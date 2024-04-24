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«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

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24 апреля 2024
«Жанна Дюбарри» — поистине долгожданный фильм, как первая большая роль Джонни Деппа после неслучившейся, но все же повлиявшей на карьеру артиста «отмены». Режиссером стала француженка Майвенн, она же и сыграла заглавную роль — фаворитки короля Людовика XV, покорившей монарха не столько красотой, сколько своей простолюдинской непосредственностью.

«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

В сопровождении закадрового голоса перед глазами зрителей проносится краткая биография девочки по имени Жанна Вобернье. Рожденная от краткосрочного союза швеи и монаха, она получает неплохое образование в доме некоего дворянина, куда устраивается на работу ее мать, — хозяин симпатизирует девочке, дает ей читать книги и беседует с ней об искусстве. До момента, пока Жанна не превращается в подростка, чем впадает в немилость хозяйки дома, — та боится, что интерес супруга станет плотским. Дальше — монастырь, откуда героиню через время выгоняют с позором за чтение неугодных богу книг. Далее следует весьма парадоксальный поворот: отказавшись работать натурщицей и раздеваться перед художниками, ибо «мое тело — мое дело», Жанна стремительно делает карьеру куртизанки. И находит состоятельного покровителя графа Дюбарри (Мельвиль Пупо), вдовца, воспитывающего сына Адольфа — к мальчику она привязывается, как к своему, а вот отец все-таки не забывает о ее профессии. Периодически поколачивает и дает «попользоваться» своим привилегированным друзьям. Один из них, приближенный к королю престарелый герцог Ришелье (Пьер Ришар), сообщает Дюбарри, что Людовик находится в поиске новой фаворитки. И они все вместе решают представить монарху Жанну.

Смотреть онлайн Фильм «Жанна Дюбари»
Претензии к тому, что получилась довольно стандартная историческая костюмная драма, обоснованы — но лишь частично. Во-первых, нельзя не отметить эти самые костюмы и в целом декоративный ряд картины. Снимали в Версале, наряжали богато, так что кринолины в отражении бесконечных зеркальных галерей и блеске окон в пол поражают воображение. Во-вторых, нельзя игнорировать и вкрапления актуальной повестки. От нарядов самой Дюбарри, презревшей придворную моду и задавшей свой стиль — тут и мужские костюмы, и платья, опередившие время. До деталей быта и биографии, вряд ли свойственных времени действия реальной истории: это и уже упомянутая попытка героини Майвенн отстоять свое право оставаться одетой, и прогрессивный придворный гинекологический осмотр и забота о здоровье любовниц короля (пусть и во имя здравия самого монарха). И, конечно, речь об образе самой Дюбарри, очевидно, лишь формально основанном на личности настоящей Жанны.

«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

Акцент сделан не только на ее пленительном обаянии, под которое пачками подпадали вельможи, но и на непосредственности простолюдинки, граничащей с дерзостью. Знакомство с тонкостями этикета, которому девушку обучает старший лакей/камердинер Ля Борд (Бенжамен Лаверн), особо не влияет на поведение героини, которая непринужденно отказывается вышаркивать перед Людовиком — причем, в прямом смысле, ведь по правилам вставать к королю спиной позволено лишь дофину, наследнику, остальным подобает семенить к дверям спиной. Нарушение многочисленных правил забавляет правителя, будто бы самого давно утомленного бесконечными ритуалами. Теперь они вместе могут посмеяться над откровенными глупостями, вроде ежеутреннего приема, когда на пробуждение, умывание и одевание короля собирается поглядеть пол двора.

Комедийный талант Деппа виден даже под слоями грима и напудренными париками. Речь не об искромётном юморе или потоке шуток — актера, хоть и свободно говорящего на французском, репликами обделили — а о едва заметной мимике, полуулыбках, игривых, даже хулиганских, взглядах и прочих подмигиваниях, которыми он обменивается с Жанной Майвенн. Она более экспрессивна, но вместе им удается если и не убедить зрителя в невероятной химии между персонажами, то, по крайней мере, поверить в показанное на экране вполне искреннее чувство. Об этом, собственно, и фильм.

«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом

Вывернутая наизнанку придворная жизнь пронизана бесконечными интригами. Тут говорят на особом языке жестов и невербальных сигналов, так что молчаливость Людовика звучит в итоге громогласно. Проникаясь любовью с Жанне, он, больше всех скованный кандалами этикета, учится — в том числе и у нее самой — отстаивать и свое право на счастье, и интересы своей избранницы. Конечно, ни о какой абсолютной свободе в условиях абсолютной монархии речи не идет, но женщины в фильме становятся будто бы предвестницами грядущей, первой из многочисленных, революции. Это не только Жанна, но и, например, одна из дочерей короля, в итоге выбирающая уйти в монастырь в качестве протеста. И даже будущая королева Мария-Антуанетта, пока еще юная невеста дофина, только прибывшая во Францию из родной Австрии. Языковой барьер, нравы, интриги вызывают в ней поначалу естественное отторжение и нежелание быть частью нездорового антижанновского движения. Время все расставляет на свои места, она — заложница и подчиняется, пока благосклонность не проявляет сам дофин. Его поведение, кстати, — этакое проявление мужской солидарности, еще больше оттеняющее откровенную мизогинию женщин.

К финалу все это, впрочем, обращается в пыль. Сперва со смертью Людовика, которую в кадре смакуют и показывают глазами разных придворных. Потом, уже за кадром, — рассказом о Французской революции, наконец, уравнявшей всех некогда врагов. И королевы, и фаворитки сложат головы на плаху. К тому времени о простом происхождении Жанны, к слову получившей титул графини, благодаря фиктивному браку с Дюбарри, никто уже не вспомнит, в истории она останется фавориткой короля, так или иначе причастной к преступлениям монархического режима. За что боролись.

«Жанна Дюбарри»

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обсуждение >>
№ 6
Сокельников Иван   21.07.2023 - 22:50
Фильм кажется намного проще, чем его описывают. Уверен, что это хороший среднячок. Не особо люблю такие исторические фильмы, но возможно даже посмотрю читать далее>>
№ 5
Dima111   21.07.2023 - 22:39
Не стал читать, чтобы не спойлерить. Хочется своими глазами все увидеть. Потому что фильм настолько разрекламировали хорошо, что грех не посмотреть. Да еще и с Джонни Деппом в главной роли. читать далее>>
№ 4
Виталий Пекарев   21.07.2023 - 17:53
Столько материалов по этому фильму, а я так что-то и не решился посмотреть. Если и ознакомиться, то исключительно ради Джонни. читать далее>>
№ 3
babydylnova   21.07.2023 - 15:20
Успела посмотреть этот фильм. Ожидания были большие и целом они оправдались. Не пожалела, что сходила в кино. Хочется ещё подобного увидеть. читать далее>>
№ 2
Семён Башилов   21.07.2023 - 12:17
Какая огромная работа была проделана всеми участниками этого фильма. По триллеру уже хочется окунуться в эту атмосферу данной картины. Про актёров говорить даже не стоит, все и так всё понимают. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Жанна Дюбарри»: В постели с Джонни Деппом фотографии
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