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«Хитровка. Знак четырёх»: Элементарно, Станиславский

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25 августа 2023

«Хитровка. Знак четырех» Карена Шахназарова — ретро-детектив, в котором реальные исторические личности расследуют таинственные преступления в Москве начала XX века. В основе сюжета — повесть Артура Конан Дойла «Знак четырех» и репортажи прославленного московского краеведа Владимира Гиляровского. Он, к слову, в исполнении Михаила Пореченкова — один из главных действующих лиц «Хитровки». В компании Константина Станиславского, которого играет Константин Крюков, и загадочной Княжны — Анфисы Черных.

«Хитровка. Знак четырёх»: Элементарно, Станиславский

Москва, 1902 год. Станиславский и Немирович-Данченко (Александр Олешко) репетируют на сцене Московского художественного театра новую пьесу Максима Горького «На дне». Константину Сергеевичу предстоит сыграть Сатина, однако монолог «Человек — это звучит гордо» выходит в устах артиста-аристократа фальшивым, и, сказав самому себе «Не верю!», он просит коллегу познакомить его с Владимиров Алексеевичем Гиляровским. Тот, как известно, водит экскурсии по Хитровке — московским трущобам, тому самому «дну», где можно постичь персонажа и почерпнуть вдохновение для роли. На кишащих простым людом улочках Хитровки дядя Гиляй — свой человек, водит восхищенного Станиславского по ночлежкам, кабакам и рыночным развалам, попутно рассказывая о выдающихся обитателях района. Среди них, к примеру, особое внимание режиссера привлекает поющая в трактире жгучая красотка по прозвищу Княжна — дворянка по происхождению, воровка по призванию, волею судьбы выросшая в московских фавелах.

Смотреть онлайн «Хитровка. Знак четырёх»

Еле оторвав взгляд от ее декольте, герои отправляются к конечной точке маршрута — в квартиру некоего Раджи, таинственного индийца, собравшего в жилище целый музей редкостей. И находят его мертвым, точнее — убитым, причем весьма необычным образом: дротиком, смоченным в яде. Прибывшая полиция во главе с Рудниковым (Евгений Стычкин) неохотно — на Хитровке каждый день убивают без особых причин, а у такого скрытного человека, как Раджа, врагов наверняка было немало — проводит обыск. Главной подозреваемой становится Княжна, но Станиславский и Гиляровский уверены, что, несмотря на связи девушки с криминалом, она невиновна. А, значит, надо отыскать истинного убийцу, который не только отравил индийца, но и украл из тайника нечто очень ценное.

«Хитровка. Знак четырёх»: Элементарно, Станиславский

Фильм Шахназарова старомоден и, конечно, не может считаться какой-то новой интерпретацией классических произведений. В нем нет ни динамичного монтажа, ни анахронизмов и стилизаций, ни модного саундтрека и креативного дизайна. Зато есть невероятно детализированные декорации и костюмы, а главное, теплая и ламповая атмосфера детективов Конан Дойла. Эти сюжеты не устаревают, тем более что Шахназаров с соавторами не просто взяли фабулу «Знака четырех», а существенно преобразовали ее, населив новыми персонажами, тем самым переплетая вымышленный детектив с реальной историей. Взятой из репортажей Гиляровского и его жития, а также из биографии Станиславского, Немировича-Данченко, Чехова (Иван Колесников), появляющегося в одном из эпизодов, Горького, который выходит на поклон после премьеры «На дне». В каком-то смысле — капустник, но сделанный и сыгранный на удивление без пошлости и перегибов. Никто не выглядит ряженым, хотя актерский состав, что греха таить, поначалу не вызывает доверия.

Читать «Шерлок в России» — еще одна фантазия по Конан Дойлу
Однако костюмы, накладные усы, корсеты и прочие атрибуты идеально сочетаются с загадочными преступлениями в трущобах, демоническим злодеем — Англичанином (Алексей Вертков) с легким акцентом и тяжелой тростью с набалдашником, — познавательными вылазками в нынче респектабельный центр столицы, а некогда — самое ее злачное место, и даже некоторыми экзотическими персонажами, вроде Раджи — но он не один. Максимально романтизированная и условная правдоподобность, ей хочется верить и любоваться. Обязательно неспешно, ухмыляясь простым и ожидаемым шуткам, местами не столь очевидным, но все же не таким уж неожиданным сюжетным твистам. Кто бы мог подумать, что из Гиляровского и Станиславского получатся неплохие Холмс и Ватсон.

«Хитровка. Знак четырёх»: Элементарно, Станиславский

Подводит разве что финал, который — исключительно стилистически — напоминает, что руку к созданию картины приложил канал «Россия 1» с его мелодрамами выходного дня. В остальном действие приятно греет душу абсолютной оторванностью от дня сегодняшнего, аполитичностью и отстраненностью от какой-либо повестки. Ну разве что Немирович то и дело жалуется на цензуру, с трудом пропускающую те или иные пьесы на сцену МХТ. И ругает Станиславского, чьи сценические решения приближают театр к очередной отмене. И в то же время буквально на глазах у зрителя рождаются тот самый знаменитый «метод Станиславского» и весь великий русский психологический театр, на котором и держимся из последних сил.


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№ 11
Лена Ник (Красноярск)   20.05.2023 - 15:31
Обязательно посмотрю, уважаю Шахназарова - во всех смыслах... Насчет "Вызова" - при чем тут реклама? Первый художественный фильм в космосе, наш - безусловно стоит посмотреть... И неплохой фильм,... читать далее>>
№ 10
nord   19.05.2023 - 11:50
"Событие года"-это "Вызов". Его рекламируют усиленно и навязчиво. Так,что смотреть неохота. А у этого к/ф реклама скромная. читать далее>>
№ 9
Балтиец.   19.05.2023 - 09:38
Что-что а рекламировать мы научились. Из каждого утюга про это "событие года" звучит. читать далее>>
№ 8
nord   19.05.2023 - 08:55
Кино просто понравилось,посмотрел. Оценка-"хорошо". читать далее>>
№ 7
Sergey Tsvetkov   18.05.2023 - 22:55
... С живыми авторами связываться рискованно (да и деньги им платить надо). То ли дело Конан Дойл. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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