Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка

Спутник телезрителя >>
25 сентября 2025
«14+ Продолжение» — сиквел ставшего в свое время чуть ли не культовым фильма Андрея Зайцева про первую любовь. За прошедшие с премьеры первой части 8 лет исполнитель главной роли Глеб Калюжный превратился из дебютанта в заметного российского артиста, в послужном списке которого сериалы «Территория», «Новенький», «Вампиры средней полосы» и многие другие проекты. Для его героя Леши прошло чуть меньше лет, зато перемены куда более разительные — теперь ему не до подростковых глупостей, да и любовь подождет, ведь сперва надо отдать долг родине.

«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка

Проснувшись в холодном поту после кошмарного сна, в котором он — молодой безработный отец, 18-летний Леша (Калюжный) попадает в не менее суровую реальность. Грохот от затяжного ремонта не сравнится с криками невротичной мамы «на слезе» (Ольга Озоллапиня), причитающей то по поводу беспорядка в комнате, то из-то того, что сын опоздает в институт — выгонят ведь, придется идти в армию. Но, оказывается, Леха и два его старинных приятеля Дрон (Владимир Гарцунов) и Витек (Даниил Пикула) только о том и мечтают. Поэтому молодой человек в тот же день забирает документы из ненавистного «педа» — повестка уже пришла, осталось сообщить близким. Мама в истерике и запрещает — в какой-то момент даже притащит домой дядю Валеру (Дмитрий Блохин) из военкомата и всучит ему взятку. Есть еще Вика (Ульяна Васькович) — та самая первая любовь из первой части «14+», которая по сюжету сиквела стала актрисой, встречается с партнером по съемкам (Сергей Новосад) и информацию от Леши воспринимает с равнодушным комментарием в духе «ну, сходи, может, повзрослеешь». Обескураженный осознанием того, что любовь все-таки прошла, без пяти минут солдат в расстроенных чувствах садится в автобус, где становится свидетелем дерзкой кражи телефона у девушки. И берется ей помочь — подрабатывающая курьером студентка «Гнесинки», баянистка Настя (Полина Гухман) превратит жизнь Лехи в бесконечную погоню под несмолкаемый саундтрек своей болтовни и в череду курьезных и романтических приключений. Которые, однако, не смогут сбить парня с намеченного пути. Сначала — долг родине, потом — все остальное.

Смотреть онлайн Фильм «14+ Продолжение»
Новый фильм Андрея Зайцева упорно прикидывается все той же подростковой мелодрамой, которой был первый «14+»: на постере, в трейлере, в синопсисе ни намека на линию с армией — сплошная любовь, даже, можно подумать, любовный треугольник. На деле у Васькович экранного времени меньше, чем у полукомического героя Ивана Кукуева, который играет непутевого рабочего, делающего в квартире у Леши ремонт, больше похожий на демонтаж. История с Настей — несомненно романтическая и нелепо трогательная, как и полагается возрасту персонажей, однако, чтобы добраться до чувственной части, придется перетерпеть героический актерский подвиг Полины Гухман, играющей не просто непоседу, а девочку на грани нервного срыва, обескураживающе шумную, порывистую, метущуюся неудачницу, попадающую в бесконечные передряги и утягивающую за собой остолбеневшего от такого напора и энергии Лешу.

«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка

Впрочем, несмотря на поглощающую пространство в сценах со своим участием Настю-Гухман, главным сюжетом все равно остается тот, что про сборы Леши в армию. Ни мама, ни новая девушка не могут убедить парня отказаться от идеи. У него другие моральные авторитеты: нетрезвый сосед (Дмитрий Архангельский) у мусоропровода сказал «не служил — не мужик», а такая же пьяненькая мамина подруга тетя Света (Анна Рудь) нашептала на балконе, пока безутешная мать не слышит, что родину кто-то должен защищать. И привела сомнительный пример — ее сынок-герой из Чечни не вернулся, но Леха точно вернется, бояться не стоит. Как по заказу объявляется и нерадивый папаша (Сергей Пинчук), когда-то бросивший жену с маленьким Лешей, а теперь ставший голосом радиостанции «Мужик», — это несоответствие тоже фрустрирует молодого человека, и батю он, конечно, простит, но и по его пути не пойдет. Путь мужика должен быть прямым, а не извилистым, и начинаться со срочной службы.

Читать Просто дети стали старше: Рецензия на фильм «14+»
Попытка замолчать тему фильма в настоящее время выглядит вполне логичной и объяснимой, в отличие от идеи в целом снимать кино с подобным посылом. Судя по звучащей в кадре музыке из «Я шагаю по Москве» и сцены из «Курьера» Шахназарова, над которой рыдает мама Леши, Зайцев замахнулся на поколенческое высказывание. Только вот, кажется, ошибся с поколением и временем.

«14+ Продолжение»

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   27.04.2023 - 13:44
"Только вот, кажется, ошибся с поколением и временем." это верно подмечено. музыка из классического фильма, смотрится не к месту, в кино, которое рядом не стоит с хитами прошлого, настоящего... читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.04.2023 - 14:39
Не понимаю до конца всю историю. Начала не смотрел, а продолжение в таком случае не очень интересно. Может и не плохая сказочка. читать далее>>
№ 3
Dima111   24.04.2023 - 10:29
А неплохо получилось. В первой части актер совсем малышом был,на 14 лет даже и не тянул. А вот девушка порадовала своим появлением во второй части. Жаль,что у них ничего не сложится. читать далее>>
№ 2
babydylnova   24.04.2023 - 10:03
Я как-то сразу осуждала эту идею, совсем забыв, что в первой части Калюжный тоже снимался. Выглядит очень даже. Особенно для тех, кому понравился первый фильм. Очень миленько. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   23.04.2023 - 17:47
ну отчасти наверное это даже прикольно, что они решили сделать продолжение. И даже звучит как-то не особенно абсурдно, как могло бы быть читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение»
45 — трудный возраст: 10 лучших фильмов ММКФ-2023
Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля
«14+»: Просто дети стали старше
«Блокадный дневник»: Ты, живущий
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Понятия онемевшего мира: Сергей Бодров-младший — постсоветский Адам
Плакать нельзя: 100 российских фильмов 2022 года
Глеб Калюжный: «Я точно не устал от профессии, подвымотался, но это поправимо отпуском»
Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале
«Все нормально» - «Хуже всех»: Питчинг дебютных игровых проектов в Министерстве культуры
«Блокадный дневник», «Дюна» и «Безумное кино для взрослых»: что смотреть осенью в прокате
Шандор Беркеши: «Лучше плохо снять хороший фильм, чем хорошо – плохой»
Глеб Калюжный исполнит главную роль в продолжении подростковой мелодрамы «14+»
Фильмы «Зови меня Дрозд» и «14+» вошли в программу кинофестиваля «Край света. Запад»
Подростковая драма «Светлячок» с Ариной Фёдоровой доступна онлайн
«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони
ММКФ-2020: «Блокадный дневник». Ты, живущий
Фестиваль неунывающий: 25 лучших фильмов ММКФ-2020
Минкультуры все-таки поддержит фильмы Хомерики, Кудряшовой и Андреасяна
Поиск по меткам
ММКФ-2023Наталия ГригорьеваРоссийские фильмысиквел
персоны
Дмитрий АрхангельскийДмитрий БлохинУльяна ВаськовичВладимир ГарцуновПолина ГухманАндрей ЗайцевГлеб КалюжныйИван КукуевСергей НовосадОльга ОзоллапиняДаниил ПикулаСергей ПинчукАнна Рудь
фильмы
14+14+ Продолжение

фотографии >>
«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка фотографии
«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка фотографии
«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка фотографии
«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram