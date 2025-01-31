что почитать?

В ночь с 8 на 9 июня, 00:30, Россия-1

«Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига

Креативный директор Balenciaga и его музы

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Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

Живопись и жизнь, сбивающие с ног — к выходу фильма «Моди. Три дня на крыльях безумия»