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«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках

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9 июля 2024
В телеэфире — романтическая комедия «(Не)идеальные роботы», где парочка гоняется за сбежавшими андроидами и учится у них человечности. В фильме, в котором роботы снова лучше людей, главные роли исполнили Шейлин Вудли и Джек Уайтхолл, а мы разобрались: сделает ли кого-то счастливее этот фильм.

«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках

2023 год, губернатор Нью-Мехико произносит торжественную речь об успешном строительстве между США и Мексикой стены для сдерживания нелегальных иммигрантов из Латинской Америки. Он с гордостью объявляет, что с нелегалами в стране покончено, поскольку теперь их полностью заменили человекоподобные роботы, разработанные правительством при помощи компании Тесла. Все разрешенные модели имеют стандартный экстерьер и одинаковые лица-маски, а вот использование андроидов, полностью копирующих внешность хозяина, в стране запрещено.

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В не столь отдаленном будущем это ограничение обходит самовлюбленный богатенький Чарли (Джек Уайтхолл), для которого робот-двойник Ч2 – верный слуга, готовый заступить на замену хоть как сотрудник в папиной корпорации, хоть на свидании с понравившейся патрону девушкой. В принципе, Ч2 может и бутылки глазом открывать, и смс отправлять, и делать интимные стрижки, но его конек – романтические встречи. Идеальный парень-робот производит сокрушительное впечатление, и те быстро соглашаются на секс. Тут-то, разумеется, и появляется сам Чарли. Привычная схема дает сбой, когда он решает переспать с Элейн (Шейлин Вудли) — хищницей, охотящейся за деньгами богатых парней. Он не подозревают, что у нее также есть нелегальный усовершенствованный гиноид Э2, которую девушка, получив очередные дорогие подарки от ухажеров, подкладывает в постель вместо себя. В результате оплошности Чарли с расстегнутой ширинкой оказывается на совете директоров, а сексом предстоит заняться двум человекоподобным роботам. После ошеломительного пятичасового любовного марафона впечатлительные роботы влюбляются друг в друга и решают сбежать, а хозяева, не желающие терять клонов, пускаются в погоню.

«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках

Авторами и постановщиками «(Не)идеальных роботов» (в оригинале фильм называется совсем незатейливо — «Роботы») стали датчанин Каспер Кристенсен и англичанин Энтони Хайнс — один из сценаристов «Бората». Картина, основанная на рассказе Роберта Шекли «Мой двойник — робот» 1973 года, могла бы стать интересным размышлением о чрезмерной зависимости человека от технологий, но, увы, выглядит шаблонной несмешной ерундой. Не слишком пока сообразительный ChatGPT и тот бы лучше справился со сценарием вольной экранизации. Романтика и фантастика здесь сшиты наспех, что подтверждает огромное количество неувязок и непаханое поле возможностей. Ведь перед нами, на минуточку, история не только про роботов, но и про двойников! Но фильм не хочет быть ни эпизодом «Черного зеркала» в раннем его изводе, ни развернуть социально-политический комментарий, учитывая многообещающую начальную сцену с пограничным забором.

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Вместо этого фантазии авторов хватило лишь, чтобы сосредоточиться на неубедительных отношениях Чарли и Элейн, которые после череды пререканий и глупых поступков, резко поменяли отношение друг к другу и прониклись чувствами, превратившись из полных придурков в замечательных людей. При этом персонажи, не обладающие особой индивидуальностью, так же неглубоки, как и сценарий в целом, а отсутствие химии между актерами делает их игру механической и малоинтересной. Еще хуже дело обстоит с второстепенными героями. Один из них — неряшливый друг богача Эшли (Пол Юревич) по прозвищу «Толстый ниндзя» — несколько раз врывается в кадр, демонстрируя свои ментальные трудности. Второй - типичный странный ученый Зак (Пол Руст), создатель Ч2 и Э2, параноик и сексуально озабоченный, использующий для удовлетворения еще одного клона Элейн (Э3). Оба выглядят настолько жалко, что совестно над ними смеяться.

«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках

Хуже всего, что «Роботы» не тянут даже на комедию, а основные шутки связаны исключительно с сексом. Мораль же об ответственном отношении к технологиям и инфантилизме, к которому ведет роботизация, — даже не вчерашний день, а каменный век научно-фантастической мысли. В финале, разумеется, клон произносит речь о силе любви, без которой не может существовать ни одно существо на свете — даже искусственно созданное. Вся эта утомительная суматоха нужна была, оказывается, лишь для того, чтобы герои, сблизившись с рободвойниками, поняли: для счастья нужен правильный человек. Конечно, романтическая комедия – не самый интеллектуальный жанр в кино, но не до такой же степени.

Смотреть онлайн «(Не)идеальные роботы»
«(Не)идеальные роботы»

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обсуждение >>
№ 10
Евгений любитель кино (Курск)   31.07.2023 - 00:55
А мне понравилось, комедия не обязана быть очень глубокой. читать далее>>
№ 9
Брус вылез (-/-)   17.07.2023 - 14:23
Главный герой был таким простым и деревянным. А бедная Шейлин Вудли.. Мне так стыдно за нее! читать далее>>
№ 8
Я Серёга   17.07.2023 - 12:45
К сожалению, «Роботы» не отличаются оригинальностью. Концепция двойников роботов и ИИ, обнаруживающих свою человечность, уже исследовалась в бесчисленном количестве других фильмов. В результате сюжетная... читать далее>>
№ 7
Иван Хуан   15.07.2023 - 20:54
Это пожалуй лучшее кинематографическое воплощение уникального сочетания научной фантастики и шуточек Шекли! читать далее>>
№ 6
ГеоргГеорг   13.07.2023 - 07:12
Так что же произойдет, если мы заставим роботов делать всю нашу грязную работу? У нас будут грязные роботы. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках фотографии
«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках фотографии
«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках фотографии
«(Не)идеальные роботы»: Банкетный ромком о двойниках фотографии
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