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«Кентавр»: Таксист на драйве

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25 февраля 2024

На Okko вышел собравший в кинопрокате более 120 млн рублей фильм Кирилла Кемница «Кентавр» с Юрой Борисовым, Анастасией Талызиной и Сергеем Гилевым. В продюсерах значится Илья Найшуллер, и рука мастера видна — тут и жанр, и экшен, и цвет, и свет. Точнее его минимальное присутствие — все дело происходит в течение одной ночи и практически целиком в пространстве одной машины, где невинный разговор водителя и пассажира перерастает в напряженный триллер про инвалида, эскортницу и маньяка.

«Кентавр»: Таксист на драйве

Наступает ночь, засыпает город, просыпается Саша (Борисов) — таксист, предпочитающий работать исключительно с наступлением темноты. Дескать, нет суеты, но есть совсем другие пассажиры и более глубокие разговоры. То с неверным мужем, возвращающимся к жене из «командировки» у любовницы, то с дерганым мажором (Григорий Верник), спешащим из клуба. Каждого Саша, как опытный психолог, раскусывает с пары слов. Вот и Лизе (Талызина), расположившейся на заднем сидении, достается — ну кто еще будет разъезжать по городу после полуночи при полном параде, как не секс-работница. Маски сброшены, и девушка предлагает водителю кругленькую сумму, чтобы тот всю ночь возил ее по заказам. Постепенно новые знакомые сближаются, и Саша тоже выдает один из своих секретов, не видный невооруженным глазом. Однако, тайн у обоих может быть куда больше. В открывающем фильм кадре кто-то, напоминающий лысиной героя Борисова, вытаскивал с заднего сидения машины бездыханное тело девушки — уж не маньяк ли? И что за черный внедорожник, преследующий такси – этакий эскорт для эскортницы. Сергей Гилев на пассажирском, как подсказывает российское кино, не к добру.

Смотреть онлайн Фильм «Кентавр»
Пускай сеттинг не отличается оригинальностью, а референсы в виде «Таксиста» и «Драйва» никто и не скрывает, «Кентавра» эта вторичность не портит. У фильма хватает собственного движка практически на все действие: он и в диалогах, и в погонях, и в самих персонажах, загадочных от и до. То Борисов, как будто бы особенно зловеще сверкающий бритым черепом и бравирующий простотой обычного парня, путает карты физическими особенностями своего героя — это он кентавр, правда нижняя часть тела не от настоящего, а от железного коня. То Талызина меняет дерзость на испуг и обратно. Что уж говорить про Гилева, с которым никогда не понятно, на чьей он стороне — такой уж типаж у актера, со всеми оттенками психа. Новые сюжетные твисты выскакивают вплоть до самого финала, неправдоподобно жесткого и кровавого. Но жанровость предполагает всевозможную условность, на которую можно многое списать.

«Кентавр»: Таксист на драйве

Авторы хорошо работают со светом, цветом и в целом с атмосферой ночного города, меняющего очертания зданий и черты людей. Локации за пределами салона такси разнообразны — от новостроек с апартаментами и особняка за высоким забором до гаражного кооператива и заброшенной многоуровневой парковки. И в тех, что сверкают теплыми огнями ночников, ничуть не менее опасно, чем в освещенных лишь вспыхивающими фарами. Есть еще и лесополоса — неиссякаемый источник адреналина, скоростного и криминального. В этом городе, как, кажется, и в любом ночном городе из нынешнего российского кино, орудует маньяк. Рыщет где-то рядом. Им может оказаться любой из тех, кто в кадре — с разгадкой тянут, заставляя сомневаться в каждом слове и действии.

Читать Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»
В местах, где откровенный экшен уступает сцену психологической драме, действие едва заметно буксует. Не сказать, что между героями вспыхивает какая-то особенная химия, но при этом никто не тянет одеяло на себя. В тесном пространстве авто непросто поддерживать полагающееся жанру напряжение, однако харизмы Борисова и Талызиной, пусть и по отдельности, все-таки хватает. Типажи для этих актеров, как и для Гилева, не новые, понятные и органичные, что для фильма становится дополнительной опорой. Их выгодно оттеняют весьма яркие второстепенные персонажи, в особенности Григория Верника и Ксении Кутеповой, добавляющие «Кентавру» почти потусторонней, мистической, соответствующей названию инфернальности. В контексте которой и темное жерло заброшки-парковки выглядит вратами ада, и машина (привет Стивену Кингу) обретает свойства почти живого существа, проводника — осталось выяснить, доброго или не очень.


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Самое интересное

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№ 10
Taran Zet   21.12.2023 - 14:16
Очень понравился фильм, особенно момент когда он впервые выходит из машины читать далее>>
№ 9
Еленруж   26.11.2023 - 19:09
Ну, очень классный фильм! На одном дыхании посмотрела, давно такого напряжения не чувствовала. Прекрасный, оригинальный сценарий. Талызина и Борисов очень хороши! Всем рекомендую посмотреть. читать далее>>
№ 8
Елена2020 (Москва)   17.09.2023 - 21:21
Да, ночью жизнь совсем другая! Сюжет держит в постоянном напряжении с самого начала и до финальной сцены. Отличная актёрская игра - приятно удивила Талызина -младшая, Юра Борисов в этой роли абсолютно... читать далее>>
№ 7
Юля Наумова   15.09.2023 - 15:19
Трейлер не понятный. Вроде напряжение присутствует, но на страшный триллер не тянет. Похоже весь страх будет заключаться в мимике актеров и все. читать далее>>
№ 6
Лена Ник (Красноярск)   5.08.2023 - 19:37
Отличный фильм! Ну прямо ооочень понравился - всем рекомендую посмотреть. В конце немного пересолили - что ж, это на законы жанра можно списать... Отыграли - просто потрясающе, тонко, психологично,... читать далее>>
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