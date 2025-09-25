«14+ Продолжение»: Актуальная повесточка

«14+ Продолжение» — сиквел ставшего в свое время чуть ли не культовым фильма Андрея Зайцева про первую любовь. За прошедшие с премьеры первой части 8 лет исполнитель главной роли Глеб Калюжный превратился из дебютанта в заметного российского артиста, в послужном списке которого сериалы «Территория», «Новенький», «Вампиры средней полосы» и многие другие проекты. Для его героя Леши прошло чуть меньше лет, зато перемены куда более разительные — теперь ему не до подростковых глупостей, да и любовь подождет, ведь сперва надо отдать долг родине.
Проснувшись в холодном поту после кошмарного сна, в котором он — молодой безработный отец, 18-летний Леша (Калюжный) попадает в не менее суровую реальность. Грохот от затяжного ремонта не сравнится с криками невротичной мамы «на слезе» (Ольга Озоллапиня
), причитающей то по поводу беспорядка в комнате, то из-то того, что сын опоздает в институт — выгонят ведь, придется идти в армию. Но, оказывается, Леха и два его старинных приятеля Дрон (Владимир Гарцунов
) и Витек (Даниил Пикула
) только о том и мечтают. Поэтому молодой человек в тот же день забирает документы из ненавистного «педа» — повестка уже пришла, осталось сообщить близким. Мама в истерике и запрещает — в какой-то момент даже притащит домой дядю Валеру (Дмитрий Блохин
) из военкомата и всучит ему взятку. Есть еще Вика (Ульяна Васькович
) — та самая первая любовь из первой части «14+», которая по сюжету сиквела стала актрисой, встречается с партнером по съемкам (Сергей Новосад
) и информацию от Леши воспринимает с равнодушным комментарием в духе «ну, сходи, может, повзрослеешь
». Обескураженный осознанием того, что любовь все-таки прошла, без пяти минут солдат в расстроенных чувствах садится в автобус, где становится свидетелем дерзкой кражи телефона у девушки. И берется ей помочь — подрабатывающая курьером студентка «Гнесинки», баянистка Настя (Полина Гухман
) превратит жизнь Лехи в бесконечную погоню под несмолкаемый саундтрек своей болтовни и в череду курьезных и романтических приключений. Которые, однако, не смогут сбить парня с намеченного пути. Сначала — долг родине, потом — все остальное.
Смотреть онлайн
Фильм «14+ Продолжение»
Новый фильм Андрея Зайцева упорно прикидывается все той же подростковой мелодрамой, которой был первый «14+»: на постере, в трейлере, в синопсисе ни намека на линию с армией — сплошная любовь, даже, можно подумать, любовный треугольник. На деле у Васькович экранного времени меньше, чем у полукомического героя Ивана Кукуева
, который играет непутевого рабочего, делающего в квартире у Леши ремонт, больше похожий на демонтаж. История с Настей — несомненно романтическая и нелепо трогательная, как и полагается возрасту персонажей, однако, чтобы добраться до чувственной части, придется перетерпеть героический актерский подвиг Полины Гухман, играющей не просто непоседу, а девочку на грани нервного срыва, обескураживающе шумную, порывистую, метущуюся неудачницу, попадающую в бесконечные передряги и утягивающую за собой остолбеневшего от такого напора и энергии Лешу.
Впрочем, несмотря на поглощающую пространство в сценах со своим участием Настю-Гухман, главным сюжетом все равно остается тот, что про сборы Леши в армию. Ни мама, ни новая девушка не могут убедить парня отказаться от идеи. У него другие моральные авторитеты: нетрезвый сосед (Дмитрий Архангельский
) у мусоропровода сказал «не служил — не мужик
», а такая же пьяненькая мамина подруга тетя Света (Анна Рудь
) нашептала на балконе, пока безутешная мать не слышит, что родину кто-то должен защищать. И привела сомнительный пример — ее сынок-герой из Чечни не вернулся, но Леха точно вернется, бояться не стоит. Как по заказу объявляется и нерадивый папаша (Сергей Пинчук
), когда-то бросивший жену с маленьким Лешей, а теперь ставший голосом радиостанции «Мужик», — это несоответствие тоже фрустрирует молодого человека, и батю он, конечно, простит, но и по его пути не пойдет. Путь мужика должен быть прямым, а не извилистым, и начинаться со срочной службы.
Читать
Просто дети стали старше: Рецензия на фильм «14+»
Попытка замолчать тему фильма в настоящее время выглядит вполне логичной и объяснимой, в отличие от идеи в целом снимать кино с подобным посылом. Судя по звучащей в кадре музыке из «Я шагаю по Москве
» и сцены из «Курьера
» Шахназарова
, над которой рыдает мама Леши, Зайцев замахнулся на поколенческое высказывание. Только вот, кажется, ошибся с поколением и временем.
«14+ Продолжение»
обсуждение >>