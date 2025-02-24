«Не буди во мне киллера»: Неблагодарный труп

Легкомысленный сюжет фильма Сесилии Руо «Не буди во мне киллера» скрывает нестареющую максиму о том, как важно помогать ближним — даже в фантастически неудачных обстоятельствах.
Макс (Франсуа Дамьен
) — наемный убийца со стажем, которого вдруг начинают одолевать обмороки при виде крови. Сообщив пренеприятнейшее известие напарнику-чистильщику Пауло (Брюно Подалидес
) и бывшей жене Марианне (Ванесса Паради
), он отходит от дел и, кажется, хочет провести остаток дней в одиночестве. Правда, быть домоседом — не так уж просто: экс-киллера начинают доставать новые соседи — приветливые сотрудники «Дома мечты» Карим (Вильям Лебгиль
) и Стефани (Лаура Фельпен
), потом становится туго «по финансам», что приводит его на собеседование в колл-центр означенной конторы, а в один прекрасный день Макса и вовсе пытаются прикончить. В общем, не жил хорошо — нечего и начинать.
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Криминальная трагикомедия «Барри»
Комедия Сесилии Руо
— французский побратим «Барри
», где наёмный убийца Бульник (Билл Хейдер
), оказавшись в Лос-Анджелесе, вдруг решает совместить кровавое ремесло с уроками актерского мастерства. Ну а смурной герой Дамьена, блиставшего в эпизодах «Агента 117
» и «Новейшего завета
», оказывается в ситуации, когда лучшие годы уже потрачены на, мягко сказать, неблагодарную работу, распугавшую вдобавок всех близких и не оставившую после себя полезных навыков. Так что фантастический сюжет с объявившими на Макса охоту коллегами — из киллерского агентства «Выдра», а не из колл-центра — приходится очень кстати. И с людьми ему проще общаться через прицел, и соседи, которым до всего есть дело, пригодятся.
Собственно, оригинальное название фильма — «Соучастники» (Les complices). Оно и немного портит сюжетную интригу, и помогает незамысловатой комедии раскрыться в полный рост. Ведь речь не только о том, что Карим и Стефани помогают Максу, но вообще о роли людей — в жизни других: родственников, соседей, коллег. Неслучайно перерождение киллера начинается с того, что он подвозит соседей и беременную сестру Стефани в роддом, приняв участие в чьей-то еще судьбе. Этот жест доброй воли запустит цепочку событий, которая, среди прочего, поможет мягкотелому добряку Кариму дать отпор обнаглевшему начальнику, отбирающему у подчиненных самых крупных клиентов.
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«Не буди во мне киллера»
Так что соседство криминального и комедийного жанра порождает нечто большее, чем анекдот про киллера на пенсии или популистское размышление о том, как экономика и жажда лучшей жизни губят людей похлеще огнестрела. В конце концов, еще Сэмюэл Кольт
утверждал, что «убивает не оружие, а человек». И если в начале фильма все сотрудники опенспейса в «Доме мечты» оказываются молчаливыми соучастниками злоупотребления властью, то в конце, иронично цитируя «Спартака
», они же становятся агентами перемен. У Кубрика
, правда, была еще одна фраза: «История, к сожалению, судит о благородстве деяний по их удачному завершению
».
«Не буди во мне киллера»
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