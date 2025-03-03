«Джон Уик 4»: Сизифов труп

Трехчасовой «Джон Уик 4» с Киану Ривзом — последняя глава самой влиятельной экшн-франшизы нашего времени (и одна из последних ролей покойного Лэнса Реддика). Не будем изображать интригу: Чаду Стахелски удалось проводить на пенсию опасного киллера так, что все боевики теперь будут на него равняться. Как «Джон Уик» из истории о мести за любимую собаку превратился в настоящий эпос в азиатском стиле, рассказывает Кирилл Горячок.
Пережив крах и собственную гибель, Джон Уик (Киану Ривз
) вновь возвращается на тропу войны. Чтобы остановить его, Правление Кланов дает карт-бланш тщеславному маньяку-эстету Маркизу Венсану де Грамону (Билл Скарсгард
). Тот назначает кругленькую сумму за голову самого опасного в мире киллера, вовлекая в роковую схватку легендарного слепого ниндзя Каина (Донни Йен
). У Джона остается лишь один выход: обхитрить Правление, воспользовавшись сводом его древних правил.
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Предыдущие части «Джона Уика»
«Джон Уик
» — самая популярная и влиятельная экшн
-франшиза
нашего времени, породившая целую вереницу боевиков-подражателей. Из поджарого остроумного фильма
о мести киллера за смерть любимой собаки вырос настоящий эпос
с собственными мифологией и эстетикой. Поставить точку режиссер Чад Стахелски
решил с особым размахом — трехчасовым фестивалем боевых искусств, утопающем в неоне и электронной музыке.
Будем честны: как и большинство боевиков, «Джон Уик» запоминался не схематичным сюжетом, а эффектной хореографией и мощной режиссурой схваток, физическим юмором и харизмой солирующего Киану Ривза. В четвертой части фирменные стиль и эстетика доведены до предела: криминальный мир обретает черты то ли ожившего комикса, то ли видеоигры. И этот градус гротеска позволяет сюжету, антуражу и мифологии стать полноценными компонентами происходящего, а не формальным дополнением к боевым подвигам Джона Уика.
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Несмотря на хронометраж и нескончаемые драки, четвертая часть не дает шанса заскучать или утомиться. Место действия постоянно меняется: Уик положит толпы противников в родном Нью-Йорке, японской Осаке, клубном Берлине и даже у подножья Эйфелевой башни. Каждый сегмент фильма отличается от предыдущего за счет локальных суперзлодеев («боссов») и экшн-тем: в Париже — драка в автопробке, в Японии — самурайские баталии на катанах.
Франшиза вообще создавалась с оглядкой на азиатскую культуру боевиков, и в финале Стахелски не только перестал стесняться своего ориентализма, но отдался ему без остатка. Хореография сражений по-прежнему на высочайшем уровне, зачаровывает мастерством и непосильным трудом каскадеров. Звезда гонконгских экшенов Донни Йен даже в свои 59 лет показывает немыслимую пластику, играя архетипического азиатского героя — одинокого слепого ниндзя (привет, Дзатоити
). Сцена их первой стычки с Уиком в японском отеле — одна из ярчайших в серии.
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Персонажи — конечно, главное украшение «Джона Уика 4», наряду с неутихающими боями. Кровожадный аристократ де Грамон в перерывах между любованием живописью и балетом режет врагам пальцы и упивается их болью. Колоритный амбал Килла (Скотт Эдкинс
), глава немецкого ночного клуба, шулер с золотыми зубами, несмотря на комплекцию, покажет впечатляющий арсенал боевых приемов. На охоту за протагонистом отправится и киллер Мистер Никто (Шамир Андерсон
), чья «суперспособность» — послушная овчарка, отгрызающая противникам одно место (все-таки собака — сакральное животное в мире «Джона Уика», и с ней будет связано немало забавных сцен). На помощь Уику придут суровый самурай (Хироюки Санада
) с дочерью-лучницей Акирой (Рина Саваяма
) в латексном костюме. Вернутся в финальной главе и старые знакомые, друзья-наставники Уинстон (Иэн Макшейн
) и Король (Лоуренс Фишбёрн
).
Подобно «богам из машины», сюжетом «Джона Уика 4» руководят «древние правила» и клановые ритуалы, которые каждый раз припоминают в нужный момент, чтобы спасти героя — или же добавить ему проблем. В фантазийном мире франшизы основной конфликт разворачивается между честью и бесчестием. Тому, кто нарушает слово, считай, обеспечен билет на тот свет. И только такие проклятые убийцы, как Джон Уик или слепой мастер Каин, — обречены на вечные скитания и сражения. Одна из лучших сцен фильма происходит на гигантской лестнице, ведущей к парижскому храму Святого Креста. Уик пробивается сквозь орды врагов наверх, чтобы вновь упасть — и начать путь заново. Такова метафора всей его жизни.
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«Джон Уик 4» Чада Стахелски
Эпический размах, впечатляющие (даже по меркам франшизы!) боевые сцены, харизматичные персонажи — все это позволяет назвать «Джона Уика 4» не только лучшей частью сериала, но и одним из главных боевиков наших дней. Преодолеть заданную планку будет очень непросто. Самый опасный и романтичный киллер всех времен уходит на покой в зените славы.
«Джон Уик 4». Трейлер №2
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