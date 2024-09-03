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Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

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3 сентября 2024
«Вызов» – первый российский фильм, ради которого на орбиту летали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Масштаб съемок, производственный бюджет с участием не только мощи Первого канала, но и Роскомоса, а также реальные космонавты, чьи «планы» пришлось изменить из-за этой кинопроизводственной необходимости, намекали на то, что «Вызов» станет сенсацией. Однако фильм Клима Шипенко пусть и с виртуозно стоящей или развевающейся в невесомости укладкой Пересильд не претендует на звание отечественной «Гравитации», представляя из себя симбиоз всех самых популярных в России жанров – от медицинской мелодрамы до фильма-катастрофы, где не могут поговорить без космоса.

Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

Женя Беляева (Пересильд) живет с дочкой-подростком (Варвара Володина) и мамой-сердечницой (Елена Валюшкина) и тянет на себе женское хозяйство, однако на работе она – торакальный хирург – вместе с коллегой Владиславом Николаевым (Милош Бикович) проводит уникальные операции. Профессионализм врачей неожиданно оценивают на высоком уровне и вызывают на срочное совещание в Роскосмос. На МКС Олег Богданов (герой Российской Федерации Олег Новицкий, с которым киноэкипаж затем вернулся на землю) при выходе в открытый космос получил серьезную травму, так что его жизнь в невесомости под угрозой, да и срочного возвращения на землю организм может не выдержать. По крайней мере Женя Беляева, смело берущая слово на чисто мужском совещании, в этом уверена. Чиновники, а главным образом конструктор Волин (Владимир Машков), неожиданно с доводами Жени соглашаются и решаются на невозможное: отправить в космос хирурга, который в обстоятельствах невесомости проведет Богданову операцию, чтобы тот смог уже без угрозы для жизни вернуться на Землю для восстановления. Теперь только осталось выбрать, кто же сможет в довольно экстремальном и ограниченном по времени режиме – а состояние Богданова ухудшается с каждым днем – полететь в космос.

Смотреть онлайн «Вызов» Клима Шипенко
Этот сюжет, занимающий добрую половину фильма, впрочем, интригой особо и не назовешь. В октябре 2021 года все мы в прямом эфире видели, как Юлия Пересильд отправилась с Байконура покорять еще не изведанные кино высоты. Но законы жанра диктуют свои правила. Так в земной части «Вызова» и появляется команда претендентов на космический полет – естественно, сплошь мужчин. Тут и флегматичный Артур Бесчастный, кажется, особенно не рвущийся на МКС, и Максим Стоянов, чей герой то и дело бравирует своим сходством с Гагариным, и комичный «армянин», пропускающий ради такого дела свадьбу друга, в исполнении Беника Аракеляна, и, конечно, Милош Бикович, чей Николаев – главный, по крайней мере по сюжету фильма, претендент на легендарный полет. Пока парни тренируются и один за другим выбывают из космической гонки, единственная женщина Женя Беляева прорабатывает механику операции, очевидно, во многом похожую на подготовку к съемкам «Вызова» на борту МКС. Консультантом киношных хирургов и реальной съемочной группы стал Антон Шкаплеров (все реальные космонавты, кстати, на удивление неплохо сыграли свои роли), который как раз – и в кино, и в жизни – «доставил» Пересильд на станцию, хотя как шутят в фильме, МКС расшифровывается как международный космический склад.

Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

Действительно, сцены, снятые уже непосредственно в космосе, в самом начале поражают суперзамкнутым и довольно-таки захламленным пространством. И, наверное, именно такие бытовые, приземленные вещи и можно назвать главным открытием этого первого фильма, снятого в космосе. Пафосной героической романтики создатели «Вызова» всячески избегают и нивелируют этот во всех смыслах производственный подвиг обязательными шутками, главная из которых, конечно, в том, что Женя Беляева не стала пугать маму-сердчечницу космическими испытаниями, а сказала ей, что просто полетела в командировку на Байкал.

«Вызов», кстати, довольно иронично встраивается и в актуальную для наших «космических» фильмов тему неспособности вести диалог и в любой непонятной ситуации улетать куда подальше, в идеале, естественно, в космос. Как было, например, в недавней «Мире», где герой Анатолия Белого отправился в такую «командировку» просто потому, что не мог найти общий язык с дочерью. В «Вызове» нарочито подробно проговаривают всю техническую часть операции, но при этом умещают истинные мотивы «путешествия» Жени Беляевой в короткие черно-белые флэшбеки, рассказывающие о травме героини Юлии Пересильд. Психотерапевта, например, для нее – врача – даже не стали придумывать. Да и зачем, с такой огромной поддержкой «Роскосмоса», а также банка «Тинькоф» и мобильного оператора «Мегафон», чья рекламная интеграция в «Вызове» выглядит, как в самых популярных проектах короля продакт-плейсмента Тимура Бекмамбетова.

Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

Фильм Шипенко будто бы подводит черту под всем массовым российским кинематографом новейшего времени. Космос есть, соревнование, пусть и не совсем уж спортивное, тоже на месте, как и медицинский процедурал, пользующийся сериальной популярностью, находится место даже для цитат из «Брата-2». Владимир Машков в роли своеобразного «тренера» на месте, звезда «Холопа» Милош Бикович представлен теперь не комедийным мажором, а героем лирическим, не хватает в кадре только, пожалуй, Чебурашки, но он, с другой стороны, уже и летал в космос два раза.

При этом создатели фильма, на этапе подготовки, очевидно, подразумевающегося и как актуальный международный проект, бросают своеобразный «вызов» и вечной проблеме российских блокбастеров, где женщинам отведена лишь роль второго плана. Здесь Женя Беляева в исполнении Юлии Пересильд – полноценная главная героиня. Хотя и путь ее в космос так или иначе связан с мужчинами и принятыми им решениями, да и вообще по всему «Вызову», который реально можно назвать квинтэссенцией всех российских блокбастеров, так или иначе разбросаны сексистские выпады. «Где есть русская женщина – там всегда есть притяжение», – ближе к финалу картины заявляет герой Александра Балуева, играющего чуть ли не начальника «Роскосмоса». И это относится не только к обстоятельствам невесомости, в которых снимался проект и проводилась кинооперация, но и к романтической линии, без которой сложно представить кассовый фильм, каким «Вызов», очевидно станет. При такой-то космической поддержке.

«Вызов». Трейлер №2

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обсуждение >>
№ 12
Вячеслав Винокуров   18.06.2023 - 23:11
После Вызова куароновская Гравитация выглядит легковесно и театрально ) Отличный фильм, Шипенко и Пересильд умницы, смотрел с замиранием сердца - "только бы не накосячили"... и все было классно... читать далее>>
№ 11
Maestris   17.05.2023 - 09:03
Актрису наверное только за то, что она ПЕРЕСИЛЬд. Типа Вызов, Пересиль. читать далее>>
№ 10
Лена Ник (Красноярск)   30.04.2023 - 21:15
... Согласна. Шикарный фильм - мощный и одновременно душевный. Не чета пластмасссовой голливудщине читать далее>>
№ 9
Киноман1985   27.04.2023 - 13:52
Честно, я так и не понял мнения автора статьи. Какое кино на его взгляд положительное или негативное. Много сказано, разобрали кино до мелких косточек. читать далее>>
№ 8
Natalia efaf   23.04.2023 - 17:56
Наконец в кинотеатры пришли люди, такие как я, не находившие для себя ничего интересного в американских супергероях и боевиках. Спасибо создателям фильма, Юлии Пересильд, Антону Шипенко и "Роскосмосу"... читать далее>>
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Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах фотографии
Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах фотографии
Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах фотографии
Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах фотографии
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