«Галустян +» и другие скетч-шоу, которые скрасят ваш вечер

28 апреля в 22:00 на ТНТ выходит новое шоу «Галустян +» одного из самых популярных комиков страны Михаила Галустяна. В каждом выпуске приглашенные гости будут примерять необычные образы для скетчей, темы которых охватывают разные сферы от социальных до бытовых. Всем, кто любит жанр скетчей, мы советуем обратить внимание на проекты из нашей подборки с яркими героями и злободневным юмором.
В новом шоу культового российского комика Михаила Галустяна зрители увидят около десятка новых ярких персонажей. Среди новых героев шоу – гаишники на Рублевке, коллекторы, русские туристы и многие другие. Помимо абсолютно новых персонажей, зрители увидят и настоящих народных любимцев – неподражаемого Жорика Вартанова и вечно попадающего в переделки Александра Родионовича Бородача, который сменит работу и устроится курьером. Оба образа будут обновлены в соответствии с современными реалиями и станут еще более комичными. Среди звездных гостей шоу «Галустян +» – Константин Ивлев, Ваня Дмитриенко, Игорь Ознобихин, Владимир Селиванов, Денис Дорохов, Дмитрий Масленников, Марина Федункив, Леонид Слуцкий, Дана Абызова, Михаил Стогниенко и многие другие.
Цикл скетчей, в центре которых — комедиант Адам Коновер. В каждом выпуске он высмеивает и критикует искаженные представления о карьере, отношениях, политике и других сферах жизни. Все начинается с того, что главный герой выпуска озвучивает стереотипные выводы, навязанные СМИ и обществом, после чего возникает Адам и развенчивает все мифы. В ход идут исторические справки, цитаты экспертов и другие доводы. Хлесткое и поучительное шоу — отличный ответ на повальные fake news, наводнившие соцсети и медиа.
Хитовый скетчком нулевых, который быстро разошелся на цитаты и сделал звездами Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. «Наша Russia» коснулась множества волнующих тем: от полицейского произвола до телевидения и молодежной культуры. Сюжеты всегда были на слуху: одним они казались остроумными и злободневными, другим — токсичными и пошлыми. Тем не менее шоу резонировало, и вскоре канал ТНТ выпустил два спин-оффа — «Яйца судьбы» о московских злоключениях строителей из Средней Азии и «Бородач» про вечно похмельного охранника магазина.
Проект из шести частей, вышедший на стриминге Amazon. В фокусе австралийского скетч-шоу — моральное лицемерие, с которым мы сталкиваемся на работе, в СМИ и в повседневной жизни. Темы и контекст юморесок будет понятен в любой точке мира, хоть и играют тут в основном австралийские артисты. Сценаристы «Эффекта мотылька» катком прошлись и по агрессивной рекламе, и по токсичным конспирологам вроде адептов QAnon, и даже по новым частям «Звездных войн» (в одном из скетчей фанат саги поспорит со сценаристом).
Пожалуй, самое известное российское скетч-шоу. Автор проекта — актер Антон Лапенко, известный по сериалу «Чики». Все началось в 2019 году с небольших юморесок в его соцсетях; вскоре проект перекочевал на YouTube, где оброс мощной фанбазой и миллионными просмотрами. Визуально «Внутри Лапенко» стилизован под VHS-кино 1990-х, среди героев шоу — сотрудник НИИ, водитель экскаватора, лидер ОПГ и многие другие. Все они — комичные, немного нелепые и в то же время грустные люди, преданные своему делу, живущие в атмосфере хтони и неопределенности, хорошо знакомой по 1990-м годам. В общем, спрос на ностальгию по-прежнему высок.
Скетч-сериал комиков Кигана-Майкла Ки и Джордана Пила, получившего «Оскар» за хоррор «Прочь». Главная фишка шоу — злободневный юмор. Все пять сезонов Пил и Кей шутят о политике, расизме, американских законах и медиа, а также хлестко пародируют знаменитостей вроде Барака Обамы и Мартина Лютера Кинга. Не чужда комикам и самоирония — иногда они заводят разговор о своих семьях и идентичности. Дерзость и актуальность «Ки и Пила» оценили по достоинству: на волне популярности оно продержалось в эфире четыре года и получилось 16 номинаций на «Эмми», в двух из которых победило.
Скетч-проект, придуманный создателями шоу «6 кадров». Суть вынесена в название: авторы шутят над молодежью и ее субкультурами: гопниками, растаманами, готами, простыми студентами. Среди них есть как эпизодические, так и постоянные герои. Самые яркие – хулиганы Башка и Ржавый, которые дни напролет крутят баранку и доставляют всем неприятности, а в финале чудом поступают в ПТУ. «Даёшь молодёжь!» сразу стало народным, и это неудивительно — большую часть шуток пишут авторы, вышедшие из КВН. Последний сезон вышел в 2013 году, вскоре появилась информация о продолжении, но пока оно не запущено в работу.
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