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«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

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23 декабря 2023
Фильм «Бюро магических услуг» основан на романе британского писателя Тома Холта, которого на родине порой сравнивают с Тэрри Пратчеттом и Джоан Роулинг, так как Холту удается создавать свои уникальные миры и приправлять их изрядной долей юмора. «Бюро магических услуг» — первая киноадаптация одного из самых популярных произведений писателя «Переносная дверь». Причем снятая в Австралии, но с международными звездами — Сэмом Ниллом и Кристофом Вальцем.

«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

У обычного парня Пола Карпентера (Патрик Гибсон) день начался не совсем обычно: шнурки на ботинках порвались, тостер сгорел, а на собеседование на работу в кафе он даже не смог нормально занять очередь — отвлек какой-то сумасшедший «профессор», утверждающий, что он преподавал у него в университете. Но все совпадения не случайны — это Пол поймет несколько позже, когда вдруг окажется в странной конторе под названием «Дж. В. Уэллс и К°», которая — вот уж неожиданность — набирает новых сотрудников.

Смотреть онлайн «Бюро магических услуг»
Странноватый совет директоров, который почему-то знает имя Пола, сам и проводит собеседование, где Карпентер сыпется буквально на каждом вопросе. Но глава загадочного бюро Хамфри Уэллс (Кристоф Вальц), кажется, настроен к юноше крайне благосклонно. Так что уже на следующее утро Карпентер получает неожиданный звонок о том, что его приняли на работу. В бюро, которое все еще не очень понятно, чем занимается, Пола отправляют в подчинение строгого мистера Таннера (Сэм Нилл), который тут же выдает парню кружку с надписью «Обычная посредственность» и отправляет на стажировку к юной напарнице Софи (Софи Уайлд), которая ненавидит кофе, лакрицу и мешающегося под ногами Карпентера. К тому же Софи более осведомлена о работе загадочного бюро и обладает магическим даром читать мысли людей. Но и Пол Карпентер уж точно неслучайно попал на эту работу.

«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

Для австралийского режиссера Джеффри Уокера, набившего руку на многочисленных сериалах, в числе которых «Американская семейка» и «Молодой Скала», «Бюро магических услуг» — пожалуй, первое столь подробное погружение в мир семейного фэнтези. Как и для сценариста фильма Леона ФордаНа грани»). Однако им удалось передать и магическую атмосферу книги Холта, и юмор, без которого невозможно волшебство. За комедийную составляющую проекта больше всего отвечает Сэм Нилл, который здесь то грозно размахивает руками и строит из себя беспринципного начальника, то пасует перед очередной битвой между добром и злом. Без этого, конечно, не складывается сказка, а «Бюро магических услуг» именно она.

Да, главный герой отличается от «Гарри Поттера» — мальчика со шрамом на лбу, но и он испытывает непередаваемый восторг при знакомстве с магией и собственными силами, которые, конечно, на поверку оказываются гораздо сильнее описанной на кружке «обычной посредственности». Именно герой Патрика Гибсона — молодого ирландского актера, известного по сериалам «ОА», «Тюдоры» и «Тень и кость» — ответственен за ту самую «переносную дверь», давшую название роману Тома Холта, и, словно в «Хрониках Нарнии», открывающую новые миры, далеко не все из которых безопасны.

В «Бюро магических услуг» нет платформы 9 ¾, хотя оно тоже расположено в Лондоне, распределяющей шляпы, «Гриффиндора» и «Слизерина», пусть Карпентера и спрашивали об образовании. Волшебство тут рождается в, казалось бы, обычном и не самом примечательном офисе, похожем на миллионы других, и происходит оно с самыми простыми парнями, каким когда-то, до трудоустройства, был Пол Карпентер. Однако это не лишает картину своего очарования и магии – очень даже не случайной.


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обсуждение >>
№ 5
babydylnova   5.04.2023 - 03:00
Концепция фильма очень весёлая и интересная. Я обязательно должна посмотреть этот фильм в кино. Тут ещё актёрский состав очень сильно подкупает меня. читать далее>>
№ 4
Виталий Пекарев   4.04.2023 - 22:30
Мне кажется, что получится очень качественная работа. Актёры прекрасные, задумка замечательная. Если будут держать хороший темп, то это будет успех! читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   4.04.2023 - 17:33
Хочется верить, что будет нормальный сериал. Себя уже настроил, и не хочется разочаровываться, если что пойдет не так. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   4.04.2023 - 13:22
Гарри Поттер не доступен в онлайн виде, но есть же торренты. Скачать оттуда в шикарном качестве и смотреть, еще и лучше. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   4.04.2023 - 09:37
наверное будет даже интересно снова окунуться в магические миры, когда гарри поттер то недоступен ахахах но вообще мне кажется, что фильм может быть даже очень классным читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны фотографии
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