека, и как актера.. Можно сто раз быть отъехавшим... читать далее>>
№ 5
Евгений любитель кино (Курск)   22.02.2023 - 15:43
Зрители наверняка будут писать, что волки с медведями плохо нарисованы и сравнивать с голливудом. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   21.02.2023 - 14:09
Радует, что есть хоть какая-то основа у фильма, а не пустая борьба с волками, которые на мой взгляд больные не бешенством, а не понятно чем, может в них что вселилось) читать далее>>
Всего сообщений: 8
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