Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах

«Вызов» – первый российский фильм, ради которого на орбиту летали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Масштаб съемок, производственный бюджет с участием не только мощи Первого канала, но и Роскомоса, а также реальные космонавты, чьи «планы» пришлось изменить из-за этой кинопроизводственной необходимости, намекали на то, что «Вызов» станет сенсацией. Однако фильм Клима Шипенко пусть и с виртуозно стоящей или развевающейся в невесомости укладкой Пересильд не претендует на звание отечественной «Гравитации», представляя из себя симбиоз всех самых популярных в России жанров – от медицинской мелодрамы до фильма-катастрофы, где не могут поговорить без космоса.
Женя Беляева (Пересильд) живет с дочкой-подростком (Варвара Володина
) и мамой-сердечницой (Елена Валюшкина
) и тянет на себе женское хозяйство, однако на работе она – торакальный хирург – вместе с коллегой Владиславом Николаевым (Милош Бикович
) проводит уникальные операции. Профессионализм врачей неожиданно оценивают на высоком уровне и вызывают на срочное совещание в Роскосмос. На МКС Олег Богданов (герой Российской Федерации Олег Новицкий
, с которым киноэкипаж затем вернулся на землю) при выходе в открытый космос получил серьезную травму, так что его жизнь в невесомости под угрозой, да и срочного возвращения на землю организм может не выдержать. По крайней мере Женя Беляева, смело берущая слово на чисто мужском совещании, в этом уверена. Чиновники, а главным образом конструктор Волин (Владимир Машков
), неожиданно с доводами Жени соглашаются и решаются на невозможное: отправить в космос хирурга, который в обстоятельствах невесомости проведет Богданову операцию, чтобы тот смог уже без угрозы для жизни вернуться на Землю для восстановления. Теперь только осталось выбрать, кто же сможет в довольно экстремальном и ограниченном по времени режиме – а состояние Богданова ухудшается с каждым днем – полететь в космос.
Смотреть онлайн
«Вызов» Клима Шипенко
Этот сюжет, занимающий добрую половину фильма, впрочем, интригой особо и не назовешь. В октябре 2021 года все мы в прямом эфире видели, как Юлия Пересильд отправилась с Байконура покорять еще не изведанные кино высоты. Но законы жанра диктуют свои правила. Так в земной части «Вызова» и появляется команда претендентов на космический полет – естественно, сплошь мужчин. Тут и флегматичный Артур Бесчастный
, кажется, особенно не рвущийся на МКС, и Максим Стоянов
, чей герой то и дело бравирует своим сходством с Гагариным, и комичный «армянин», пропускающий ради такого дела свадьбу друга, в исполнении Беника Аракеляна
, и, конечно, Милош Бикович, чей Николаев – главный, по крайней мере по сюжету фильма, претендент на легендарный полет. Пока парни тренируются и один за другим выбывают из космической гонки, единственная женщина Женя Беляева прорабатывает механику операции, очевидно, во многом похожую на подготовку к съемкам «Вызова» на борту МКС. Консультантом киношных хирургов и реальной съемочной группы стал Антон Шкаплеров (все реальные космонавты, кстати, на удивление неплохо сыграли свои роли), который как раз – и в кино, и в жизни – «доставил» Пересильд на станцию, хотя как шутят в фильме, МКС расшифровывается как международный космический склад.
Действительно, сцены, снятые уже непосредственно в космосе, в самом начале поражают суперзамкнутым и довольно-таки захламленным пространством. И, наверное, именно такие бытовые, приземленные вещи и можно назвать главным открытием этого первого фильма, снятого в космосе. Пафосной героической романтики создатели «Вызова» всячески избегают и нивелируют этот во всех смыслах производственный подвиг обязательными шутками, главная из которых, конечно, в том, что Женя Беляева не стала пугать маму-сердчечницу космическими испытаниями, а сказала ей, что просто полетела в командировку на Байкал.
«Вызов», кстати, довольно иронично встраивается и в актуальную для наших «космических» фильмов тему неспособности вести диалог и в любой непонятной ситуации улетать куда подальше, в идеале, естественно, в космос. Как было, например, в недавней «Мире
», где герой Анатолия Белого
отправился в такую «командировку» просто потому, что не мог найти общий язык с дочерью. В «Вызове» нарочито подробно проговаривают всю техническую часть операции, но при этом умещают истинные мотивы «путешествия» Жени Беляевой в короткие черно-белые флэшбеки, рассказывающие о травме героини Юлии Пересильд. Психотерапевта, например, для нее – врача – даже не стали придумывать. Да и зачем, с такой огромной поддержкой «Роскосмоса», а также банка «Тинькоф» и мобильного оператора «Мегафон», чья рекламная интеграция в «Вызове» выглядит, как в самых популярных проектах короля продакт-плейсмента Тимура Бекмамбетова
.
Фильм Шипенко будто бы подводит черту под всем массовым российским кинематографом новейшего времени. Космос есть, соревнование, пусть и не совсем уж спортивное, тоже на месте, как и медицинский процедурал, пользующийся сериальной популярностью, находится место даже для цитат из «Брата-2
». Владимир Машков в роли своеобразного «тренера» на месте, звезда «Холопа
» Милош Бикович представлен теперь не комедийным мажором, а героем лирическим, не хватает в кадре только, пожалуй, Чебурашки, но он, с другой стороны, уже и летал в космос два раза.
При этом создатели фильма, на этапе подготовки, очевидно, подразумевающегося и как актуальный международный проект, бросают своеобразный «вызов» и вечной проблеме российских блокбастеров, где женщинам отведена лишь роль второго плана. Здесь Женя Беляева в исполнении Юлии Пересильд – полноценная главная героиня. Хотя и путь ее в космос так или иначе связан с мужчинами и принятыми им решениями, да и вообще по всему «Вызову», который реально можно назвать квинтэссенцией всех российских блокбастеров, так или иначе разбросаны сексистские выпады. «Где есть русская женщина – там всегда есть притяжение
», – ближе к финалу картины заявляет герой Александра Балуева
, играющего чуть ли не начальника «Роскосмоса». И это относится не только к обстоятельствам невесомости, в которых снимался проект и проводилась кинооперация, но и к романтической линии, без которой сложно представить кассовый фильм, каким «Вызов», очевидно станет. При такой-то космической поддержке.
«Вызов». Трейлер №2
обсуждение >>