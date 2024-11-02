«Очень плохая семейка»: Посиделки жаб с гадюками

Возмутительная комедия Дина Крэйга «Очень плохая семейка» — история, в которой сестры Мейси и Саванна отправляются в загородное поместье умирающей тетки в надежде получить ее наследство. В оригинале фильма так и называется — «Поместье», а главные роли в нем исполнили неплохие актеры, среди которых Тони Коллет, Дэвид Духовны, Кэтлин Тернер и другие. Рассказываем, что еще необходимо знать про этот фильм, помимо звездного ансамбля, принимая решение о покупке билета.
Благоразумная Мэйси (Тони Коллетт) и ее дерзкая младшая сестра Саванна (Анна Фэрис
) оказываются на грани финансового краха: кафе в Новом Орлеане, которое они держат, собираются закрыть, банк отказывается предоставлять ссуду. Для Мейси это еще и означает, что она не сможет обеспечивать бойфренда-нытика, и он уедет на заработки на Аляску. Саванна узнает, что их богатая тетя Хильда (Кэтлин Тернер) умирает, и предлагает план – поухаживать за вредной леди, ненавидящей всю родню, оказаться в завещании и заполучить ее состояние. Приехав в поместье, сестры понимают, что их опередили другие кузены – добропорядочная с виду Беатрис (Розмари ДеУитт
), прилетевшая из Нью-Йорка с мужем Джеймсом (Рон Ливингстон
, ее супруг и в реальной жизни) и отвратительный скользкий тип Ричард (Дэвид Духовны), предпочитающий, чтобы его называли Диком. Все они одержимы тетиными деньгами и начинают отчаянно бороться друг с другом, бессовестно пытаясь завоевать расположение родственницы и мешая это сделать другим.
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«Моя героиня — настоящий крепкий орешек»: интервью с Тони Коллетт
Стервозная старушка Хильда, несмотря на близкую смерть, выглядит цветущей, при макияже и с хорошим аппетитом. Втираться к ней в доверие приходится не только при помощи подарков, грубой лести и опорожнения ее калоприемника. Тут нужны еще и нестандартные решения. Однажды за ужином тетя рассказывает историю своей юношеской романтической страсти к парню по имени Билл Дантер и делится с племянниками плотскими желаниями. Чтобы удовлетворить перед смертью тетушку, Мейси с Саванной решают разыскать этого Билла (Дэнни Винсон
), и находят – в вонючем общежитии для мужчин, отсидевших срок за сексуальные преступления. Преодолевая различные препятствия и протесты кузин, они устраивают Хильде свидание с бывшим эксгибиционистом, но их планы летят к чертям, когда тетя объявляет о намерении выйти замуж на следующее же утро, тем самым лишив денег всю вьющуюся вокруг родню. Теперь кузенам придется объединиться, чтобы нарушить эти планы и выдворить вон мерзкого старикашку, предав его убедительному и несокрушимому позору. Здесь, ближе к финалу вас ждет самый отвратительный и безумный эпизод фильма.
Британец Дин Крэйг наиболее известен как сценарист обоих версий «Смерти на похоронах», как оригинального
британского фильма, так и его американского ремейка
. Тонкая ирония, изящество и сдержанное остроумие – совершенно не его конек, и новая картина, где он выступил еще и постановщиком, продолжает представлять семейные кризисы в виде немыслимого фарса, возведенного в абсурд полным отсутствием здравого смысла и политкорректности. Герои истории о наследстве — аморальны и фантастически глупы, шутки — запредельно грубые и вертятся вокруг, в основном, говна, секса и смерти. Неудивительно, что в оригиналье – мат через слово; скорее, его отсутствие в дубляже выглядит нелепым целомудрием.
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Американская версия комедии «Смерть на похоронах»
Спектакль, который разыгрывают родственники под бойкий саундтрек, запредельно мерзок, но первоклассным актерам удается соответствовать безумному ритму фильма, отрываясь на всю катушку. Наиболее возмутительно хорош Дэвид Духовны с усиками и в спортивном костюме. Он играет ту еще сволочь, желающую переспать с одной из кузин и сбежать с деньгами. Ему под стать героиня Розмари ДеУитт — сестра Беатрис со лживой улыбкой, манипуляторша и эгоистка, готовая пойти на всё ради достижения своих целей (даже подложить мужа в кровать умирающей тетки). В абсолют возведены недостатки и остальных персонажей, даже второплановых. Бойфренд Мейси (Гичи Гамба
) плачет по любому поводу: ну, беда же — его переводят на Аляску, а у него даже пуховика нет, придется идти в магазин. Симпатию вызывает разве что Мейси, сыгранная австралийкой Тони Коллет. Она самая взрослая среди кузенов и самая совестливая. Еще симпатична их с Саванной младшая сестра Эллен (Кейла Монтеросо Мехия
) – она гик, 20-летняя любительница ролевых игр про подземелье и драконов. Живет в своем мире и не принимает участия в семейной возне с наследством, пока старшие не втягивают ее в операцию по разоблачению старого греховодника Билла.
Вообще есть даже что-то своеобразно-привлекательное в череде безвкусных шуток и нелепых ситуаций этой безжалостной черной комедии. В мире, одержимом политкорректностью, такая нарочитая грубость запросто может восприниматься как смелость, жизнерадостность и вызов всеобщему ханжеству. Конечно, это кино на любителя: с одной стороны, оправдывающее свои низкие оценки, с другой – из серии «так плохо, что даже хорошо». Ведь чтобы снять тонус, выплеснуть накопившееся животное напряжение, ничего сверхинтеллектуального, кажется, и не нужно.
«Очень плохая семейка». Трейлер №2
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