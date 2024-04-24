«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

что почитать?

«Все будет хорошо»: «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым стартует 1 мая

Никита Павленко из-за Марка Эйдельштейна создает подпольную лабораторию по производству лекарств в тизер-трейлере «Фармы»

LOST на ММКФ — с Филиппом Янковским и Любовью Аксеновой

Нашаманили: «Прометей» — мистический детектив о пропавшем самолете, обнаруженном через 26 лет на Алтае

Актер — о съемках сериала «Ректор», любви к учебе и страхе змей

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Интервью

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве