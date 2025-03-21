Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Прямой эфир»: Игра на выживание в городе мертвых

Спутник телезрителя >>
21 марта 2025
Камерный триллер «Прямой эфир» — новая полнометражная работа режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна. Сюжет разворачивается на Кавказе, где популярный блогер готов променять человеческую жизнь на просмотры в социальных сетях.

«Прямой эфир»: Игра на выживание в городе мертвых

Без топа и хайпа нет жизни – уверен молодой автоблогер Егор (Павел Чернышев), который привык измерять ценность людей лайками. Для него обычное дело пожелать хейтерам смерти и послать своего менеджера, которая всеми силами пытается найти горе-подопечному новых рекламодателей. В надежде поднять охваты блога Егор едет на Кавказ, чтобы подрифтовать на машине в горах. Вот только гордая менеджер слов на ветер не бросает и в воспитательных целях оставляет парня без авто – и как следствие без «годного контента». Наобещав подписчиком крутые обзоры, парень все же отправляется в горы и просто снимает все вокруг в компании сопровождающего Сани (Кирилл Кяро), которого в аэропорту принимает за своего фаната, поскольку тот просит сделать совместное селфи для маленькой дочки. В этой короткой поездке по Северной Осетии, разумеется, без конфликтов не обходится – и водитель джипа высаживает Егора и Сашу у некрополя в селе Даргавс, также именуемом «Городом мертвых». Пытаясь просто выполнять свою работу и сопровождать «звезду», Саша получает лишь оскорбления и угрозы в виде «иска за испорченный контент».

Смотреть онлайн Фильм «Прямой эфир»
Желаемого материала блогеру заснять не удается. Как вдруг щелчок – и Саша понимает, что встал на боевую мину. Телефон у мужчины разрядился, и теперь его судьба оказывается в руках Егора, который не спешит вызывать МЧС, зато начинает прямой эфир с говорящей подписью «мужик встал на мину». Спасательные службы, по его мнению, испортят трансляцию, продолжающую набирать все больше и больше просмотров. Рычагом давления на Сашу становится его маленькая дочка, которая смотрит эфир и переживает за папу. Так что герой послушно стоит на мине, а Егор ради просмотров и денег разыгрывает шоу, где лайки дороже жизни.

«Прямой эфир»: Игра на выживание в городе мертвых


В этом камерном триллере Карен Оганесян делает ставку на саспенс, что ему успешно удавалось в сериале «Игра на выживание». Правила схожи: победит – то есть выживет – тот, кто останется человеком. Как и в финале первого сезона «Игры», пистолет, направленный на соперника, может выстрелить в тебя, потому что за ходом противостояния наблюдает кто-то еще. Из персонажа Чернышева авторы фильма изначально вымарывает все человеческое, делая из блогера бездушное существо, для которого мир вращается вокруг телефона. Это превращает пресловутый конфликт поколений и отчасти сам фильм в социальный ролик о вреде соцсетей и последствиях дурного поведения. В первой части картины рупором здравого смысла становится отчаявшийся герой Кяро, стоящий на мине более трех часов. Сперва может показаться, что кара настигнет лишь Егора, но Оганесян последовательно переворачивает игру, демонстрируя, что у с виду добродушного семьянина Саши есть свои скелеты в шкафу и вина за содеянное не имеет срока давности. В конечном итоге «Прямой эфир» — напряженная история о неминуемом возмездии с кричащим социальным подтекстом.

«Прямой эфир»

версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 22:58
... ну зачем сразу в 15 век? Просто блогерства на сегодняшний день чересчур много и это надо убирать - молодёжь тупеет и думает, что можно заколачивать бешенные деньги всего лишь снимая видосики. читать далее>>
№ 5
Эльза Эльзова   21.03.2025 - 18:04
Зачем снимать кино про выродков, у которых всё хорошо? Нам таких и в жизни хватает, вот советские годы снимали правильное кино, а сейчас про уродов, которые радуются жизни и им ничего плохого жизнь не... читать далее>>
№ 4
Тина Суоло   3.08.2024 - 02:07
Бредятина. Нет и не было никогда мин, которые взрываются после снятия ноги. Они все взрываются сразу же! читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   1.05.2023 - 11:58
... жестокость бывает и не такая. здесь скорее решили показать отрицательным блогерство, как род занятия. как оно влияет на молодежь, то есть давайте возвращаться в 15 век. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   8.04.2023 - 10:24
вот так односторонне показывать блогеров да и вообще молодых людей - это кощунство, не бывает такой жестокости от молодого поколения. сам режиссер решил снять это для старшего поколения, чтобы в очередной... читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Кирилл Кяро наступает на боевую мину в эксклюзивном отрывке фильма «Прямой эфир»
В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко
«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля
Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
«Игра на выживание-2»: Новичкам не везет
Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новый сезон»
Кирилл Кяро и Павел Чернышёв проведут «Прямой эфир» с Кареном Оганесяном
Поиск по меткам
Мария БороденкоРоссийские фильмы
персоны
Кирилл КяроКарен ОганесянПавел Чернышёв (II)
фильмы
Игра на выживаниеПрямой эфир

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.
Виталий Мелик-Карамов
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мелик-Карамов.
Константин Адам
20 марта ушёл из жизни актёр Константин Адам.
Вадим Жук
20 марта ушёл из жизни актёр Вадим Жук.

День рождения >>

Алексей Богданович
Николай Волков (старший)
Арчил Гомиашвили
Тарас Денисенко
Дарья Егорова
Анна Роскошная
Марьяна Спивак
Екатерина Стулова
Борис Тенин
Сара Бакстон
Серена Гранди
Ричард Греко
Корин Клери
Джоан Кроуфорд
Стивен Стрейт
Зыгмунт Хюбнер
все родившиеся 23 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен