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«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

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1 февраля 2025
Перьям на шляпах и скрипучим седлам приготовиться: на телеэкраны въезжают новые «Три мушкетера» — первая глава размашистой экранизации с родины Александра Дюма. Каким получился «Д'Артаньян» и можно ли войти в старый пруд многократно, рассказывает Дмитрий Карпюк.

«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

Дождливой ночью, едва приехав в Париж из Гаскони, юный Д'Артаньян (Франсуа Севиль из «Северного бастиона» и «Сделано во Франции») кидается защищать белокурую даму в карете. За свои старания он получает пулю и оказывается на дне трупной ямы. Конечно, было бы крайне оригинально, если в новой киноверсии романа Александра Дюма главного героя убивали еще до знакомства, но нет — пулю остановил молитвенник, а вот на вылезшего из могилы гасконца никто найти управу не может. Вручив рекомендательное письмо начальнику мушкетеров, он умудряется за считанные минуты оскорбить подряд Атоса (Венсан Кассель), Портоса (Пио Мармай) и Арамиса (Ромен Дюрис) — и получает три вызова на дуэль, которая, как мы помним, становится началом прекрасной дружбы. В итоге каноническому квартету предстоит спасти не только репутацию королевы Анны (Вики Крипс) от козней кардинала Ришелье (Эрик Рюф), но и жизнь Атоса, подставленного недругами под лезвие гильотины. И путь их будет тернист — во многом благодаря стараниям коварной Миледи (графически зловещая Ева Грин).

Смотреть онлайн «22 пули: Бессмертный»
Сценаристам Матьё Делапорту и Александру де ла Пательеру, уже сработавшимся на драме «Имя» и боевике «22 пули: Бессмертный» с Жаном Рено, нельзя отказать в полете фантазии. Дуэт постарался, при всем уважении к первоисточнику, добавить в до боли знакомую историю новые приключения (заговор гугенотов) и даже персонажей: например, коварного брата глуповатого короля Людовика XIII (забавная роль Луи Гарреля), который жаждет подтолкнуть Францию к войне с Англией.

«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

И всё же, чтобы ни говорили зануды-пуристы, сверяющие с лупой новый фильм на соответствие оригинальному тексту, по духу это вполне себе экранизация Дюма. С витиеватыми учтивостями, галантными соперниками, потрясающе красивыми нарядами и непременной романтической линией (возлюбленную Д'Артаньяна Констанцию Бонасье играет Лина Кудри из «Французского вестника» Уэса Андерсона).

Читать Рецензия на «Французского вестника»
Похождения мушкетеров даже прерывается клиффхэнгером, «на самом интересном месте» — то есть именно так, как этот роман с продолжением изначально публиковался в газете Le Siecle. Все актеры тоже на своих местах — кастинг не вызывает вопросов. Разве что у Касселя получился слегка староватый Атос, но в этом видится некий семейный привет: его отец Жан-Пьер Кассель успел побывать Людовиком XIII в «Трех мушкетерах» (1973) Ричарда Лестера и Д'Артаньяном в «Сирано и Д'Артаньяне» (1964) Абеля Ганса.

«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

Режиссер Мартен БурбулонЭйфель» с Дюрисом в главной роли) и оператор Николя БольдюкВраг» Дени Вильнева) отказались от гламурного видеоряда в пользу чуть грязноватой палитры, а сцену поединка, прервавшего дуэль мушкетеров с Д'Артаньяном, они сняли одним планом — в лучших традициях корейских экшнов. Конечно, неизбежны сравнения с нежно любимым фильмом Юнгвальда-Хилькевича заставят тосковать о песне про графский парк и черный пруд или молодом Михаиле Боярском, кричащем «Констанция!». Да и «Три мушкетера» Лестера были поироничней — и лучше передавали чумазость немытой Франции XVII века.

Смотреть онлайн «Три мушкетера: Д'Артаньян»
При всех этих помехах памяти, новые «Мушкетеры» имеют полное право на существование, не являясь ни богохульством, ни аберрацией — в отличие, скажем, от американского 3D-фильма Пола У.С. Андерсона. А главное — не дают заскучать, что при двухчасовом хронометраже и хорошо известном сюжете уже является достижением. Остается только пожелать, чтобы в продолжении, которое выйдет в декабре, все эти положительные качества сохранились неизменными.

«Три мушкетёра: Д'артаньян»

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обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   1.05.2023 - 11:59
... Ваш друг Антуан Луи, ничего не придумал. не он её автор, и она появилась раньше его. Все правильно написано, но вы решили вставить своих пять знающих копеек) читать далее>>
№ 6
Vladislav [XzedX] (Москва)   7.04.2023 - 12:21
... Маховецкий, о, вот это Вы тему конечно подняли, с гильотинами и временем ее изобретения, класс. Но это же не про нее фильм, а про: «Молодой гасконский дворянин по фамилии д’Артаньян присоединяется к... читать далее>>
№ 5
Маховецкий   6.04.2023 - 14:04
... Вы правы, конечно. Но в фильме хотят гиотинировать не Дюма, а благородного Атоса. Поэтому меняю по нему. Хотя, нужно ещё посмотреть насколько он будет благороден. читать далее>>
№ 4
Гестас   6.04.2023 - 13:51
... Странный у Вас стиль. Такое ощущение, что изобретение гильотины Вы припысываете "другому писателю" в пику Дюма:). У гильотины есть конкретный "автор" - Хирург Антуан Луи. "Шотландская... читать далее>>
№ 3
Киноман1985   6.04.2023 - 13:27
... Вы не правы. Гильотина была изобретена, намного раньше чем написали первое произведение про Д'Артаньяна и не Дюмой, а другим писателем. И было это в 1700 году, а гильотину уже применяли в Шотландии,... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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22 пули: БессмертныйВрагД'Артаньян и три мушкетёраИмяМушкетёрыСеверный бастионСирано и д'АртаньянТри мушкетёраТри мушкетёра: Д'АртаньянФранцузский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»Эйфель

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«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники фотографии
«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники фотографии
«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники фотографии
«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники фотографии
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