«Три мушкетера: Д'Артаньян»: Французские вестники

Перьям на шляпах и скрипучим седлам приготовиться: на телеэкраны въезжают новые «Три мушкетера» — первая глава размашистой экранизации с родины Александра Дюма. Каким получился «Д'Артаньян» и можно ли войти в старый пруд многократно, рассказывает Дмитрий Карпюк.
Дождливой ночью, едва приехав в Париж из Гаскони, юный Д'Артаньян (Франсуа Севиль
из «Северного бастиона
» и «Сделано во Франции
») кидается защищать белокурую даму в карете. За свои старания он получает пулю и оказывается на дне трупной ямы. Конечно, было бы крайне оригинально, если в новой киноверсии романа Александра Дюма
главного героя убивали еще до знакомства, но нет — пулю остановил молитвенник, а вот на вылезшего из могилы гасконца никто найти управу не может. Вручив рекомендательное письмо начальнику мушкетеров, он умудряется за считанные минуты оскорбить подряд Атоса (Венсан Кассель
), Портоса (Пио Мармай
) и Арамиса (Ромен Дюрис
) — и получает три вызова на дуэль, которая, как мы помним, становится началом прекрасной дружбы. В итоге каноническому квартету предстоит спасти не только репутацию королевы Анны (Вики Крипс
) от козней кардинала Ришелье (Эрик Рюф
), но и жизнь Атоса, подставленного недругами под лезвие гильотины. И путь их будет тернист — во многом благодаря стараниям коварной Миледи (графически зловещая Ева Грин
).
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«22 пули: Бессмертный»
Сценаристам Матьё Делапорту
и Александру де ла Пательеру
, уже сработавшимся на драме «Имя
» и боевике «22 пули: Бессмертный
» с Жаном Рено
, нельзя отказать в полете фантазии. Дуэт постарался, при всем уважении к первоисточнику, добавить в до боли знакомую историю новые приключения (заговор гугенотов) и даже персонажей: например, коварного брата глуповатого короля Людовика XIII (забавная роль Луи Гарреля
), который жаждет подтолкнуть Францию к войне с Англией.
И всё же, чтобы ни говорили зануды-пуристы, сверяющие с лупой новый фильм на соответствие оригинальному тексту, по духу это вполне себе экранизация Дюма. С витиеватыми учтивостями, галантными соперниками, потрясающе красивыми нарядами и непременной романтической линией (возлюбленную Д'Артаньяна Констанцию Бонасье играет Лина Кудри
из «Французского вестника
» Уэса Андерсона
).
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Рецензия на «Французского вестника»
Похождения мушкетеров даже прерывается клиффхэнгером, «на самом интересном месте» — то есть именно так, как этот роман с продолжением изначально публиковался в газете Le Siecle
. Все актеры тоже на своих местах — кастинг не вызывает вопросов. Разве что у Касселя получился слегка староватый Атос, но в этом видится некий семейный привет: его отец Жан-Пьер Кассель
успел побывать Людовиком XIII в «Трех мушкетерах
» (1973) Ричарда Лестера
и Д'Артаньяном в «Сирано и Д'Артаньяне
» (1964) Абеля Ганса
.
Режиссер Мартен Бурбулон
(«Эйфель
» с Дюрисом в главной роли) и оператор Николя Больдюк
(«Враг
» Дени Вильнева
) отказались от гламурного видеоряда в пользу чуть грязноватой палитры, а сцену поединка, прервавшего дуэль мушкетеров с Д'Артаньяном, они сняли одним планом — в лучших традициях корейских экшнов. Конечно, неизбежны сравнения с нежно любимым фильмом Юнгвальда-Хилькевича
заставят тосковать о песне про графский парк и черный пруд или молодом Михаиле Боярском
, кричащем «Констанция!». Да и «Три мушкетера» Лестера были поироничней — и лучше передавали чумазость немытой Франции XVII века.
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«Три мушкетера: Д'Артаньян»
При всех этих помехах памяти, новые «Мушкетеры» имеют полное право на существование, не являясь ни богохульством, ни аберрацией — в отличие, скажем, от американского 3D-фильма Пола У.С. Андерсона
. А главное — не дают заскучать, что при двухчасовом хронометраже и хорошо известном сюжете уже является достижением. Остается только пожелать, чтобы в продолжении, которое выйдет в декабре, все эти положительные качества сохранились неизменными.
«Три мушкетёра: Д'артаньян»
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