«Любовь-морковь. Восстание машин»: Вожделеют ли роботы-пылесосы куриную тушку?

Рассказываем, чем собирается удивлять зрителей четвертая часть знаменитой франшизы «Любовь-морковь» с подзаголовком «Восстание машин», чье главное отличие от предыдущих — подросший возрастной рейтинг.
Супруги Андрей и Марина Голубевы (Гоша Куценко
и Кристина Орбакайте
) уже вырастили детей-близнецов Глеба и Свету (Денис Парамонов
и Алина Булынко
), а теперь воспитывают младшего сына Васю (Саша Алексеев
). По мнению Марины, достигший подросткового возраста Василий излишне увлечен современными технологиями, причем отец ему в этом потакает. Также мать расстроена тем фактом, что Глеб и Света решили сделать карьеру в робототехнике и создали двух искусственных людей — Ивана и Марью (Сергей Ашарин
и Софья Озерова
). Тем не менее Марина соглашается протестировать роботов в рамках художественной выставки, которую она курирует. Однако в день торжественного открытия случается непредвиденное: алгоритмы Ивана да Марьи переносятся в тела Андрея и Марины, а сознание Голубевых оказывается запертым в человекоподобных металлических корпусах.
Четвертая «Любовь-морковь» — картина, не предназначенная для того, чтобы ее художественные качества кто-то анализировал. Это комедия с фантастическим налетом, просто придуманная и просто снятая. Об актерской игре в данном случае говорить не приходится: исполнители ключевых ролей на протяжении полутора часов просто копируют манеры робота Вертера из «Гостьи из будущего
». Назвать имеющиеся здесь сюжетные повороты вторичными — все равно что сделать им комплимент; шутки в большинстве своем тоже залежались, но на них хочется остановиться поподробнее.
Дело в том, что четвертая «Любовь-морковь» стала первым выпуском франшизы, получившим рейтинг 16+. Это дало возможность авторам добавить в картину эпизоды, в которых перенесшийся в человеческие тела искусственный интеллект постигает радости секса. Персонажи, обсуждающие соитие и оргазм с интонациями вышеупомянутого Вертера, выглядят предельно нелепо, но, пожалуй, способны рассмешить кого-то из зрителей. А вот фрагмент с роботом-пылесосом, овладевающий лежащей на полу куриной тушкой, — чистой воды нелепица, его даже шуткой назвать сложно. Тот факт, что в качестве саундтрека в данной сцене используется то ли пародия, то ли ремейк знаменитой песни Генсбура
и Биркин
Je t'aime... moi non plus, ситуацию не спасает (и даже скорее ухудшает). Кстати, решение авторов фильма использовать субститут вместо того, чтобы очистить права на оригинальный трек, наводит на размышления об импортозамещении в современном отечественном кино — тем более, что новая «Любовь-морковь» предоставляет для этого и другие поводы.
Например, обращает на себя внимание наименование интернет-поисковика, используемого героями фильма. Этому инструменту присвоили простое название «Поиск», правда, написали его узнаваемыми разноцветными буквами. Кроме того, герои почему-то используют термин «погуглить», а не переходят на более уместное в данном случае «поискать». Этот лексический огрех указывает на некоторую непоследовательность сценаристов; впрочем, новая «Любовь-морковь» — вообще довольно непоследовательное кино.
В частности, не очень понятно, для какой аудитории оно предназначено. Франшиза, выпуски которой ранее ограничивались возрастным рейтингом максимум 12+, теперь обзавелась «взрослым» фильмом. Отметим, справедливости ради, что третья и до недавнего времени последняя «Любовь-морковь
» вышла аж 12 лет назад. Возможно, создатели четвертой части считают, что зрители, посмотревшие предыдущую ленту в юном возрасте, к 2023-му доросли до шуток про любвеобильный пылесос. Но 20-летнюю аудиторию, наверно, будут раздражать страдающая технофобией Марина и катастрофически несовременные спецэффекты. Может быть, ориентиром были люди за 40, ностальгирующие по наивной советской фантастике, но такие зрители, скорее всего, сочтут сюжет фильма слишком детским. Остается еще один вариант, самый печальный: возможно, авторы вообще не подразумевали какую-то аудиторию. В конце концов, каждая новая «Любовь-морковь» собирала все более прохладные отзывы, а третья, кроме всего прочего, еще и заработала в прокате заметно меньше первых двух. С учетом этих обстоятельств «Любовь-морковь 4» выглядит не фильмом, создателям которого не терпелось рассказать что-то новое о давно знакомых героях, а наскоро слепленным бизнес-проектом, призванным утолить потребности изголодавшегося по фантастике российского зрителя.
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