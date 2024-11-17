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«За нас с вами»: Овраги государства

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17 ноября 2024
Драма «За нас с вами» снята Андреем Смирновым по собственному сценарию. В ней не теряющий творческого чутья 82-летний режиссер, автор фильмов «Белорусский вокзал» и «Жила-была одна баба», на примере частной семейной истории бескомпромиссно рассказывает о мрачных страницах нашего прошлого — сталинском терроре.

«За нас с вами»: Овраги государства

Действие охватывает всего несколько месяцев: с осени 1952-го до января 1953-го. В эпицентре – семья Петкевичей, проживающая в большой коммунальной квартире в Москве. В одной из комнат ютятся работница издательства Дина (Юлия Снигирь), ее муж-метростроевец Борис (Александр Устюгов), их сын и ее родители – профессор философии Петр Казимирович (Андрей Смоляков) с супругой Ангелиной (Ирина Розанова). Классическая коммуналка: все на виду, одна уборная, вечно занятая плита, соседи всех мастей. Старшие Петкевичи из бывших дворян, мать — бывшая выпускница Смольного института, а отец читает лекции о Марке Аврелии, Гегеле и других мыслителях, чьи труды без цитаты Сталина нынче гроша ломаного не стоят, и тайно пишет работу по феноменологии, издать которую в советской России невозможно. Атмосфера тревожная что в вузе, что в ЖЭКе, что в государственном издательстве, где в последнее время на летучках обсуждают то один, то другой арест. Вот, например, вчера взяли некоего Вайнштейна, члена Союза писателей, коммуниста. Парторг считает, что надо отмежеваться от него как можно скорее, чтобы редакцию не обвинили в потере бдительности, и пресекает попытки Дины защитить «врага народа».

Смотреть онлайн Фильм Андрея Смирнова «За нас с вами»
Впрочем, режиссера картины Андрея Смирнова волнуют не только евреи и интеллигенция. Здесь целая галерея персонажей и их бесконечные беды, помноженные на эхо войны: пьющие и потрепанные представители рабочего класса, контуженные фронтовики, бесправные колхозники без паспортов. Последние показаны на примере торгующей в городе молочкой Раисы (Нина Амелина) и ее мужа Василия (Дмитрий Куличков), который не может устроиться на работу, поскольку какое-то время провел в немецком плену. На кухнях и в очередях за мукой — озабоченные выживанием вдовы: иные склочные, другие тихие и полные скорбного бесчувствия, третьи – затравленные, но все – глубоко несчастные люди с переломанными жизнями, заслуживающие сочувствия. Адское напряжение в порывах отчаяния прорывается неотрефлексированными слезами, бабьим криком, или безудержным нервным танцем под лихую военную песенку с пластинки Утесова. Те, кто поумнее, молча ждут, когда придут за ними. И приходят.

«За нас с вами»: Овраги государства

Смирнов снова успешно и точно, как никто другой, работает с исторической памятью о неудобном прошлом. В принципе, не открывая ничего нового, выписывает тягостную атмосферу всеобщего недоверия, антисемитизма, страха, стукачества, зависти и поиска врагов. Война закончилась, а террор – нет, и опасны не только слова, но и проявление чувств, не только интеллектуальная работа, но и национальная принадлежность. Звучание фильму добавляют параллели с сегодняшним днем, сами собой выстраивающиеся в голове. За пеленой мрака нельзя не увидеть и надежду: ведь неслучайно время действия фильма – последние месяцы перед смертью Сталина. Герои картины своего будущего не ведают, но автор, не впадая в сентиментальность и пафос, показывает на их примере, как даже в самое черное время можно сохранить человечность и достоинство. И выражает надежду, что эти люди переживут мрак, дотерпев до лучших времен – по крайней мере, дождутся близких из лагерей, выдохнут, отогреются. Благо недолго осталось.

Смотреть онлайн Предыдущий фильм Андрея Смирнова «Француз»
Команда хорошо поработала над визуальным решением картины. Воссоздан антураж эпохи, прически, одежды, обстановка и весь предметный мир, тщательно подобраны лица артистов массовки. Актерские работы безупречны, и это справедливо по отношению не только к таким суперпрофессионалам, как Смоляков или Снигирь, проживающим роли максимально убедительно. Впрочем, в эпизодах тоже снимались звезды. Коллегу и подругу главной героини Зину Лурье, редактирующую труды Сталина, играет Ксения Раппопорт, она всего два раза появляется в кадре, но оба эпизода запоминаются блестящими фразами и несгибаемым задором ее героини. Другого важного персонажа — соседа-доктора, попавшего под сфабрикованное «Дело врачей», — играет Леонид Ярмольник, известный способностью раствориться в любой роли.

«За нас с вами»: Овраги государства

Интересного персонажа, эмоционально вовлекающего в картину зрителей, играет Иван Добронравов. Его аспирант Олег распрашивает Петра Казимировича о запрещенном философе-идеалисте Гуссерле, за интерес к которому по головке не погладят. Напряженность, сопутствующая этим сценам, вызвана тем, что недоверие к Олегу испытывает не только профессор, но и мы, наблюдатели, переживающие, как бы молодой человек не оказался провокатором. Но в один из самых трагических моментов фильма именно этот персонаж дарит утешительную радость: слава Богу, Олег оказался стоящим человеком. Сохранение в тяжелые времена чувства собственного достоинства, порядочности – это и есть главная тема фильма. «Человек я, в конце-то концов?» — вопрошает один из героев. Что значит — быть человеком? Жить честно, трудиться, не участвовать в травлях, не завидовать чужой красоте и таланту, не злорадствовать, услышав об очередном аресте. А прежде всего — любить, потому что «выжить в этой жуткой стране можно только любовью».

«За нас с вами»

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обсуждение >>
№ 9
Ирина Колтун (Гатчина)   10.06.2023 - 09:19
Фильм посмотрела с интересом , так как заявлены очень хорошие актеры. Сыграли они замечательно. Но остался очень неприятный осадок после просмотра - нельзя так плевать в историю своей страны. Режиссер... читать далее>>
№ 8
Александра Данилоаа   31.05.2023 - 18:24
Посмотрела фильм Смирнова , актёры все на своих местах отработали замечательно, гонорары получили приличные заслуженно ,по всей видимости выполнили задумку режиссёра. Мне только странно... читать далее>>
№ 7
nord   31.05.2023 - 11:13
Надоела уже тема сталинского террора. Во время Варфоломеевской ночи и Французской революции погибло не меньше. Это только наши копаются в прошлом,в СССР. Кому это интересно? читать далее>>
№ 6
Сова М.   31.05.2023 - 00:12
... Если люди защищают память о своей Родине от клеветы, я их не осуждаю. Но моё поколение мало застало СССР, так что не отпускают скорее обличители/разоблачители, которые пекут как пирожки всё новые... читать далее>>
№ 2
Сова М.   30.05.2023 - 01:51
Видно, что многих киношников всё никак не отпускает СССР, только в нём их мысли и чаяния, с ним они всё продолжают свой внутренний воображаемый диалог, мало кому интересный кроме них самих, а вот снять... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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