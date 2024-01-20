Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сквозь время»: Вечный двигатель

Спутник телезрителя >>
20 января 2024

Фантастический фильм «Сквозь время» — третья режиссерская работа Александра БогуславскогоЗа гранью реальности» и «Эбигейл»), посвященная революционному источнику энергии и привычным семейным отношениям. Разумеется, не обошлось без хороших артистов: братьев Блейк, Итана и Джейкоба, сыграли Виктор Добронравов и Егор Корешков, а компанию им составили Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс и Егор Бероев. Разбираемся, чем еще эта картина может удивить.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

В середине 1980-х, когда Итан и Джейкоб были еще маленькими, их папа — ученый Генри Блейк (Бероев), разыскивающий альтернативный источник энергии, — уехал в рабочую поездку и не вернулся. Сыновья посчитали, что отец бросил семью, но все же пошли по его стопам и десятилетия спустя научились-таки добывать энергию в буквальном смысле из времени. Будучи в большей степени предпринимателями, а не исследователями, Блейки обставляют презентацию своего достижения как кругосветный полет на самолете, питаемом новым топливом — квантаниумом. Где-то над океаном система управления отказывает, и летательный аппарат терпит крушение. Экипаж и пассажиры (включая блогершу Еву Адамс, приглашенную для ведения прямого репортажа с места событий) выживают, но остров, где они находят убежище, выглядит не слишком гостеприимным: все вокруг застилает таинственный туман, и если забрести в него, можно столкнуться с гостями то ли из прошлого, то ли из будущего.

Смотреть онлайн «За гранью реальности»
«Сквозь время» — третий полный метр Александра Богуславского. Поклонников предыдущих лент («За гранью реальности» и «Эбигейл») новая наверняка не разочарует: режиссер вновь снял масштабную фантастику с запутанным сюжетом и добротными спецэффектами. Очевидно, что он вдохновлялся авторскими блокбастерами, вроде работ Вильнева и Нолана, переняв кое-что у мэтров: например, внимание к деталям и умение строить на экране, на первый взгляд, узнаваемые миры, в которых действуют странные фантастические правила.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

Еще один навык Богуславского, которым он, впрочем, обладал с начала карьеры, — умение привлекать к участию в проектах крайне удачный каст: в дебютной картине «За гранью реальности» он снял Антонио Бандераса, а в «Эбигейл» — Эдди Марсан. В «Сквозь время» зарубежных звезд нет, но Егор Корешков, Виктор Добронравов и Софья Присс прекрасно справляются и без них. Первый предстает на экране в неожиданном образе и претерпевает эффектную трансформацию из напарника в антагониста. Добронравов же, в свою очередь, становится неоднозначным, но безусловно вызывающим сопереживание героем, которому приходится спасать мир, параллельно разбираясь в отношениях с давно пропавшим отцом и каким-то чудом оказавшейся в нашем времени советской девушкой Тиной (Присс). Именно драматическая составляющая этой истории выводит «Сквозь время» на новый уровень: понятно же, что каким бы динамичным ни был экшн, какими классными ни получились бы спецэффекты, без, скажем так, человеческого фактора фантастика все равно имеет шанс остаться скучной.

Смотреть онлайн «Эбигейл»
При этом сказать, что у Богуславского вышла идеальная кинофантастика, пожалуй, нельзя. Если приглядеться, можно обнаружить отдельные огрехи. В частности, некоторые второстепенные действующие лица прописаны не вполне тщательно: актер американского происхождения Дэниел Барнс, регулярно снимающийся в отечественных теле- и кинопроектах, играет карикатурного нелепого иностранца, а блогерша Адамс (Валерия Шкирандо) так и остается героиней, не особо раскрывающей намерения сценаристов. Отдельный диалоги звучат не так убедительно, как хотелось бы, — возможно, дело в том, что «Сквозь время» снимали на английском, а потом дублировали на русский. Запутанный сюжет оставляет место для вопросов и парадоксов, впрочем, то же самое можно сказать о практически любой истории, связанной с перемещениями во времени. Наконец, романтическая линия Добронравова и Присс приходит к не вполне заслуженному и такому удобному для героев финалу, что возникает ощущение некоторой слащавости.

«Сквозь время»: Вечный двигатель

Но речь, напомним, о фантастической ленте с вызывающими сочувствие персонажами, удачно подобранными актерами и внятными спецэффектами. Зрителя, к концу просмотра такого фильма испытывающего недовольство из-за пары сюжетных неувязок и банального хеппи-энда, можно просто списать в зануды.

Смотреть онлайн «Сквозь время»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
Евгений любитель кино (Курск)   29.07.2023 - 03:40
ИМХО, однобоко позитивная статья. читать далее>>
№ 3
Keys   29.07.2023 - 02:28
Глянул Сквозь Время. Испанский стыд, детский утренник и фейспалм. Порадовала Соня Присс, вот прям хорошо играла, приятно было смотреть, омоложение старых вещей и некоторые сюжетные задумки (квантовые отпечатки... читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   28.07.2023 - 16:09
Опять прекрасный сюжет, над ним можно работать и снять реально круто. Возможно так и сделали, надо включать. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   16.06.2023 - 16:51
все-таки кажется, что в этом фильме может быть даже что-то интересное. Плюс и актеры прям крутые, так что шанс уж точно есть читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Научная фантастикаРоссийские фильмы
персоны
Антонио БандерасДэниэл БарнсЕгор БероевАлександр БогуславскийДени ВильнёвВиктор ДобронравовЕгор КорешковЭдди МарсанКристофер НоланСоня ПриссНикита ТарасовВалерия Шкирандо
фильмы
За гранью реальностиСквозь времяЭбигейл

фотографии >>
«Сквозь время»: Вечный двигатель фотографии
«Сквозь время»: Вечный двигатель фотографии
«Сквозь время»: Вечный двигатель фотографии
«Сквозь время»: Вечный двигатель фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

Скорбим

Алла Журавлёва
18 января ушла из жизни актриса Алла Журавлёва.
Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Татьяна Легкобит
17 января ушла из жизни актриса Татьяна Легкобит.
Алексей Сдобнов
13 января ушёл из жизни актёр Алексей Сдобнов.

День рождения >>

Александр Багрянцев
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Леонид Ниценко
Николай Олейник
Светлана Прус
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Яна Брейхова
Джеймс Дентон
ДеФорест Келли
Патриция Нил
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Большая гонка. Ауди против Лянчи
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?