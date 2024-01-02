Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Переводчик»: Братство Гая Ричи

Спутник телезрителя >>
2 января 2024
Непростой 2023-й открывала «Операция "Фортуна"» – шпионская комедия с прекрасным актерским ансамблем во главе с любимым артистом режиссера Джейсоном Стэйтемом. Вторую половину года – вoенная драма «Переводчик», где новые для постановщика актеры Джейк Джелленхолл и Дар Салим предлагают совершенно иной – очень серьезный – взгляд на кинематограф Гая Ричи.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи

Энергичный монтаж и засилье маскулинности на экране поначалу намекает на все другие фильмы Ричи, только вот действие «Переводчика» происходит в Афганистане 2018 года. Опытный сержант спецподразделения армии США Джон Кинли (Джилленхол) вместе со своим отрядом занимается поиском складов с боеприпасами талибов (террористическая организация, запрещенная в РФ). С шутками-прибаутками они готовятся к очередной миссии, а пока занимаются проверкой местных жителей на блокпосте. Именно там жертвой становится переводчик группы, вместо которого присылают новенького Ахмеда (Салим), рискнувшего на эту непростую работенку ради получения американской визы для себя, а главное для своей семьи.

Смотреть онлайн «Переводчик»
Ахмед – парень непростой, что опытный Кинли сразу же понимает. Очевидно, кроме визы у Ахмеда есть и другие – тайные – мотивы. Но без переводчика американцы обойтись не могут. К тому же Ахмед понимает не только язык, но и нравы местных жителей – сходу определяет, кто говорит правду, а кто лжет, чаще всего ради денег, которые у американской армии имеются. Вот и во время очередной вылазки Ахмед (а вместе с ним и теперь уже постоянный композитор Ричи – Кристофер Бенстед) предчувствует опасность, но на кону – крупнейший склад взрывчатки, а значит отступать некуда. Результат – практически полностью уничтоженный отряд Кинли. Кроме него самого, получившего серьезное ранение, и Ахмеда, несмотря ни на что, не оставляющего друга (или начальника?) в беде.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи

Именно долгий путь спасения сержанта Кинли занимает центральную часть «Переводчика» – эдакой смеси «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с «Братством» Павла Лунгина. Русский след, кстати, в фильме Ричи тоже присутствует. Именно к продюсерскому составу этого проекта присоединилась представительница «КиноПоиска» Ольга Филипук, за счет чего онлайн-кинотеатр получил права на дистрибуцию фильма в России и странах СНГ.

Смотреть онлайн Предыдущий фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"»
Но в отличие от российских режиссеров с их рефлексией или неизбежной позицией занять сторону «правых» или «виноватых», Гай Ричи, как и в других своих работах, и здесь остается над схваткой. Его не интересуют причины присутствия американских вoенных в Афганистане, позиции конфликта, его цели или задачи. Это лишь очередной фон – даже не для крепкой мужской дружбы, а скорее, долга.

«Переводчик»: Братство Гая Ричи


Уже будучи в Америке Кинли, страдающий потерей памяти (хотя объемнее – посттравматическим синдромом, но на этом Ричи тоже не делает акцент), вдруг вспоминает, что своей жизнью обязан тому самому поначалу не внушающему доверия Ахмеду, который, в отличие от американского сержанта, теперь спокойно обустраивающего бизнес в Калифорнии, все еще не может чувствовать себя в безопасности и вынужден вместе с семьей скрываться от Талибана (напоминаем, запрещенных в РФ).

Так фокус Ричи, в лучшей части фильма наведенный на героя Дара Салима – актера большого драматического таланта, известного по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Мост», – постепенно уходит на Джейка Джилленхола, который в роли Кинли вспоминает, кажется, весь свой драматический опыт из фильмов Дени Вильнева, «Морпехов» Сэма Мендеса и даже «Горбатой горы» Энга Ли, вроде бы, пока еще официально не запрещенной на территории РФ. Взаимоспасаемый дуэт с их гневом человеческим, лучше всего иллюстрируемым даже не в схватках с талибами, а в простом телефонном общении Кинли с иммиграционной службой США, – пожалуй, главное открытие Гая Ричи, очевидно, вступившего в своей новый режиссерский период. Где он собирается брать не только качеством или разнообразной стилистикой проектов, но и их количеством. Год же еще не закончился.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   17.06.2023 - 14:35
Дело чести и совести. Интересно, чем история закончится. Надеюсь все уцелеют. Эти босоногие автоматчики никого не жалеют. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   1.06.2023 - 03:46
Это просто фантастика! Джейк Джилленхол с годами практически не меняется. Уверен, что фильм будет шикарным. Главное, чтобы сюжет был интересным читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гнев джентльмена: как Гай Ричи сорвал большой куш
Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес сыграют в новом боевике Гая Ричи
Гая Ричи обвиняют в присвоении чужой идеи для фильма «Джентельмены»
«Операция “Фортуна”: Искусство побеждать»: 5 причин посмотреть фильм онлайн
Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом
«Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья навек
«Джентльмены» предпочитают...
Тиль Швайгер и Кэри Элвис записались в «Министерство неджентльменской вoйны» Гая Ричи
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года
Рами Малек и Катрин Денёв снялись в рекламной кампании Cartier
Свет, камера, экшен: Янина Студилина, Михаил Тройник и Алёна Апина
Принеси то – не знаю что: как Гай Ричи пародирует Бонда в «Операции "Фортуна": Искусство побеждать»
«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января
Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»
«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио и Винни Джонс присоединились к телеверсии «Джентльменов»
Тео Джеймс возглавит каст сериальной адаптации «Джентльменов»
Генри Кавилл возглавит «Министерство неджентльменской вoйны» Гая Ричи
Ближневосточный макабр: пакистанский «Дракула», арабские джинны и еврейские големы
Поиск по меткам
БоевикБританское киноКинопоискМария Токмашева
персоны
Кристофер БенстедДжейк ДжилленхолГай РичиДар СалимДжейсон СтэтэмОльга Филипук
фильмы
Операция «Фортуна»: Искусство побеждатьПереводчик

фотографии >>
«Переводчик»: Братство Гая Ричи фотографии
«Переводчик»: Братство Гая Ричи фотографии
«Переводчик»: Братство Гая Ричи фотографии
«Переводчик»: Братство Гая Ричи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Надежда Борисова
Сергей Жигунов
Олег Корчиков
Анастасия Красовская
Валерия Ланская
Евгения Ханаева
Александр Цуркан
Аглая Шиловская
Вячеслав Шихалеев
Кейт Босворт
Пас Вега
Куба Гудинг-мл
Тиа Каррере
Джоанна Пакула
Николя Сильбер
Патрик Уард
все родившиеся 2 января >>

Афиша кино >>

Ада
драма, молодежный фильм
Россия, 2023
Человек-невидимка. Возвращение
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Астрал. Новые души
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2022
Отпуск по-корейски
комедия
Сингапур, Южная Корея, 2022
Каменщик
боевик, триллер, экранизация
Болгария, Греция, США, 2023
Бременские музыканты
приключения, сказка
Россия, 2023
Холоп 2
комедия
Россия, 2023
Астроскоп: Смотрим на звёзды
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Химера
комедия, криминальный фильм, мелодрама, приключения, фэнтези
Италия, Франция, Швейцария, 2023
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram