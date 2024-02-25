«Кентавр»: Таксист на драйве

На Okko вышел собравший в кинопрокате более 120 млн рублей фильм Кирилла Кемница «Кентавр» с Юрой Борисовым, Анастасией Талызиной и Сергеем Гилевым. В продюсерах значится Илья Найшуллер, и рука мастера видна — тут и жанр, и экшен, и цвет, и свет. Точнее его минимальное присутствие — все дело происходит в течение одной ночи и практически целиком в пространстве одной машины, где невинный разговор водителя и пассажира перерастает в напряженный триллер про инвалида, эскортницу и маньяка.
Наступает ночь, засыпает город, просыпается Саша (Борисов) — таксист, предпочитающий работать исключительно с наступлением темноты. Дескать, нет суеты, но есть совсем другие пассажиры и более глубокие разговоры. То с неверным мужем, возвращающимся к жене из «командировки» у любовницы, то с дерганым мажором (Григорий Верник
), спешащим из клуба. Каждого Саша, как опытный психолог, раскусывает с пары слов. Вот и Лизе (Талызина), расположившейся на заднем сидении, достается — ну кто еще будет разъезжать по городу после полуночи при полном параде, как не секс-работница. Маски сброшены, и девушка предлагает водителю кругленькую сумму, чтобы тот всю ночь возил ее по заказам. Постепенно новые знакомые сближаются, и Саша тоже выдает один из своих секретов, не видный невооруженным глазом. Однако, тайн у обоих может быть куда больше. В открывающем фильм кадре кто-то, напоминающий лысиной героя Борисова, вытаскивал с заднего сидения машины бездыханное тело девушки — уж не маньяк ли? И что за черный внедорожник, преследующий такси – этакий эскорт для эскортницы. Сергей Гилев на пассажирском, как подсказывает российское кино, не к добру.
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Фильм «Кентавр»
Пускай сеттинг не отличается оригинальностью, а референсы в виде «Таксиста
» и «Драйва
» никто и не скрывает, «Кентавра» эта вторичность не портит. У фильма хватает собственного движка практически на все действие: он и в диалогах, и в погонях, и в самих персонажах, загадочных от и до. То Борисов, как будто бы особенно зловеще сверкающий бритым черепом и бравирующий простотой обычного парня, путает карты физическими особенностями своего героя — это он кентавр, правда нижняя часть тела не от настоящего, а от железного коня. То Талызина меняет дерзость на испуг и обратно. Что уж говорить про Гилева, с которым никогда не понятно, на чьей он стороне — такой уж типаж у актера, со всеми оттенками психа. Новые сюжетные твисты выскакивают вплоть до самого финала, неправдоподобно жесткого и кровавого. Но жанровость предполагает всевозможную условность, на которую можно многое списать.
Авторы хорошо работают со светом, цветом и в целом с атмосферой ночного города, меняющего очертания зданий и черты людей. Локации за пределами салона такси разнообразны — от новостроек с апартаментами и особняка за высоким забором до гаражного кооператива и заброшенной многоуровневой парковки. И в тех, что сверкают теплыми огнями ночников, ничуть не менее опасно, чем в освещенных лишь вспыхивающими фарами. Есть еще и лесополоса — неиссякаемый источник адреналина, скоростного и криминального. В этом городе, как, кажется, и в любом ночном городе из нынешнего российского кино, орудует маньяк. Рыщет где-то рядом. Им может оказаться любой из тех, кто в кадре — с разгадкой тянут, заставляя сомневаться в каждом слове и действии.
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В местах, где откровенный экшен уступает сцену психологической драме, действие едва заметно буксует. Не сказать, что между героями вспыхивает какая-то особенная химия, но при этом никто не тянет одеяло на себя. В тесном пространстве авто непросто поддерживать полагающееся жанру напряжение, однако харизмы Борисова и Талызиной, пусть и по отдельности, все-таки хватает. Типажи для этих актеров, как и для Гилева, не новые, понятные и органичные, что для фильма становится дополнительной опорой. Их выгодно оттеняют весьма яркие второстепенные персонажи, в особенности Григория Верника и Ксении Кутеповой
, добавляющие «Кентавру» почти потусторонней, мистической, соответствующей названию инфернальности. В контексте которой и темное жерло заброшки-парковки выглядит вратами ада, и машина (привет Стивену Кингу) обретает свойства почти живого существа, проводника — осталось выяснить, доброго или не очень.
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