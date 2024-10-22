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«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

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22 октября 2024
Комедийный экшн «Мама мафия» — криминальный перевертыш популярной мелодрамы «Ешь, молись, люби» с обязательными шутками про «Крестного отца», как всегда шикарной Моникой Беллуччи и пускающейся во все тяжкие Тони Коллетт в главной роли.

«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

Американка Кристин (Коллетт) живет ничем не примечательной жизнью, большую ее часть посвятив воспитанию сына, который уже уезжает из родного дома в колледж. На работе — в маркетинге фармацевтической компании — Кристин особо не уважают и отдают на пробу разве что очередные таблетки или косметику «для стареющих женщин», хотя больше в почете в патриархальной фарме препараты для улучшения эрекции. Муж — вечно пребывающий в кризисе автор никому не нужных песен — и вовсе изменяет. Так бы Кристин и мирилась со всем этим, если бы не звонок от роковой красавицы Бьянки (Беллуччи), секретаря большой итальянской семьи Бальбано, глава которой неожиданно скончался. Еще более неожиданная новость — он был дедушкой Кристин, с которым она никогда не виделась и даже не знала о том, что до этого времени он вообще был жив, так как родители еще во младенчестве увезли внучку Бальбано в США.

Смотреть онлайн «Мама мафия»
Бьянка предлагает Кристин приехать на похороны в Италию — разумеется, все будет оплачено принимающей стороной. Американка, недолго думая, соглашается, ведь Италия — ее тайная страсть, она всегда мечтала побывать на родине, которая в ее представлении обеспечит отдых в духе любимого фильма «Ешь, молись, люби», хотя последний глагол Кристин заменила бы на более сексуально активный. В общем, настроена женщина решительно – и уже на выходе из аэропорта начинает жарко флиртовать с красавчиком Лоренцо (Джулио Корсо). Осталось только отметиться на церемонии прощания с дедушкой — и весь Рим с Колизеем, пастой, джелато, вином и красивыми мужчинами принадлежит Кристин. Только вот незадача — дедушка оставил ей в наследство весь свой бизнес. И это вовсе не запущенные виноградники, значащиеся в отчетах, а целый мафиозный клан, который так не кстати вступил в противостояние с соседями-гангстерами Романо.

«Мама мафия»: Ешь, молись и люби себя

«Мама мафия», снятая режиссером первых «Сумерек» Кэтрин Хардвик, а написанная Амандой Стерс, жестко иллюстрирующей сюжет «Золушки» в фильме «Мадам» с Росси Де Пальмой и той же Тони Коллетт, — воплощение яркого, смешного, харизматичного кино, сделанного женщинами о женщинах. Это не сопливый мелодраматизм о «слабом поле», а реально «Крестная мать» — порой незадачливая, естественно, не столь жестокая, но умеющая в любой экстремальной ситуации постоять не только за себя, но за свою семью, какой бы она ни была. Пожалуй, неслучайно главным антиреференсом здесь выбран фильм «Ешь, молись, люби», который ровно перед «Американской историей ужасов» снял Райан Мерфи. Римские каникулы Кристин вполне можно было бы назвать «итальянской историей ужасов» — нелепых смертей тут хватает, но они, скорее, исключение, а вовсе не правило для «Мамы мафии».

Затюканная бытом героиня Тони Коллетт — та самая обычная женщина, чей образ популярен не только в России, но и на Западе, — вдруг обретает не просто шанс на новую жизнь, а именно возможность понять себя. И в «Маме мафии», несмотря на название, это не скатывается исключительно к криминалу. Он здесь, несмотря на все лежащие на поверхности отсылки к «Крестному отцу», проходит лишь по касательной, причем в большей степени мужской. Женщины — в исполнении Коллетт и роскошной даже в неожиданно комедийном амплуа Беллуччи — действуют намного мудрее и, как следствие, эффективнее. Настолько, что даже гангстерские соревнования мужского эго не мешают им выстроить вполне спокойный и приятный бизнес. Есть вкусную пасту и ньокки, пить собственное ароматное вино и по возможности любить. Не кого-то другого, а самих себя.

«Мама мафия»

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обсуждение >>
№ 5
babydylnova   11.05.2023 - 23:53
Какой-то неправдоподобный сюжет. Ощущение, что проходной фильм. Конечно привлекает участие Моники Беллуччи в данном проекте, но сомнения есть. Будем ждать выхода. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   11.05.2023 - 18:24
Не пойму для какого жанра больше подходит Моника Беллуччи. В комедийной роли её сложно представить, в криминальном боевике так же. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   11.05.2023 - 13:09
... вот такие мафиозии). юмор конечно условный, как у Петросяна в Смехопанораме, те кто смеётся с пальца, будет и здесь десна оголять. читать далее>>
№ 2
cheiss   11.05.2023 - 09:48
ну какие из баб главы мафиозных кланов? читать далее>>
№ 1
Pumpkin   11.05.2023 - 08:50
ооо, слушайте, ну звучит прям классно! я бы даже с удовольсвтием посмотрела, особенно с такими то актриса потрясающими. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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