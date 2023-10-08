«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

Новый фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» основан на реальной истории пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который совершил успешную аварийную посадку планового рейса «Москва-Симферополь» неподалеку от аэропорта Жуковский, когда самолет столкнулся со стаей чаек и у него отказали оба двигателя. За этот поступок Юсупов получил звание «Герой Российской Федерации».
За несколько часов до рейса «Москва-Симферополь», который вылетел из подмосковного Жуковского 15 августа 2019 года, мама (Полина Максимова
) пытается научить сына не бояться перелетов. Где-то на другом конце Москвы ссорится пара (Елизавета Моряк
и Марк Богатырев
), которая едет в первый совместный отпуск, но молодой человек так и не делает предложение, а, как считает его партнерша, это явный знак того, что после отпуска они все-таки расстанутся. Еще одна локация и новый потенциальный пассажир – великовозрастный маменькин сынок (Дмитрий Колчин
), пытающийся доказать родительнице, что в отпуске с ним будет всё нормально.
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«На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Ближе к отправлению рейса в аэропорту возникают новые персонажи. Дебютантка авиаперелетов (Жанна Эппле
) с подругой (Ольга Хохлова
) сетует, что им достался 13-й ряд. Горе-сын (Юрий Насонов
), который давно не общается с матерью, не может позвонить родителям, несмотря на то, что они празднуют годовщину свадьбы. Суперсерьезный бизнесмен (Дмитрий Власкин
) заставляет подчиненного править таблицу эксель «прямо сейчас», а то скоро он останется без связи на несколько часов. Но полет начинается – и время отложить гаджеты, ну или, как минимум, поставить их в авиарежим.
Сегодня на борту корабля первый пилот – Дамир Юсупов (Егор Бероев
), когда-то грезивший о небе мальчик (это зрителям параллельно и тщательно рассказывают флэшбеками), но после школы не прошедший медосмотр в летную академию, ушедший в армию, выучившийся на юриста, и только потом, отработав по этой профессии, уже в сознательном возрасте рискнувший вернуться к мечте.
Работу Сарика Андреаясяна сложно сопоставить даже с недавним «Крушением
» с Джерардом Батлером
, где каноны условного фильма-катастрофы о падении самолета и спасении пассажиров были решены в формате боевика. Тем более, далека она от отечественного «Экипажа
», где вся суть сводилась именно к экшну про спасение. И даже от очевидного референса «Чудо на Гудзоне
» про Чесли Салленбергера, где, помимо аварийной посадки, рассказывалось и о расследовании ситуации, где пилот якобы мог решить столь жизненно важный вопрос иначе и посадить самолет не на воду, а на взлетно-посадочную полосу одного из двух близлежащих аэропортов.
Героического размаха «На солнце, вдоль рядов кукурузы» не достигает, хотя предпосылки к этому есть. И история уникальная, и в фильмографии режиссера были попытки создать жанр отечественной супергероики — в «Защитниках
», и сам Дамир Юсупов согласился исполнить камео ближе к финалу ленты. Однако снято кино в востребованном в нынешние времена формате экранизации «Википедии». Режиссер вместе с автором сценария Алексеем Гравицким
, работавшим примерно над всеми проектами Андреасяна – от «Землетрясения
» и «Непрощенного
» до «Жизни по вызову
» и «Чикатило
» – даже не пытается усмотреть в Дамире Юсупове, человеке и персонаже, намеки на сложность, благодаря которым обычно и рождается драматургия.
Как и в предыдущих фильмах и сериалах Андреасян делает героя одномерным. В данном случае, в отличие от того же «Чикатило», во всех смыслах хорошим. Но, как известно, хороший человек — не профессия, а кино, топорно разделяющее всех и всё на черное и белое, своих и чужих, хороших и плохих, достойно разве что одноразового просмотра. И про того же Дамира Юсупова можно было сделать фильм, существенно выходящий за рамки «Википедии» и телевизионных репортажей, которые также мелькают в финале ленты. Даже эти короткие кадры выглядят интереснее, чем целый художественный фильм.
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